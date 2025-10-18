Grand Hotel: Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη – Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Σταματίνα Στίνη

Media

Grand Hotel: Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη – Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Grand Hotel» που μεταδίδεται από την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι ο Άρης είναι ο πρώτος που γνώριζε την πρόθεσή του να πουλήσει το ξενοδοχείο. Τα δύο πρόσωπα του Άρη εξοργίζουν την Αλίκη, η οποία τον αντιμετωπίζει ευθέως απαιτώντας να μάθει την αλήθεια: ποιος πραγματικά είναι ο Άρης Δανέζης και τι δουλειά έχει στο Grand Hotel. Η Αστυνομία βρίσκει το πτώμα της Ρεγγίνας και άρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για δολοφονία. Οι εξελίξεις ανησυχούν και κινητοποιούν την Κυβέλη, η οποία αποφασίζει να επισκεφτεί αιφνιδιαστικά τον Χατζημήτρο…

Ο Άρης αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι είναι ο δημοσιογράφος με το ψευδώνυμο Φιλιππόπουλος και ότι ο στόχος τους είναι κοινός: να πληρώσει ο Ρήγας για όσα έχει κάνει. Με την δολοφονία της Ρεγγίνας, η αγοραπωλησία του Grand Hotel ακυρώνεται, ενώ ο αστυνόμος Κομνηνός ανακρίνει ως υπόπτους τόσο τον Ρήγα όσο και την Κυβέλη. Ο Άρης ζητάει επίμονα από την Αλίκη να του πει λεπτομέρειες για την ζωή του Ρήγα και αποφασίζει να πλησιάσει τον πιο στενό του άνθρωπο: την κυρία Θεοδώρα…

Η Αλίκη, με τη βοήθεια της Φρίντας, ανοίγει τη θυρίδα του Άρη για να μάθουν αν τους κρύβει κάτι. Ένα σπασμένο ρολόι επιβεβαιώνει το οικογενειακό δράμα του Άρη και ένα όνομα στην ατζέντα του δημιουργεί νέα ερωτήματα που οδηγούν αναπάντεχα στην υπόθεση του Αλέξανδρου σχετικά με τον θάνατο της Βασιλικής Ασλάνογλου. Το όνομα μιας γυναίκας που μαθαίνει ο Άρης από τη Θεοδώρα μπορεί να είναι το κλειδί που θα δώσει απαντήσεις για την απαγωγή της Αλίκης και θα την ελευθερώσει από τα δεσμά του γάμου της με τον Ρήγα.

Ένας πυροβολισμός αναστατώνει για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο. Ο Ιεζεκιήλ, αιμόφυρτος, ψάχνει να κρυφτεί στους διαδρόμους του Grand Hotel, όταν βρίσκει τυχαία την Φρίντα και την παίρνει όμηρο. Ο Άρης και η Αλίκη ενώνουν τις δυνάμεις τους για να τους βρουν, ενώ ο Ρήγας καταφέρνει πρώτος να τους εντοπίσει και ορμάει τρελαμένος να σκοτώσει τον Ιεζακιήλ, χωρίς να τον ενδιαφέρει η ζωή της Φρίντας που κινδυνεύει στα χέρια του.

Δείτε το trailer

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ
Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.
Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης
Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου

ΣΕΝΑΡΙΟ
Δήμητρα Τσόλκα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ
Γιάννης Βασιλειάδης

ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΣ
Γεωργία Ζήση, Γιάννης Σαμπάνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ευγένιος Διονυσόπουλος, Δημήτρης Θεοδωρίδης

ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
Τριάδα Παπαδάκη

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ
Αντώνης Χαλκιάς

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Θοδωρής Κόντος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Δεν μπορούσα να φιλήσω τη σύζυγό μου επειδή η μύτη μου μεγάλωνε συνεχώς» – Η κοινή πάθηση του 68χρονου και πώς θεραπεύεται...

Julianne Moore: Η πιο παράξενη συμβουλή γυμναστικής που της έδωσε προπονητής – Βοηθά σώμα και εγκέφαλο

Επίδομα στέγασης 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να «κοπούν» στις πληρωμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Jeremy Clarkson: Εξηγεί το αηδιαστικό πράγμα που τον «μπερδεύει» περισσότερο ως ιδιοκτήτης παμπ

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα λιοντάρι σε 16 δευτερόλεπτα
περισσότερα
09:27 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια – Η Αλεξάνδρα κάνει μια πρόταση στον Ντίνο την οποία δεν μπορεί να αρνηθεί

Δυο καθηλωτικά νέα επεισόδια της σειράς “Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια...
05:48 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 18/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 18/10/2025.
05:43 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 18/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 18/10/2025.
05:38 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 18/10/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 18/10/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης