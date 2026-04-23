Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης

«Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο» τονίζει ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ανακοίνωσή του για την σημερινή ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Βουλή.

«Είναι λυπηρό που αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε για πολλοστή φορά σε κάτι προφανές, αλλά η σημερινή ομιλία, οι ύβρεις και το ύφος του κ. Ανδρουλάκη στη Βουλή, δεν αφήνουν άλλα περιθώρια», τονίζει αρχικά ο κ. Μαρινάκης και προσθέτει: «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποκάλεσε “ντιλάρισμα του Μαξίμου” την αυτονόητη απάντηση που έδωσα για τη συμμετοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους ήρθη η ασυλία, στα ψηφοδέλτια του κόμματος».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης παραθέτει τα ακόλουθα, «όχι γιατί πιστεύω ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πίσω τα όσα απαράδεκτα είπε, αλλά για να γνωρίζουν οι πολίτες την πραγματικότητα», όπως αναφέρει:

«Πρώτον, από την απλή ανάγνωση της αποδελτίωσης της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών προκύπτει ότι δέχτηκα ερώτηση για το εάν αλλάζει κάτι ως προς τη συμμετοχή των εν λόγω βουλευτών μετά τη διαδικασία άρσης της ασυλίας τους και αυτονοήτως απάντησα ότι “δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια”.

Δεύτερον, μόνο κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, έχει αρθεί η ασυλία για 7 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Εάν υιοθετήσουμε την άθλια λογική του κ. Ανδρουλάκη, τότε πρέπει να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή αυτών των 7 βουλευτών στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές θα είναι αποτέλεσμα “ντιλαρίσματος”;

Τρίτον, με κάθε ευκαιρία, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, έχει επισημάνει πόσο σημαντική είναι η ταχεία εκκαθάριση των υποθέσεων. Αυτό από μόνο του φανερώνει πως για την Κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία είναι σημαντικό η Δικαιοσύνη να έχει αχθεί σε πρωτόδικη κρίση πριν από τη διενέργεια των εθνικών εκλογών του 2027».

Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι «όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις εσωκομματικές πιέσεις, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο, ειδικά όταν απευθύνεται στην εθνική αντιπροσωπεία».

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
17:50 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας

«Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοι...
17:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μετωπική Θεοδωρικάκου – Ανδρουλάκη στη Βουλή – «Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;» – «Δεν δέχομαι κανέναν συμψηφισμό, θα απολογηθείτε»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με φόντο τη...
16:57 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Καρυστιανού κατά Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο»

Σφοδρή κριτική ασκεί η Μαρία Καρυστιανού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι σε βίν...
16:34 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Βουλή: Κόντρα Πολάκη με Παπασταύρου-Τσάφο για τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια

Οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια ανέβασαν στα ύψη την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της ηγεσίας...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης