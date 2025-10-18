Κυριάκος Πιερρακάκης στο Reuters: Η Ελλάδα αναμένει μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης

Μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών σε όλη την Ευρώπη, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική, έστειλε από την Ουάσινγκτον ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο Reuters και τη δημοσιογράφο Karin Strohecker.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε πως η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο τέτοιων κινήσεων. Όπως τόνισε, «υπάρχει τεράστιο κόστος ευκαιρίας αν δεν το πράξουμε, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε απόφαση χάραξης πολιτικής στην Ένωση».

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, ο υπουργός εξέφρασε τη στήριξη της κυβέρνησης στην πρόταση εξαγοράς του ελληνικού Χρηματιστηρίου από τη Euronext, τονίζοντας ότι «η συμφωνία θα προσφέρει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά και στην ελληνική οικονομία, πρόσβαση σε μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας».

Αναφερόμενος στη σημασία των συγχωνεύσεων και εξαγορών, επισήμανε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές δυναμικές εταιρείες που μπορούν να αξιοποιήσουν νέες συνέργειες. «Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ελλάδα που χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω συνέργειες, είτε εξαγοράζοντας εταιρείες στην Ευρώπη και διεθνώς, είτε το αντίστροφο», δήλωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τον τομέα των υποδομών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη λήξη του το 2026, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι τα έργα του θα έχουν παραγωγικές επιδράσεις που θα συνεχιστούν για χρόνια, λειτουργώντας ως μοχλός ανάπτυξης. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μεγαλύτερη πρόκληση από εδώ και πέρα είναι πώς θα αυξήσουμε περαιτέρω τις επενδύσεις».

Κλείνοντας, ο υπουργός στάθηκε στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2026, ξεπερνώντας μάλιστα τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.

