ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας

«Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά τις ευθείες βολές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά του υπουργού Επικρατείας, Α. Σκέρτσου, για τους κεντρικούς χειρισμούς στην υπόθεση της άρσης ασυλιών των 13 βουλευτών» τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε σχόλιο για τις κυβερνητικές πηγές, που αναφέρθηκαν νωρίτερα στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή.

«Ο κ. Μαρινάκης σκοπίμως δεν έκανε αναφορά στην κρίση της δικαιοσύνης, για να κλείσει τα μέτωπα. Τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αμαρτίαις», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.