Πορτογαλία: Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο απαγόρευσης της μπούρκα – «Στοχοποιεί τις μουσουλμάνες γυναίκες»

Το κοινοβούλιο της Πορτογαλίας ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση πέπλων προσώπου για λόγους «φύλου ή θρησκευτικούς» σε δημόσιους χώρους, σε μια κίνηση που θεωρείται ότι στοχοποιεί τις μουσουλμάνες γυναίκες που φορούν μπούρκα. Εάν εγκριθεί, το νομοσχέδιο που προτείνει το ακροδεξιό κόμμα θα ακολουθήσει τα βήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην απαγόρευση της χρήσης πέπλων προσώπου.

Το μέτρο προτάθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Chega και θα απαγορεύει τη χρήση καλυμμάτων όπως οι μπούρκες (ένα ένδυμα που καλύπτει ολόκληρο το σώμα μιας γυναίκας από την κορυφή ως τα πόδια) και τα νικάμπ (το ισλαμικό πέπλο που καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο με χώρο γύρω από τα μάτια) στους περισσότερους δημόσιους χώρους. Τα πέπλα προσώπου θα εξακολουθούν να επιτρέπονται σε αεροπλάνα, διπλωματικές εγκαταστάσεις και χώρους λατρείας.

Το νομοσχέδιο ορίζει πρόστιμα για όσους φορούν πέπλα προσώπου σε δημόσιους χώρους, τα οποία κυμαίνονται από 200 ευρώ έως 4.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα πρέπει ακόμη να εγκρίνει το νομοσχέδιο. Θα μπορούσε να ασκήσει βέτο ή να το παραπέμψει στο συνταγματικό δικαστήριο για επανεξέταση.

Εάν ο νόμος υπογραφεί, η Πορτογαλία θα ενταχθεί σε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών όπως η Αυστρία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία που έχουν απαγορεύσει πλήρως ή μερικώς τις μάσκες προσώπου και κεφαλής.

Δεν φορούν πολλές γυναίκες στην Πορτογαλία τέτοια καλύμματα, αλλά το ζήτημα των ισλαμικών πέπλων έχει προκαλέσει διαμάχη παρόμοια με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το ακροδεξιό κόμμα Chega επικαλέστηκε τη λογική της Γαλλίας και άλλων χωρών της ΕΕ για την απαγόρευση των μασκών προσώπου που φορούν συνήθως οι μουσουλμάνες γυναίκες. Το κόμμα έλαβε υποστήριξη για το νομοσχέδιο από κεντροδεξιά κόμματα.

Στο νομοσχέδιό της, το Chega ανέφερε ότι η απόκρυψη του προσώπου υποβάλλει τα άτομα -ιδίως τις γυναίκες- «σε καταστάσεις αποκλεισμού και κατωτερότητας» και είναι ασυμβίβαστη με αρχές όπως «ελευθερία, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Οι νομοθέτες από τα αριστερά κόμματα διαφώνησαν.

«Αυτή η πρωτοβουλία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να στοχεύσει αλλοδαπούς, εκείνους που έχουν διαφορετική πίστη», δήλωσε ο κεντροαριστερός βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Πέδρο Ντελγκάδο Άλβες, το κόμμα του οποίου ψήφισε κατά του νομοσχεδίου.

Είπε ότι ενώ καμία γυναίκα δεν πρέπει να υποχρεώνεται να φοράει πέπλο, η προσέγγιση του ακροδεξιού κόμματος ήταν λανθασμένη.

Πηγή: Guardian

