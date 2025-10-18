Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Σάββατο 18 Οκτωβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα, Μαρίνος.

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγόταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα του ήταν Ελληνική. Σύμφωνα με το Saint.gr, ήταν γιατρός στο επάγγελμα, όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο συνάντησε στη Θήβα και έκτοτε αφοσιώθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Περιόδευσε στη Δαλματία, Ιταλία, Γαλλία, Αχαΐα, Βοιωτία κ.α. Συνέγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, καθώς και τις πράξεις των Αποστόλων.

Λέγεται ότι πέθανε με μαρτυρικό θάνατο (κατ’ άλλους ειρηνικά σε ηλικία 80 ετών), και το 357 μ.Χ., το λείψανο του μετακομίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστόλων.

Σημείωση: Όπως ιστορεί ο Nικόλαος Mαλαξός, σύμφωνα με ένα βασιλικό χρυσόβουλλο της Mονής του Mεγάλου Σπηλαίου, ο Ευαγγελιστής Λουκάς έγραψε το Ευαγγέλιο του δεκαπέντε χρόνια μετά την Aνάληψη του Κυρίου. Ο Ιππόλυτος ο Θηβαίος όμως τοποθετεί την συγγραφή του Ευαγγελίου στην Aλεξάνδρεια.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι είναι τα intersex άτομα που είδαμε στη σειρά του Γ. Καπουτζίδη – Ποια χαρακτηριστικά έχουν;

Βρείτε τις διαφορές στην εικόνα με τη γιαγιά που μαζεύει ντομάτες – Οι περισσότεροι δυσκολεύονται να εντοπίσουν την 3η

Επίδομα στέγασης 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να «κοπούν» στις πληρωμές του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα λιοντάρι σε 16 δευτερόλεπτα

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο
περισσότερα
08:01 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σοβαρό τροχαίο στο Μενίδι: Οδηγός «καρφώθηκε» σε δέντρο – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (18/10) στο Μενίδι, όταν οδηγός...
07:20 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Αστάθεια σήμερα με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με την...
06:39 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (18/10) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες π...
05:53 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης