Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία λέει πως κατέλαβε άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία λέει πως κατέλαβε άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (17/10), ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν τρία ακόμη χωριά στην ανατολική Ουκρανία: ένα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ και δύο στην περιφέρεια Χαρκόβου.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως μαίνονταν συγκρούσεις στα περίχωρα δύο εξ αυτών των κοινοτήτων, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει ότι κάποια περιήλθε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υπογραμμίζει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις αναφορές αυτές.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Πριβίλια, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου τα στρατεύματα της Μόσχας είχαν σφίξει τον κλοιό τις τελευταίες εβδομάδες. Ανακοίνωσε, επίσης, την κατάληψη των κοινοτήτων Πιστσάνε – κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ, στρατηγικό στόχο των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς – και Τίχε, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής ότι το Πιστσάνε ήταν ένα από τα χωριά στα οποία οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί, υποστηρίζοντας πως αποκρούστηκαν έξι από τις επτά επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι εισβολείς.

Την Πέμπτη, ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου είχε αναφέρει 17 επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της Τίχε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:55 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Βολιβία: Ελεύθερος αφέθηκε ένας εκ των γιων του προέδρου Άρσε, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία

Ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα – γιος του προέδρου της Βολιβίας Λουίς Άρσε – που συνελήφθη την ...
04:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αποκαλύπτουν: «Ο Ντόναλντ Τραμπ ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει τον έλεγχο κατά την επίθεση στο Κατάρ»

Δύο από τους βασικούς διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και...
03:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

«Ρεαλιστής» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους πυραύλους Tomahawk μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή (17/10) ότι είναι «ρεαλιστής» σχ...
02:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ανέστειλε την ποινή του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζορτζ Σάντος που είχε φυλακιστεί για διαφθορά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ποινή του πρώην...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης