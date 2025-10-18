Εκπληκτική συνταγή για λαζάνια με ραγού αρνιού

Εκπληκτική συνταγή για λαζάνια με ραγού αρνιού

Ο Paul Ainsworth παρουσιάζει μια εκπληκτική συνταγή για λαζάνια με αρνί, φτιαγμένα με έναν πλούσιο ραγού αρνιού από ψητό, αρνίσιο ώμο για ένα πλούσιο, γεμάτο γεύση τελικό αποτέλεσμα.

Συνταγή για να φτιάξετε παϊδάκια στην κατσαρόλα σαν βραβευμένος σεφ με Michelin

Για ακόμη πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα, μπορείτε να αλατίσετε τον αρνίσιο ώμο πριν το μαγείρεμα και να τον κάνετε κονφί σε χαμηλή φωτιά για πολλές ώρες, για ένα εξαιρετικά πλούσιο αποτέλεσμα.

Ωστόσο, αυτό το πιάτο από μόνο του αποτελεί γαστρονομία επόμενης κλάσης – ιδανικό για μια εορταστική περίσταση.

Συνταγή με 6 υλικά για σολομό της διάσημης σεφ Ίνα Γκάρντεν
  • Προθερμαίνετε το φούρνο στους 150°C.
  • Για να ξεκινήσετε, ψήστε αργά τον ώμο του αρνιού για το ραγού. Σπάστε τα κρεμμύδια σε τέταρτα και τοποθετήστε τα σε ένα ταψί, στη συνέχεια τοποθετήστε από πάνω τον ώμο του αρνιού.
  • Με μικρό μαχαίρι, κάντε μικρές τομές στον ώμο και γεμίστε τις με τα σκόρδα και τα κλωνάρια δεντρολίβανου.
  • Ραντίστε με ελαιόλαδο, αλατίστε με χοντρό αλάτι και καλύψτε με αλουμινόχαρτο.

Υλικά

  • 1 κιλό ώμος αρνιού
  • 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε τέταρτα
  • 4 σκελίδες σκόρδο, ξεφλουδισμένες και λιωμένες
  • 3 κλωνάρια δεντρολίβανου
  • ελαιόλαδο
  • χοντρό αλάτι

Εκτέλεση

  • Ψήστε για 3–4 ώρες, ή μέχρι το κρέας να είναι τρυφερό και να ξεκολλάει από το κόκκαλο. Ενώ είναι ακόμα ζεστό, τραβήξτε το κρέας σε νήματα με δύο πιρούνια – θα χρειαστείτε περίπου 600γρ κρέας για το πιάτο, οπότε χρησιμοποιήστε τυχόν επιπλέον για σάντουιτς, κάρι ή σούπες.
  • Για να φτιάξετε το ραγού, σοτάρετε τα καρότα, το σέλινο, το κρεμμύδι και την πανσέτα μέχρι να μαλακώσουν σε μια μεγάλη κατσαρόλα.

Για το ραγού

  • 125γρ πανσέτα, κομμένη σε λωρίδες
  • 250γρ καρότα, ψιλοκομμένα
  • 250γρ σέλινο, ψιλοκομμένο
  • 250γρ κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • Προσθέστε το ένα τρίτο από το κόκκινο κρασί, μειώστε το σε χαμηλή φωτιά και προσθέστε το επόμενο τρίτο. Στη συνέχεια μειώστε ξανά και προσθέστε το τελευταίο τρίτο.
  • Προσθέστε την πάστα ντομάτας και ανακατέψτε για 5 λεπτά για να μαγειρευτεί.
  • 1 μπουκάλι κόκκινο κρασί
  • 1 κουταλιά σούπας πάστα ντομάτας
  • Προσθέστε την πασάτα, το ζωμό και τα μισά ντοματίνια και μειώστε σε σιγανή φωτιά για περίπου 30 λεπτά, ή μέχρι η σάλτσα να πήξει.
  • 200ml ζωμό αρνιού, καλής ποιότητας
  • 300γρ πασάτα
  • 3 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες (ή μισό κουτί)

Ανακατέψτε τα υπόλοιπα ντοματίνια, το φύκι και τον τραβηγμένο ώμο αρνιού. Σιγοβράστε για 20 λεπτά ακόμα, προσθέτοντας λίγο περισσότερο ζωμό αν χρειαστεί.

Για τα λαζάνια

  • 50γρ φύκι (ξηρό βάρος) σε νερό και ψιλοκομμένο
  • 3 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες (ή μισό κουτί)
  • Για να φτιάξετε την σάλτσα τυριού, φτιάξτε μια βάση λιώνοντας το βούτυρο σε μια κατσαρόλα και προσθέτοντας το αλεύρι.
  • Ανακατέψτε σε χαμηλή φωτιά για λίγα λεπτά, στη συνέχεια σταδιακά προσθέστε το ζεσταμένο γάλα.
  • 375ml γάλα, ζεσταμένο σε κατσαρόλα
  • 25γρ βούτυρο
  • 25γρ αλεύρι
  • Συνεχίστε να ανακατεύετε μέχρι να αποκτήσετε μια βελούδινη, πηχτή σάλτσα. Στη συνέχεια προσθέστε τα τυριά και την μουστάρδα.
  • Δοκιμάστε και προσαρμόστε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι.
  • 2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα Dijon
  • 75γρ Παρμεζάνα
  • 75γρ παραδοσιακό ιταλικό τυρί φοντίνα
  • Βράστε τα φύλλα λαζανιών σε αλατισμένο νερό για λίγα λεπτά. Αυτό θα τα κάνει ευκολότερα να κοπούν σε σχήμα αν φτιάχνετε ατομικές μερίδες.
  • Προθερμάνετε το φούρνο στους 180°C

Τώρα ξεκινήστε να ετοιμάζετε τα λαζάνια.

Συνταγή για σούπα με μπρόκολο και κοτόπουλο πλούσια σε πρωτεΐνη
  • Αν χρησιμοποιείτε ατομικά σκεύη, κόψτε τα φύλλα λαζανιών προσεκτικά για να χωράνε στο σκεύος (3 ή 4 στρώσεις).
  • Ξεκινήστε με μια στρώση ραγού αρνιού, ακολουθήστε με σάλτσα τυριού και στη συνέχεια με τα ζυμαρικά.
  • Επαναλάβετε 3 φορές, η τελευταία στρώση πρέπει να είναι η σάλτσα τυριού.
  • Ψήστε στο φούρνο για 30–40 λεπτά μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και να φουσκώσει από πάνω.
  • Ολοκληρώστε με τριμμένη παρμεζάνα και φρέσκα φύλλα βασιλικού.
  • Παρμεζάνα – έξτρα για γαρνιτούρα
  • Φρέσκα φύλλα βασιλικού

