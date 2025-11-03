Είπε στον σύντροφό της πως πρέπει να χωρίσουν – «Εάν θέλει μια νοικοκυρά στο σπίτι, αυτή η σχέση δεν θα αντέξει»

Υπάρχουν άνδρες που, όταν έρχεται η ώρα να βρουν σύζυγο, ψάχνουν… ένα «αντίγραφο» της μαμάς τους… Δηλαδή, κάποιοι που μεγάλωσαν με μια μαμά που ήταν νοικοκυρά στο σπίτι, θεωρούν αυτονόητο πως και η γυναίκα τους πρέπει να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι.

Κι εκεί αρχίζουν τα δύσκολα: αν βγαίνεις με κάποιον που θέλει να μείνεις στο σπίτι, αλλά εσύ έχεις άλλες φιλοδοξίες, τι σημαίνει αυτό;

Μια 24χρονη κοπέλα ταξίδεψε πρόσφατα στην πόλη του 25χρονου συντρόφου της, μετά τον θάνατο της γιαγιάς του από τη μεριά της μητέρας του. Έμειναν εκεί τέσσερις μέρες.

“Οι δυναμικές της οικογένειάς του με προβλημάτισαν”

Ήταν η πρώτη φορά που γνώριζε τη μητέρα του — μια γυναίκα εξαιρετικά ευγενική και θερμή μαζί της. Ο σύντροφός της είναι το πέμπτο παιδί από τα δεκατρία (!) της οικογένειας, με το μικρότερο αδερφάκι να μην έχει κλείσει ακόμα τα πρώτα του γενέθλια.

Τα οκτώ μεγαλύτερα παιδιά έχουν ήδη φύγει από το σπίτι.

Το πατρικό του αγοριού είναι τεράστιο — για να χωράει τόσα παιδιά! — και η μητέρα του καταφέρνει να το διατηρεί πεντακάθαρο και τακτοποιημένο, λες και δεν πατάει ψυχή μέσα.

Υπάρχει, όμως, ένα ζήτημα: η μητέρα του συντρόφου της δεν έχει δουλέψει ποτέ εκτός σπιτιού.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί, η κοπέλα την είδε να τρέχει ασταμάτητα, να φροντίζει τους πάντες και τα πάντα, χωρίς να παίρνει ανάσα.

Έδινε την αίσθηση πως η ζωή της περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τις ανάγκες των άλλων — και αυτό την προβλημάτισε.

“Όλα περιστρέφονται γύρω απ’ τον άνδρα”

«Ουσιαστικά έχει οργανώσει τη ζωή του πατέρα του με… στρατιωτική πειθαρχία. Εκείνος δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα στο σπίτι. Εκείνη μαγειρεύει, καθαρίζει, φροντίζει τα παιδιά — μέχρι και τα ρούχα του πλένει και τα σιδερώνει!» εξηγεί η κοπέλα.

Ο πατέρας του αγοριού της, όπως φαίνεται, δεν κουνάει ούτε το μικρό του δαχτυλάκι.

Η μητέρα του είναι υπεύθυνη για τον κήπο και την αυλή, ενώ εκείνος ασχολείται με τη «συντήρηση» — ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.

Η μαμά του σηκώνεται πολύ πριν από τον σύζυγό της, του ετοιμάζει πρωινό και μεσημεριανό για τη δουλειά, τα οποία έχει πάντα έτοιμα στο ψυγείο.

Εκείνος απλώς τα παίρνει και φεύγει, χωρίς να χρειαστεί να ασχοληθεί με τίποτα.

“Παρατήρησα μεγάλες διαφορές”

Μόλις τα παιδιά στην οικογένεια του αγοριού της φτάσουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, τους αναθέτουν δουλειές του σπιτιού — όμως, όπως παρατήρησε η ίδια, η μητέρα του φαίνεται να τα κάνει… όλα μόνη της, από την αρχή μέχρι το τέλος.

«Ο πατέρας του έχει μια επιχείρηση με συνεργεία ή κάτι τέτοιο. Μόλις γυρνούσε στο σπίτι μετά τη δουλειά, το φαγητό ήταν ήδη στο τραπέζι — και κανείς δεν επιτρεπόταν να ξεκινήσει να τρώει πριν καθίσει εκείνος, δοκιμάσει την πρώτη μπουκιά και πει στη μαμά του ότι είναι καλό», πρόσθεσε.

«Το γεύμα που είχε ετοιμάσει ήταν πραγματικά τεράστιο! Μιλάμε για φαγητό που θα έφτανε να ταΐσει ολόκληρο λόχο!

Η γυναίκα είχε περάσει όλο το απόγευμα πάνω από τις κατσαρόλες. Ήταν όντως πολύ νόστιμο, αλλά… ήταν πάρα πολύ!»

«Τον ρώτησα αν αυτό έγινε επειδή είχαμε επισκέψεις, αλλά, όπως μου είπε, έτσι μαγειρεύει πάντα — λες και περιμένει στρατό!

Το μεσημεριανό ήταν απλώς ό,τι υπήρχε στο ψυγείο, αλλά το πρωινό; Συμπόσιο κανονικό! Δεν έχω ιδέα τι ώρα σηκώθηκε για να τα ετοιμάσει όλα αυτά, αλλά ήταν πρωινό… επιπέδου ξενοδοχείου!»

“Δεν έχουμε ίδια νοοτροπία”

Η μαμά του αγοριού της μπορεί να μην έπλενε τα πιάτα — τα αναλάμβαναν τα παιδιά — αλλά, όπως λέει η ίδια, δεν της γέννησε καμία ζήλια.

Αντίθετα, τη λυπήθηκε λίγο.

Aυτή η γυναίκα τρέχει ασταμάτητα για όλους, χωρίς ποτέ να έχει μία στιγμή για τον εαυτό της.

Μετά, στο δρόμο της επιστροφής, ο σύντροφός της τής είπε πόσο λατρεύει τον τρόπο ζωής της οικογένειάς του.

Εκείνη τότε του απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να γίνει “νοικοκυρά του σπιτιού” όπως η μητέρα του.

Λατρεύει τη δουλειά της, έχει φιλοδοξίες και δεν θέλει να καταλήξει να φροντίζει τον άντρα της σαν να είναι… άλλο ένα παιδί.

Θέλει να μοιράζονται τις ευθύνες ισότιμα, όπως πρέπει σε μια σύγχρονη σχέση.

Φάνηκε να το καταλαβαίνει — μέχρι που της πέταξε το… μαργαριτάρι: πως, αν κάνουν παιδιά, θα ήθελε εκείνη να περνά περισσότερο χρόνο στο σπίτι.

Κι εκεί, όπως λέει η ίδια, «κατάλαβα ότι ίσως δεν βλέπουμε το μέλλον με τα ίδια μάτια…».

«Του το είπα ξεκάθαρα: αν θέλει μια γυναίκα που θα μείνει στο σπίτι να τον φροντίζει, τότε καλύτερα να χωρίσουμε — μπορεί να βρει κάποια άλλη που να το θέλει αυτό», συνέχισε η κοπέλα.

«Τώρα είναι θυμωμένος και μου είπε πως χρειάζεται χρόνο. Από τη Δευτέρα δεν έχω νέα του και πραγματικά δεν ξέρω τι να κάνω.»

Η αλήθεια είναι πως η επιθυμία του να έχει μια γυναίκα που θα τον φροντίζει όπως η μαμά του (και όπως συνεχίζει να το κάνει κάθε φορά που επιστρέφει στο πατρικό του) δείχνει μια θεμελιώδη διαφορά ανάμεσά τους.