Θέλει να διαλύσει τον αρραβώνα του λόγω των κατοικιδίων – «Η σύντροφός μου δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ζώα, παρά στη σχέση μας»

marinasiskos

timeout

Θέλει να διαλύσει τον αρραβώνα του λόγω των κατοικιδίων – “προτιμά τα ζώα από εμένα”. Φωτογραφία: Pexels
Θέλει να διαλύσει τον αρραβώνα του λόγω των κατοικιδίων – “προτιμά τα ζώα από εμένα”. Φωτογραφία: Pexels

Ένας άνδρας ομολογεί πως, η γυναίκα του δίνει μεγαλύτερη σημασία στα ζώα, παρά στη σχέση τους, εκτιμά περισσότερο τα λεφτά παρά την υγεία του, κάνοντάς τον ν’ αναρωτιέται αν αρκεί η αγάπη για να παραμείνει στον αρραβώνα.

Σκέφτεται να χωρίσει επειδή η αρραβωνιαστικιά του στέλνει χρήματα στους γονείς της – «Δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν συνεχίσει»

Ο άνδρας περιγράφει την εμμονή της αρραβωνιαστικιάς του, η οποία δυσκολεύει τη ζωή του και επιδεινώνει την υγεία του. Ο άνδρας επί χρόνια πλήρωνε λογαριασμούς, έξοδα των κατοικιδίων και του σπιτιού. Παρόλα αυτά, η γυναίκα αρνείται να συμβιβαστεί. Αφού ξόδεψε όλες τους τις οικονομίες, επειδή έκανε κάποιες επεμβάσεις, τώρα αναρωτιέται αν το μέλλον του είναι δίπλα στη γυναίκα.

Έτσι, αναζήτησε συμβουλές απ’ την κοινότητα του Reddit. O άνδρας έχει συνειδητοποιήσει ότι, τα κατοικίδια έχουν μεγαλύτερη αξία από εκείνον για τη σύντροφό του. Ο 30άχρονος εξηγεί πως, με την 28άχρονη αρραβωνιαστικιά του, είναι μαζί εδώ και πέντε χρόνια, αρραβωνιασμένοι για έναν αλλά δεν έχουν αρχίσει τις ετοιμασίες του γάμου λόγω “φόρτου εργασίας, απουσίας ενέργειας και οικονομικής κατάστασης”.

Φοβάται να ζητήσει από τον αρραβωνιαστικό της να υπογράψουν προγαμιαίο συμβόλαιο – «Δεν θέλω να με περάσει για προικοθήρα»

“Όταν γνωριστήκαμε, είχε τρία κατοικίδια. Μια γάτα που δεν ενοχλούσε και δύο σκυλιά”, εξηγεί. “Ανέκαθεν συμπαθούσα τα ζώα, αν και δεν ήθελα να έχω”. Η σύντροφός του, έπαιρνε τα γερασμένα ζώα από συγγενείς που δεν τα ήθελαν, κάτι που ο ίδιος θεωρούσε βαθιά ευαισθησία.

“Δεν σεβάστηκε αυτό που της ζήτησα”

Στο πέρασμα του χρόνου ωστόσο, η κατάσταση άρχισε να παρεκκλίνει. “Έπαιρνε όλο και περισσότερα”, εξηγεί. “Πήραμε ένα ακόμη σκυλί, το οποίο πίστευα ότι ήθελα αλλά άλλαξα αμέσως γνώμη”. 

O αρραβωνιαστικός της έχει καταθέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ, αλλά την αφήνει να πληρώνει όταν βγαίνουν – «Δεν ξέρω αν πρέπει να χωρίσω»

Τα πράγματα επιδεινώθηκαν όταν η σύντροφος έφερε στο σπίτι ινδικά χοιρίδια, μαζεύοντας συνολικά επτά κατοικίδια. Τη στήριζε οικονομικά για περίπου δύο χρόνια, όταν η γυναίκα έχασε τη δουλειά της.

Πλήρωνε τα έξοδά της, το σπίτι, το αυτοκίνητο και όλα τα έξοδα των κατοικιδίων. “Καμιά φορά, εκείνη καθάριζε και μαγείρευε”, εξηγεί ο άνδρας, σημειώνοντας πως, η αδράνειά της, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα.

