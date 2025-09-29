Βήχας: Το καταπραϋντικό ρόφημα με 4 υλικά που προσφέρει ανακούφιση «μέσα σε λίγα λεπτά»

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Βήχας: Το καταπραϋντικό ρόφημα με 4 υλικά που προσφέρει ανακούφιση «μέσα σε λίγα λεπτά»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Αναζητάτε μια φυσική λύση για να αντιμετωπίσετε τον ενοχλητικό βήχα χωρίς φάρμακα; Αυτή η απλή σπιτική συνταγή για ένα καταπραϋντικό ρόφημα με 4 μόνο φυσικά υλικά μπορεί να σας προσφέρει ανακούφιση μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι ιδανικό για παιδιά και ενήλικες.

Επίμονος βήχας: Πότε είναι χρόνιος, τι τον προκαλεί και πώς να τον αντιμετωπίσετε

Το καταπραϋντικό ρόφημα για γρήγορη ανακούφιση από τον βήχα

Καθώς οι κοινωνικές επαφές αυξάνονται μαζί τους ενισχύεται και η έκθεση σε ιούς και μικρόβια. Για πολλούς, αυτό μεταφράζεται σε έναν επίμονο βήχα που ταλαιπωρεί μικρούς και μεγάλους. Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου), στις περισσότερες περιπτώσεις εκδήλωσης βήχα δεν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, παρά μόνο ξεκούραση, καλή ενυδάτωση και αποφυγή μετάδοσης.

Εάν θέλετε να αποφύγετε τα φάρμακα και να δοκιμάσετε κάτι φυσικό, η λύση μπορεί να είναι μια σπιτική θεραπεία για τον βήχα που έχει γίνει viral στα social media. Αυτή η φυσική θεραπεία προέρχεται από τον γνωστό λογαριασμό ευεξίας @healthy.organic.ways και χρησιμοποιεί 4 φυσικά υλικά. Μια απλή, γρήγορη και αποτελεσματική λύση για τον ξηρό ή παραγωγικό βήχα.

Βήχας: Το Νο1 φρούτο που έχει ιδιότητες «αραίωσης της βλέννας» και μπορεί να σας βοηθήσει να ανακουφιστείτε

Υλικά

  • 1 πορτοκάλι (κομμένο από την κορυφή και αδειασμένο από τον πολτό)
  • 1 πρέζα αλάτι
  • 1 πρέζα κουρκουμάς (turmeric) σε σκόνη
  • 1 κουταλιά της σούπας μέλι (μετά το βράσιμο)

Οδηγίες

  1. Κόψτε την κορυφή του πορτοκαλιού και αφαιρέστε τον εσωτερικό πολτό.
  2. Τοποθετήστε το πορτοκάλι πάνω σε φλόγα ή εστία (προσεκτικά) και προσθέστε μια πρέζα αλάτι.
  3. Για παιδιά 2-5 ετών, χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα αλατιού.
  4. Για παιδιά άνω των 5 ετών, χρησιμοποιήστε έως μισό κουταλάκι του γλυκού.
  5. Προσθέστε μια πρέζα κουρκουμά και ανακατέψτε.
  6. Ζεστάνετε μέχρι το μείγμα να σκουρύνει και να αρχίσει να βράζει.
  7. Αφήστε να κρυώσει για 1 λεπτό, προσθέστε 1 κουταλιά μέλι και ανακατέψτε.
  8. Δώστε το στο παιδί ή καταναλώστε το εσείς πρωί και βράδυ για 3 ημέρες.

Γιατί λειτουργεί αυτή η φυσική θεραπεία για τον βήχα

Η αποτελεσματικότητα αυτής της συνταγής βασίζεται στις αντιφλεγμονώδεις και απολυμαντικές ιδιότητες των συστατικών της:

  • Πορτοκάλι: Πλούσιο σε βιταμίνη C, καταπραΰνει τον λαιμό και μειώνει τη φλεγμονή.
  • Αλάτι: Βοηθά στην απολύμανση και ενίσχυση της αποχρεμπτικής δράσης.
  • Κουρκουμάς: Ισχυρό φυσικό αντιφλεγμονώδες.
  • Μέλι: Μαλακώνει τον λαιμό, καταπραΰνει τον βήχα και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

Τι προτείνουν ειδικοί για την αντιμετώπιση του βήχα

Σύμφωνα με το NHS (Εθνικό Σύστημα Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου), ο βήχας μπορεί να αντιμετωπιστεί με:

  • Παρακεταμόλη ή ιβουπροφαίνη για τον πόνο
  • Ζεστό ρόφημα με λεμόνι και μέλι (όχι για μωρά κάτω του 1 έτους)
  • Φυτικά φάρμακα όπως το πελαργόνιο (κατάλληλο για άτομα άνω των 12 ετών)

Αν όμως ο βήχας επιμένει για περισσότερες από 3 εβδομάδες, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε γιατρό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΛΛΟΚ: Ο καρκίνος σε παιδιά απαιτεί εθνική στρατηγική για ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα

«Βγήκα ραντεβού με παντρεμένους άντρες και όλοι είπαν το ίδιο πράγμα για τις συζύγους τους» – Για ποιο λόγο απιστούν;

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Θεοδωρικάκος: «Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι το πιο ισχυρό μας εργαλείο, κινητοποιώντας πόρους άνω των 4 δισ. ευρώ»

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:00 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Ύπνος: 5 τρόποι για να ρυθμίσετε τον κιρκάδιο ρυθμό σας και να κοιμάστε πιο γρήγορα κάθε βράδυ

Ο ποιοτικός ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και ψυχική υγεία, αλλά για πολλούς απ...
06:00 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Κάπνισμα: 5 τροφές που βοηθούν στην αποκατάσταση της βλάβης στους πνεύμονες, σύμφωνα με γιατρό

Το κάπνισμα προκαλεί σημαντική βλάβη στους πνεύμονες, αλλά τα καλά νέα είναι ότι η διακοπή του...
22:00 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Ύπνος: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι 6 ώρες δεν είναι αρκετές – 4 πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία της καρδιάς σας

Πιστεύετε ότι οι έξι ώρες ύπνου κάθε βράδυ είναι αρκετές; Ένας κορυφαίος καρδιολόγος προειδοπο...
17:21 , Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Ηράκλειο – 20χρονος νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, έπειτα από την επιβεβα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης