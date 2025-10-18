Ολλανδία: Το ΔΠΔ απορρίπτει έφεση του Ισραήλ για το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου

διεθνή

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) απέρριψε χθες Παρασκευή έφεση του Ισραήλ κατά απόφασης που επικύρωσε τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το ΔΠΔ έκρινε πως υπήρχαν «βάσιμοι λόγοι» να πιστεύεται ότι Νετανιάχου και Γκάλαντ έχουν «ποινική ευθύνη» για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας.

Η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης προκάλεσε οργή στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, οι οποίες έκτοτε έχουν επιβάλει κυρώσεις σε βάρος δικαστών του ΔΠΔ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε την απόφαση «αντισημιτική» και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την χαρακτήρισε «σκανδαλώδη».

Τον Μάιο, το Ισραήλ ζήτησε από το ΔΠΔ να ακυρώσει τα εντάλματα μέχρι να εξεταστεί άλλη προσφυγή στην οποία αμφισβητείται η δικαιοδοσία του.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε αυτό το αίτημα στις 16 Ιουλίου, διαπιστώνοντας πως «δεν υπήρχε νομική βάση» για την ακύρωση των ενταλμάτων σύλληψης μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα της δικαιοδοσίας.

Μια εβδομάδα αργότερα, το Ισραήλ ζήτησε άδεια για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν χθες Παρασκευή ότι «το ζήτημα, όπως διατυπώθηκε από το Ισραήλ, δεν είναι εφέσιμο».

02:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