Όταν κάποια από τα κατοικίδια πέθαναν, ο άνδρας νόμιζε ότι θα ξαναβρούν την ισορροπία τους. Αντίθετα, εκείνη πήρε αμέσως άλλα. “Όταν πέθανε η γάτα και τα χοιρίδια, πήρε αμέσως δύο γάτες, χωρίς καν να με ρωτήσει”, γράφει χαρακτηριστικά. “Της είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλω ούτε γάτες, ούτε την άμμο τους. Δεν τις αγαπάω”.

Τα ολοένα και περισσότερα ζώα στο σπίτι άλλαξαν τελείως τη ζωή μας. “Ήθελα να ταξιδεύουμε, αλλά είναι αδύνατον να λείψουμε απ’ το σπίτι για πάνω από 12 ώρες”, εξηγεί.
“Η αποθήκη μυρίζει διαρκώς από τα περιττώματά τους και δεν μπορούμε να πάμε διακοπές”.

Ακόμη και το όνειρό τους να κάνουν οικογένεια, άρχισε να ξεθωριάζει. “Είχαμε πει πως θέλουμε να κάνουμε παιδιά και συμφωνήσαμε πως, αν πάρουμε και άλλες γάτες δεν θα έχουμε τον χρόνο, την ενέργεια, ούτε τα χρήματα για να τα μεγαλώσουμε. Ανέκαθεν ήθελα να κάνω παιδιά. Εκείνη είπε πως προτιμάει τις γάτες”.

Πρόσφατα, ο άνδρας εξηγεί πως της ζήτησε να ξαναβρεί κανονική δουλειά για να “καλύπτει τα έξοδά της, τα δάνεια και τα κατοικίδια”, ενώ εκείνος αποφάσισε να αποταμιεύσει για να μπορέσει να πάρει ένα δεύτερο σπίτι. “Της ξεκαθάρισα πως πρέπει να αρχίσει να πληρώνει μόνη της τα έξοδα τα δικά της και των κατοικιδίων. Ωστόσο, καταλήγω πάλι κάθε μήνα να της δίνω λεφτά”, λέει.
“Μου έχει κάνει οικονομική ζημιά και δεν φαίνομαι αξιόπιστος δανειολήπτης”.

Η οικονομική πίεση έχει γίνει πλέον αφόρητη. “Κάθε χρόνο, ξοδεύουμε πέντε χιλιάδες ευρώ για τα κατοικίδια, μπορεί και περισσότερα”, εξηγεί. “Όταν γνωριστήκαμε, κάναμε σχέδια για ταξίδια, για δική μας επιχείρηση και για το δικό μας σπίτι. Αντί για όλα αυτά, ο χρόνος περνάει και ξοδεύουμε τα λεφτά μας στα κατοικίδια”.

Οι διαφορές ανάμεσά τους έγιναν ακόμη πιο εμφανείς σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους. Μετά από τα πολλά χειρουργεία που έκανε, ανάμεσα στα οποία μια ολική αντικατάσταση οστού, η αρραβωνιαστικιά του ήταν εντελώς απούσα. “Με άφηνε και ερχόταν να με πάρει απ’ τους γιατρούς και δεν ήρθε ούτε σ’ ένα ραντεβού, ούτε στο χειρουργείο”, θυμάται ο άνδρας.

Όταν της το είπα, μου είπε ότι δεν είχε άδεια απ’ τη δουλειά της”. “Εκείνο που με πληγώνει είναι το γεγονός ότι συνειδητοποίησα ότι, για χάρη των σκυλιών, ζητάει άδεια”. Πρόσφατα, η ανάρρωσή του έγινε ακόμη πιο δύσκολη λόγω των κατοικιδίων. “Δεν πρέπει να τα πλησιάζω επειδή παίρνω ανοσοκατασταλτικά”, εξηγεί.

