Θέλει να διαλύσει τον αρραβώνα του λόγω των κατοικιδίων – «Η σύντροφός μου δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ζώα, παρά στη σχέση μας»

Ένας άνδρας ομολογεί πως, η γυναίκα του δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ζώα, παρά στη σχέση τους, εκτιμά περισσότερο τα λεφτά παρά την υγεία του, κάνοντάς τον ν’ αναρωτιέται αν αρκεί η αγάπη για να παραμείνει στον αρραβώνα.

Ο άνδρας περιγράφει την εμμονή της αρραβωνιαστικιάς του, η οποία δυσκολεύει τη ζωή του και επιδεινώνει την υγεία του. Ο άνδρας επί χρόνια πλήρωνε λογαριασμούς, έξοδα των κατοικιδίων και του σπιτιού. Παρόλα αυτά, η γυναίκα αρνείται να συμβιβαστεί. Αφού ξόδεψε όλες τους τις οικονομίες, επειδή έκανε κάποιες επεμβάσεις, τώρα αναρωτιέται αν το μέλλον του είναι δίπλα στη γυναίκα.

Έτσι, αναζήτησε συμβουλές απ’ την κοινότητα του Reddit. O άνδρας έχει συνειδητοποιήσει ότι, τα κατοικίδια έχουν μεγαλύτερη αξία από εκείνον για τη σύντροφό του. Ο 30άχρονος εξηγεί πως, με την 28άχρονη αρραβωνιαστικιά του, είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια, αρραβωνιασμένοι για έναν αλλά δεν έχουν αρχίσει τις ετοιμασίες του γάμου λόγω “φόρτου εργασίας, απουσίας ενέργειας και οικονομικής κατάστασης”.

“Όταν γνωριστήκαμε, είχε τρία κατοικίδια. Μια γάτα που δεν ενοχλούσε και δύο σκυλιά”, εξηγεί. “Ανέκαθεν συμπαθούσα τα ζώα, αν και δεν ήθελα να έχω”. Η σύντροφός του, έπαιρνε τα γερασμένα ζώα από συγγενείς που δεν τα ήθελαν, κάτι που ο ίδιος θεωρούσε βαθιά ευαισθησία.

“Δεν σεβάστηκε αυτό που της ζήτησα”

Στο πέρασμα του χρόνου ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να παρεκκλίνει. “Έπαιρνε όλο και περισσότερα”, εξηγεί. “Πήραμε ένα ακόμη σκυλί, το οποίο πίστευα ότι ήθελα αλλά άλλαξα αμέσως γνώμη”.

Τα πράγματα επιδεινώθηκαν όταν η σύντροφος έφερε στο σπίτι ινδικά χοιρίδια, μαζεύοντας συνολικά επτά κατοικίδια. Τη στήριζε οικονομικά για περίπου δύο χρόνια, όταν η γυναίκα έχασε τη δουλειά της.

Πλήρωνε τα έξοδά της, το σπίτι, το αυτοκίνητο και όλα τα έξοδα των κατοικιδίων. “Καμιά φορά, εκείνη καθάριζε και μαγείρευε”, εξηγεί ο άνδρας, σημειώνοντας πως, η αδράνειά της, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα.

Όταν κάποια από τα κατοικίδια πέθαναν, ο άνδρας νόμιζε ότι θα ξαναβρούν την ισορροπία τους. Αντίθετα, εκείνη πήρε αμέσως άλλα. “Όταν πέθανε η γάτα και τα χοιρίδια, πήρε αμέσως δύο γάτες, χωρίς καν να με ρωτήσει”, γράφει χαρακτηριστικά. “Της είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλω ούτε γάτες, ούτε την άμμο τους. Δεν τις αγαπάω”.

Τα ολοένα και περισσότερα ζώα στο σπίτι άλλαξαν τελείως τη ζωή μας. “Ήθελα να ταξιδεύουμε, αλλά είναι αδύνατον να λείψουμε απ’ το σπίτι για πάνω από 12 ώρες”, εξηγεί.

“Η αποθήκη μυρίζει διαρκώς από τα περιττώματά τους και δεν μπορούμε να πάμε διακοπές”.

Ακόμη και το όνειρό τους να κάνουν οικογένεια, άρχισε να ξεθωριάζει. “Είχαμε πει πως θέλουμε να κάνουμε παιδιά και συμφωνήσαμε πως, αν πάρουμε και άλλες γάτες δεν θα έχουμε τον χρόνο, την ενέργεια, ούτε τα χρήματα για να τα μεγαλώσουμε. Ανέκαθεν ήθελα να κάνω παιδιά. Εκείνη είπε πως προτιμάει τις γάτες”.

Πρόσφατα, ο άνδρας εξηγεί πως της ζήτησε να ξαναβρεί κανονική δουλειά για να “καλύπτει τα έξοδά της, τα δάνεια και τα κατοικίδια”, ενώ εκείνος αποφάσισε να αποταμιεύσει για να μπορέσει να πάρει ένα δεύτερο σπίτι. “Της ξεκαθάρισα πως πρέπει να αρχίσει να πληρώνει μόνη της τα έξοδα τα δικά της και των κατοικιδίων. Ωστόσο, καταλήγω πάλι κάθε μήνα να της δίνω λεφτά”, λέει.

“Μου έχει κάνει οικονομική ζημιά και δεν φαίνομαι αξιόπιστος δανειολήπτης”.

Η οικονομική πίεση έχει γίνει πλέον αφόρητη. “Κάθε χρόνο, ξοδεύουμε πέντε χιλιάδες ευρώ για τα κατοικίδια, μπορεί και περισσότερα”, εξηγεί. “Όταν γνωριστήκαμε, κάναμε σχέδια για ταξίδια, για δική μας επιχείρηση και για το δικό μας σπίτι. Αντί για όλα αυτά, ο χρόνος περνάει και ξοδεύουμε τα λεφτά μας στα κατοικίδια”.

Οι διαφορές ανάμεσά τους έγιναν ακόμη πιο εμφανείς σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Μετά από τα πολλά χειρουργεία που έκανε, ανάμεσα στα οποία μια ολική αντικατάσταση οστού, η αρραβωνιαστικιά του ήταν εντελώς απούσα. “Με άφηνε και ερχόταν να με πάρει απ’ τους γιατρούς και δεν ήρθε ούτε σ’ ένα ραντεβού, ούτε στο χειρουργείο”, θυμάται ο άνδρας. “

Όταν της το είπα, μου είπε ότι δεν είχε άδεια απ’ τη δουλειά της”. “Εκείνο που με πληγώνει είναι το γεγονός ότι συνειδητοποίησα ότι, για χάρη των σκυλιών, ζητάει άδεια”. Πρόσφατα, η ανάρρωσή του έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω των κατοικιδίων. “Δεν πρέπει να τα πλησιάζω επειδή παίρνω ανοσοκατασταλτικά”, εξηγεί.

“Παρόλα αυτά, μπαίνουν μες στο σπίτι, στο γραφείο και στο δωμάτιό μου. Έχω γλιστρήσει αρκετές φορές στην ακαταστασία τους”. Το τελευταίο συμβάν, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

“Σήμερα , άφησε ανοιχτή την πόρτα και ανέβηκαν τα σκυλιά στο κρεβάτι. Δεν προλάβαινα να πλύνω τα σεντόνια και τώρα κοιμάμαι σε κρεβάτι εκστρατείας”. “Όταν της ζητάω κάτι μικρό, όπως να μου φέρει παγάκια για το πόδι ή να με βοηθήσει να βάλω τις κάλτσες, μου λέει πως της φέρομαι λες και είναι δούλα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά μαζεύει τις τρίχες και τις ακαθαρσίες των ζώων χωρίς να λέει κουβέντα”.

“Δεν είσαι υποχρεωμένος να καταπιέζεσαι”

Ο άνδρας παραδέχεται πως αισθάνεται ότι έχει μικρότερη αξία απ’ τα ζώα. “Μου λέει πως, ήξερα ότι αγαπάει τα ζώα, ποτέ μου όμως δεν είχα φανταστεί ότι θα αναγκαζόμουν να ζήσω σ’ ένα σπίτι που μόνο αυτά έχουν σημασία”, παραδέχεται.

“Έχω φτάσει στο σημείο να μισώ τα ζώα, δεν νομίζω να μπορέσω να αλλάξω γνώμη ποτέ”. Ωστόσο, έχει καταλήξει να αμφισβητεί πλέον τα πάντα. “Νιώθω φρικτά επειδή την αγαπάω. Μισώ όμως τα ζώα”, γράφει κλείνοντας.

“Είναι φανερό ότι έχεις προσπαθήσει να επικοινωνήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ως άνθρωπος που έχει πολλά ζώα, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ζεις με αυτά”, σημείωσε ένας αναγνώστης.

“Ποτέ σου δεν συμφώνησες να ζεις σ’ αυτό το χάος και οφείλεις να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία. Άλλωστε, μόνο τον εαυτό σου έχεις”. “Έπρεπε να είχες χωρίσει όταν πήρε τα χοιρίδια και, αν όχι τότε, σίγουρα όταν πήγε και πήρε τις γάτες, αψηφώντας τη δική σου διάθεση”, σημείωσε ένας αναγνώστης. “Είναι ξεκάθαρο ότι σε εκμεταλλεύεται”.