Ενυδάτωση: Το πρωινό ρόφημα που προστατεύει την υγεία της καρδιάς και καταπολεμά την κόπωση, σύμφωνα με γιατρό

Η σωστή ενυδάτωση είναι σημαντική για τη συνολική υγεία και την ευεξία μας. Σύμφωνα με έναν γιατρό, ένα απλό πρωινό ρόφημα μπορεί να βελτιώσει την υγεία της καρδιάς, να καταπολεμήσει κόπωση και να ενισχύσει την πνευματική διαύγεια. Το ρόφημα που προτείνει ο ειδικός περιέχει βασικά συστατικά που όλοι έχουμε στην κουζίνα μας αλλά η δύναμή του βρίσκεται στους ηλεκτρολύτες που ενεργοποιούν τα κύτταρα του σώματος από τη στιγμή που ξυπνάμε.

Γιατί η ενυδάτωση το πρωί είναι ζωτικής σημασίας

Ο Dr. Mark Hyman, γνωστός από το podcast The Doctor’s Farmacy, αποκάλυψε το ιδανικό ποτό που πρέπει να πίνουμε μόλις ξυπνάμε το πρωί για να βελτιώσουμε την υγεία της καρδιάς και να αποκτήσουμε περισσότερη ενέργεια.

Ο ειδικός επισημαίνει ότι η κατανάλωση του συγκεκριμένου ροφήματος, κατά το πρωινό ξύπνημα είναι απαραίτητη, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από το τελευταίο υγρό που ήπιατε πριν κοιμηθείτε. Όμως, προειδοποίησε ότι το απλό νερό από μόνο του ενδέχεται να μην επαρκεί.

«Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το νερό είναι η λύση, αλλά χωρίς ηλεκτρολύτες, μεγάλο ποσοστό αυτού του νερού δεν φτάνει στα κύτταρά σας — εκεί όπου πραγματικά χρειάζεται για ενέργεια, καλύτερη συγκέντρωση και υγεία», εξήγησε ο ειδικός.

«Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη συναισθηματική σταθερότητα. Ο ύπνος είναι η μεγαλύτερη περίοδος που περνάμε χωρίς να πίνουμε υγρά, γι’ αυτό η ενυδάτωση μόλις ξυπνήσουμε βοηθά στην αποβολή τοξινών και στην εκ νέου ενυδάτωση κάθε κυττάρου».

Το πρωινό ρόφημα για καλύτερη υγεία της καρδιάς και περισσότερη ενέργεια

Ο Dr. Hyman προτείνει να προσθέσετε μισό κουταλάκι αλάτι και μια σταγόνα χυμό λεμονιού στο πρωινό σας νερό. Μπορείτε να φτιάξετε αυτό το απλό μείγμα με βασικά υλικά που υπάρχουν στην κουζίνα σας, αν και ο ειδικός συνέστησε να αποφεύγετε το κοινό επιτραπέζιο αλάτι.

Η σημασία των ηλεκτρολυτών για την υγεία και την ενέργεια

«Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι όσο περισσότερο νερό πίνουν τόσο καλύτερα ενυδατώνουν τον οργανισμό τους. Αλλά χωρίς ηλεκτρολύτες, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του νερού δεν φτάνει ποτέ στα κύτταρα όπου πραγματικά χρειάζεται.

Οι ηλεκτρολύτες είναι μέταλλα που γίνονται ηλεκτρικά φορτισμένα ιόντα όταν διαλύονται στο νερό, όπως το νάτριο, το κάλιο και το μαγνήσιο που επιτρέπουν τη μεταφορά υγρών, τη λειτουργία των μυών και τη νευρική σήμανση. Φανταστείτε τους ως ένα εργαλείο που μετακινεί το νερό μέσα και έξω από τα κύτταρα», είπε ο γιατρός.

Τι δείχνει η επιστήμη για την ήπια αφυδάτωση

«Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και η ήπια αφυδάτωση (1‑2 % απώλεια σωματικού βάρους) μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τη μνήμη και τη συγκέντρωση — κρίσιμα για νοητική διαύγεια και μείωση της πνευματικής κόπωσης. Το νάτριο είναι ο βασικός οδηγός της ισορροπίας του νερού διαμέσου των κυτταρικών μεμβρανών. Λειτουργεί ως “φύλακας” της ενυδάτωσης, τραβώντας το νερό στα κύτταρα για βέλτιστη κυτταρική υγεία και αποτρέποντας την αφυδάτωση».

«Το μαγνήσιο ρυθμίζει τις αποκρίσεις του νευρικού συστήματος και υποστηρίζει την παραγωγή ενέργειας. Σε καταστάσεις υψηλού στρες ή έντονης σωματικής δραστηριότητας, το μαγνήσιο εξαντλείται γρήγορα, αφήνοντας το σώμα και το μυαλό κουρασμένα. Το κάλιο δρα εντός των κυττάρων για να εξισορροπήσει το νάτριο, βοηθώντας στη μετάδοση νευρικών παλμών και τη συστολή των μυών. Είναι απαραίτητο για τη χαλάρωση των μυών και τη ρύθμιση του καρδιακού ρυθμού, μειώνοντας τον κίνδυνο κράμπας και αρρυθμίας».

Πόσα υγρά πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά

«Η ενυδάτωση δεν αφορά μόνο την καταπολέμηση της δίψας, αλλά την τροφοδότηση κάθε κυττάρου με την ακριβή ισορροπία ηλεκτρολυτών που χρειάζεται για βέλτιστη απόδοση. Το νάτριο, το κάλιο και το μαγνήσιο συνεργάζονται για να ρυθμίσουν την ισορροπία του νερού, να υποστηρίξουν τη νευρική και μυϊκή λειτουργία και ακόμη να ενισχύσουν τις γνωστικές διεργασίες. Όταν αυτά τα ζωτικά μέταλλα λειτουργούν σε αρμονία, δίνουν δύναμη στο σώμα ώστε να αποδίδει στο μέγιστο — ενισχύοντας την ενέργεια, τη νοητική διαύγεια και την αντοχή στο στρες».

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) συμβουλεύει ότι οι περισσότεροι πρέπει να πίνουν αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε τα ούρα μας να έχουν ανοιχτό κίτρινο χρώμα. Ο οδηγός Eatwell προτείνει να στοχεύουμε σε 6 έως 8 ποτήρια υγρών καθημερινά.

Νερό, γάλα με χαμηλά λιπαρά και ροφήματα χωρίς ζάχαρη (όπως τσάι και καφές) συμβάλλουν σ’ αυτό το στόχο. Το νερό είναι υγιεινή και οικονομική επιλογή, όμως και άλλα ροφήματα συνεισφέρουν στην πρόσληψη υγρών. Επίσης, λαμβάνουμε υγρά και από τις τροφές που καταναλώνουμε.

Πότε απαιτείται αυξημένη πρόσληψη υγρών

Η ανεπαρκής κατανάλωση υγρών μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση. Ενδέχεται να χρειάζεται να αυξήσετε την κατανάλωση υγρών αν είστε:

έγκυος ή θηλάζουσα

σε ζεστό περιβάλλον

σωματικά ενεργητική/ενεργός για μεγάλες περιόδους

άρρωστη-ος ή σε ανάρρωση