«Φως στο Τούνελ»: Πρεμιέρα για την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη – «Ανάβουμε τα φώτα της 31ης τηλεοπτικής μας χρονιάς

Με μια συγκινητική έναρξη και ένα ζεστό χαμόγελο, η Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες, ανοίγοντας το νέο κεφάλαιο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», που φέτος συμπληρώνει 31 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση.

Η δημοσιογράφος καλωσόρισε το κοινό της για ακόμη μία σεζόν, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για τη στήριξη του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια. Στην έναρξη της εκπομπής, απευθυνόμενη στους τηλεθεατές, είπε με ειλικρίνεια και ευγνωμοσύνη: «Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Αυτή τη νύχτα φίλοι μου ανάβουμε τα φώτα της 31ης τηλεοπτικής μας χρονιάς κι αυτό κυριολεκτικά το οφείλουμε σε εσάς. Τόσα χρόνια μας βοηθάτε στις έρευνες, μας στηρίζετε και το λιγότερο που μπορούμε να σας πούμε, να σας στείλουμε είναι την αγάπη μας κι ένα μεγάλο ευχαριστώ».