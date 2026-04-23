Κυβερνητικές πηγές για Ανδρουλάκη: Σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις

«Κάποιος να ενημερώσει τον μονίμως θυμωμένο κ. Ανδρουλάκη ότι θεμέλιο του Κράτους Δικαίου είναι η ύπαρξη του τεκμηρίου αθωότητας» τονίζουν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στη Βουλή.

Οι ίδιες πηγές της κυβέρνησης τονίζουν πως «ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοπίμως προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, αν και είναι παραπάνω από προφανές, ότι η απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αφορούσε την περίπτωση που οι εκλογές λάβουν χώρα πριν την έκβαση των υποθέσεων σε πρώτο βαθμό».

Καταλήγοντας, οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως «αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που ζητάμε από τη δικαιοσύνη την ταχύτερη δυνατή εκκαθάρισή τους».