“Παρόλα αυτά, μπαίνουν μες στο σπίτι, στο γραφείο και στο δωμάτιό μου. Έχω γλιστρήσει αρκετές φορές στην ακαταστασία τους”. Το τελευταίο συμβάν, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.
“Σήμερα , άφησε ανοιχτή την πόρτα και ανέβηκαν τα σκυλιά στο κρεβάτι. Δεν προλάβαινα να πλύνω τα σεντόνια και τώρα κοιμάμαι σε κρεβάτι εκστρατείας”. “Όταν της ζητάω κάτι μικρό, όπως να μου φέρει παγάκια για το πόδι ή να με βοηθήσει να βάλω τις κάλτσες, μου λέει πως της φέρομαι λες και είναι δούλα. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά μαζεύει τις τρίχες και τις ακαθαρσίες των ζώων χωρίς να λέει κουβέντα”.

“Δεν είσαι υποχρεωμένος να καταπιέζεσαι”

Ο άνδρας παραδέχεται πως αισθάνεται ότι έχει μικρότερη αξία απ’ τα ζώα. “Μου λέει πως, ήξερα ότι αγαπάει τα ζώα, ποτέ μου όμως δεν είχα φανταστεί ότι θα αναγκαζόμουν να ζήσω σ’ ένα σπίτι που μόνο αυτά έχουν σημασία”, παραδέχεται.

“Έχω φτάσει στο σημείο να μισώ τα ζώα, δεν νομίζω να μπορέσω να αλλάξω γνώμη ποτέ”. Ωστόσο, έχει καταλήξει να αμφισβητεί πλέον τα πάντα. “Νιώθω φρικτά επειδή την αγαπάω. Μισώ όμως τα ζώα”, γράφει κλείνοντας.

“Είναι φανερό ότι έχεις προσπαθήσει να επικοινωνήσεις χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ως άνθρωπος που έχει πολλά ζώα, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ζεις με αυτά”, σημείωσε ένας αναγνώστης.

“Ποτέ σου δεν συμφώνησες να ζεις σ’ αυτό το χάος και οφείλεις να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία. Άλλωστε, μόνο τον εαυτό σου έχεις”. “Έπρεπε να είχες χωρίσει όταν πήρε τα χοιρίδια και, αν όχι τότε, σίγουρα όταν πήγε και πήρε τις γάτες, αψηφώντας τη δική σου διάθεση”, σημείωσε ένας αναγνώστης. “Είναι ξεκάθαρο ότι σε εκμεταλλεύεται”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ψωρίαση: 250.000 Έλληνες αντιμετωπίζουν το «Φαινόμενο Ντόμινο» μιας νόσου που δεν σταματά στο δέρμα

Το σημάδι του Αλτσχάιμερ που μπορεί να εμφανιστεί 25 χρόνια πριν από τα κλασικά συμπτώματα

Υπουργικό Συμβούλιο: Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό -Τα θέματα της ατζέντας

Φορολογικό νομοσχέδιο: 7+1 αλλαγές για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων 

Η Google εξέδωσε ενημέρωση για «παραβίαση ασφαλείας» προς όλους τους χρήστες του Gmail – 2η φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες

Τρομακτικές μεταμφιεσμένες φιγούρες στην είσοδο σπιτιού οικογένειας προκάλεσαν πανικό… αδίκως
περισσότερα
10:00 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Απροσδόκητη τύχη για 3 ζώδια – «Η μαγεία συναντά τη λογική»

Στις 29 Οκτωβρίου 2025, απρόσμενη τύχη έρχεται για τρία ζώδια. Το τρίγωνο Ερμή – Ποσειδώ...
08:30 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Συνταγή για χορταστικό γεύμα 5 λεπτών με κονσέρβα τόνου από βραβευμένο σεφ με Michelin

Αν μια μέρα βιάζεστε και απλώς θέλετε να ικανοποιήσετε την πείνα σας, δεν χρειάζεται να συμβιβ...
06:15 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει την κάρτα δώρου σε 12 δευτερόλεπτα

Αυτή η οπτική ψευδαίσθηση θα δοκιμάσει την παρατηρητικότητά σας και τις δεξιότητές σας. Αν σας...
05:30 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025: Καρκίνοι, δεν χρειάζεται να ζείτε στο χθες

Τι θα συμβεί σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς