Grand Hotel: Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη – Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Grand Hotel» που μεταδίδεται από την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο. Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο Grand Hotel. Η Αστυνομία βρίσκει το πτώμα της Ρεγγίνας και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για δολοφονία. Οι εξελίξεις ανησυχούν και κινητοποιούν την Κυβέλη, η οποία αποφασίζει να επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τον Χατζημήτρο…

Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι είναι ο δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Φιλιππόπουλος και ότι ο στόχος τους είναι κοινός: να πληρώσει ο Ρήγας για όσα έχει κάνει. Με την δολοφονία της Ρεγγίνας, η αγοραπωλησία του Grand Hotel ακυρώνεται, ενώ ο αστυνόμος Κομνηνός ανακρίνει ως υπόπτους τόσο τον Ρήγα όσο και την Κυβέλη. Ο Άρης ζητάει επίμονα από την Αλίκη να του πει λεπτομέρειες για την ζωή του Ρήγα και αποφασίζει να πλησιάσει τον πιο στενό του άνθρωπο: την κυρία Θεοδώρα…

Η Αλίκη, με τη βοήθεια της Φρίντας, ανοίγει τη θυρίδα του Άρη για να μάθουν αν τους κρύβει κάτι. Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη και ένα όνομα στην ατζέντα του δημιουργεί νέα ερωτήματα που οδηγούν αναπάντεχα στην υπόθεση του Αλέξανδρου σχετικά με τον θάνατο της Βασιλικής Ασλάνογλου. Το όνομα μιας γυναίκας που μαθαίνει ο Άρης από τη Θεοδώρα μπορεί να είναι το κλειδί που θα δώσει απαντήσεις για την απαγωγή της Αλίκης και θα την ελευθερώσει από τα δεσμά του γάμου της με τον Ρήγα.

Ένας πυροβολισμός αναστατώνει για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο. Ο Ιεζεκιήλ, αιμόφυρτος, ψάχνει να κρυφτεί στους διαδρόμους του Grand Hotel, όταν βρίσκει τυχαία την Φρίντα και την παίρνει όμηρο. Ο Άρης και η Αλίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τους βρουν, ενώ ο Ρήγας καταφέρνει πρώτος να τους εντοπίσει και ορμάει τρελαμένος να σκοτώσει τον Ιεζακιήλ, χωρίς να τον ενδιαφέρει η ζωή της Φρίντας που κινδυνεύει στα χέρια του.

Δείτε το trailer



ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

ΣΕΝΑΡΙΟ

Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ

Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

Τριάδα Παπαδάκη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ

Αντώνης Χαλκιάς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