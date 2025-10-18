Σκέφτεται να χωρίσει επειδή η αρραβωνιαστικιά του στέλνει χρήματα στους γονείς της – «Δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν συνεχίσει»

Η αρραβωνιαστικιά ενός άνδρα στέλνει στους γονείς και τον αδελφό της, εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα. Όπως αναφέρει, μπορεί να την αγαπάει πραγματικά, αλλά το γεγονός ότι στηρίζει οικονομικά τους γονείς της, του δημιουργεί άγχος για το μέλλον τους και τα παιδιά που θέλουν ν’ αποκτήσουν.

Σε ανάρτησή του στο Reddit, εκφράζει το άγχος του για τις μελλοντικές τους αποταμιεύσεις και τις υποχρεώσεις του απέναντι στα παιδιά του. Όσο και αν αγαπά τη σύντοφό του, τους χωρίζουν πολιτισμικές διαφορές και αντιλήψεις σχετικά με τα χρήματα.

Ο άνδρας στράφηκε για συμβουλές στην κοινότητα του Reddit, επειδή θέλει να κάνει μια άβολη συζήτηση με τη γυναίκα του σχετικά με τα οικονομικά, τις υποχρεώσεις και το κοινό τους μέλλον.

Παραδέχεται πως η κατάσταση είναι περίπλοκη και θέλει να παρουσιάσει τα γεγονότα όσο πιο δίκαια γίνεται μιας και υπάρχουν πολλές διαστάσεις.

Ο 32χρονος άνδρας εξήγησε πως, η 31άχρονη σύντροφός του, με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, “είναι δικηγόρος σε εταιρία, κάνει τέσσερις δουλειές και, οι απολαβές της είναι πολύ καλύτερες απ’ τις αντίστοιχες στις Φιλιππίνες”, σημειώνει, λέγοντας πως, από τους μισθούς της έχει καταφέρει ν’ αποταμιεύσει 30.000 ευρώ και έχει και αγοράσει – και εξοφλήσει και ένα διαμέρισμα αξίας 50.000 ευρώ.

Εξηγεί ότι είναι μια γυναίκα εργατική και φιλόδοξη, αποφοίτησε πρώτη στο έτος της, από μια απαιτητική νομική σχολή και πέτυχε σε διαγωνισμούς που έδωσε αργότερα – ακόμη και στους πιο δύσκολους. Η επιτυχία της όμως, έχει και ένα κόστος. “Η ζωή της είναι πολύ πιεστική. Κοιμάται 4 έως 5 ώρες κάθε βράδυ και δουλεύει για χρόνια επτά μέρες”, εξηγεί.

Μεγάλο μέρος από τις απολαβές της, πηγαίνει σε εμβάσματα, στην οικογένειά της.

“Η αρραβωνιαστικιά μου, κάθε μήνα στέλνει 400 ευρώ στους γονείς και τον μικρότερο αδελφό της, για να μπορέσει να γίνει νοσηλευτής”, εξηγεί. Παρόλο που μπήκε με υποτροφία στη σχολή, η αδελφή του συνεχίζει να στέλνει στον πατέρα της 400 ευρώ κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον άνδρα, ο πατέρα της “Βγήκε στη σύνταξη στα 50 και, εδώ και 10 χρόνια, στηρίζεται στα εμβάσματα της κόρης του”. Όταν πήγαν να τους επισκεφθούν στις Φιλιππίνες, ο άνδρας ανακάλυψε ότι, η αρραβωνιαστικιά του είχε σκοπό να δώσει 15.000 ευρώ από τις οικονομίες της για ν’ αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο ο αδελφός και ο πατέρας της.

“Της ζήτησα να το ξανασκεφτεί και να τους στέλνει 100 ευρώ τον μήνα, για επόμενα 8 χρόνια”, εξηγεί, λέγοντας πως “ήταν μπροστά όταν έκαναν το παζάρεμα”.

“Θέλει να τους στέλνει περισσότερα χρήματα”

Ανησυχεί ωστόσο, ότι η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Όπως γράφει στην ανάρτησή του, η γυναίκα του θέλει να αρχίσει να στέλνει χρήματα και στην μητέρα της όταν περάσει τα 60 – αν και δεν ξέρει πόσα λεφτά ακριβώς.

“Είναι σίγουρη πως θα καταφέρει να στηρίζει και τους δύο γονείς της όταν πιάσει δουλειά στις ΗΠΑ”, εξηγεί ο άνδρας, επισημαίνοντας πως, “εγώ αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να βγάζει πάνω από 200 χιλιάδες. Στην καλύτερη περίπτωση, άντε να φτάσει τις 120 χιλιάδες”.

Εκτός από την οικογένειά της, η γυναίκα επιβαρύνεται οικονομικά και μ’ άλλους τρόπους. Όπως αποκαλύπτει ο άνδρας, κάνει κάθε μήνα δωρεά στην εκκλησία – γύρω στα 40 ευρώ, και αναφέρει πως θέλει να δίνει περισσότερα με το που αυξηθεί το εισόδημά της. Ακόμη, του έχει ζητήσει κάποια στιγμή, να ζήσει μαζί τους και η μητέρα της.

“Της ξεκαθάρισα ότι δεν πρόκειται να μείνει μαζί μας κανένα μέλος της οικογένειας. Μόνο για επίσκεψη”. Ακόμη, ο άνδρας είπε πως είναι αρκετά γενναιόδωρος στη σχέση τους.

“Δεν πληρώνει τηλέφωνο, δεν πληρώνει ενοίκιο, συνδρομή στο γυμναστήριο, εγώ πληρώνω όλες μας τις εξόδους και το σούπερ μάρκετ”, εξηγεί.

Στο θέμα των γονιών ωστόσο, έβαλε όρια. “Δεν θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στέλνουμε χρήματα στους γονείς μας επειδή επέλεξαν να μην δουλεύουν – τη στιγμή που μπορούν”.

Ο άνδρας φοβάται ότι, η απόφαση της συντρόφου του θα βάλει σε κίνδυνο τη δική τους οικονομική σταθερότητα. “Πολύ φοβάμαι ότι θα φτάσουμε στα 60 και δεν θα έχουμε τίποτα στην άκρη, για ώρα ανάγκης”, παραδέχεται. Το άγχος του είναι ακόμη πιο έντονο, δεδομένου ότι ζευγάρι θέλει ν’ αποκτήσει παιδιά.

Η σύντροφός του επιμένει πως αν παρουσιαστεί πραγματική ανάγκη, αφού αποκτήσουν παιδιά, θα σταματήσει να στέλνει εμβάσματα στους γονείς της. Ο άνδρας πολύ φοβάται ότι δεν θα τηρήσει την υπόσχεσή της και αυτό τον κάνει ν’ αναθεωρεί τα σχέδιά τους.

“Πραγματικά, δεν θέλω να κάνω παιδιά μαζί της αν προτεραιότητά της είναι πάντα οι γονείς της”.