Δίκη Βαλυράκη: «Τα 2 τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμη και αν το θύμα δεν έπεφτε στο νερό» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Σοβαρές κακώσεις από χτυπήματα που δέχθηκε με δύο τρόπους, έφερε η σορός του Σήφη Βαλυράκη, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην δίκη των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού, ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας.

Ο κ. Καλόγρηας, μαζί με τη συνάδελφο του Χριστίνα Τσάκωνα, διενήργησαν τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό του πρώην υπουργού που βρέθηκε τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ο κ. Καλόγρηας κατέθεσε ότι δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμη και αν δεν έπεφτε στο νερό το θύμα.

Όπως είπε ο μάρτυρας, η σορός έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους. Οι οκτώ από «θλων και τέμνον όργανο», ενώ άλλα τραύματα, κυρίως εκχυμώσεις, από «θλων και αμβλύ όργανο» τα όποια θα μπορούσαν να είναι αποτέλεσμα είτε πλήξης είτε πρόσκρουσης.

Όπως τόνισε όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, το όργανο που προκάλεσε τις σοβαρές κακώσεις, θα μπορούσε να είναι η προπέλα σκάφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πιστοποιήσει με σιγουριά. Αναφέρθηκε ωστόσο σε ευρήματα που παραπέμπουν «σε μεγάλη κινητική δύναμη».

Σε ερώτηση του εισαγγελέα αν κάποια εκ των οκτώ τραυμάτων ήταν θανατηφόρα, ακόμη και αν δεν υπήρχε εισρόφηση νερού, ο κ. Καλόγρηας απάντησε, δείχνοντας στο δικαστήριο σχετική φωτογραφία.

  • Μάρτυρας: Το σημείο 6 και το σημείο 9 ήταν θλαστικά χτυπήματα θανατηφόρα διότι είναι διατομές στην σφαγίτιδα φλέβα και στην καρωτίδα.
  • Εισαγγελέας: Θα επέρχονταν από αυτά θάνατος αν δεν είχε πέσει το θύμα στο νερό;
  • Μάρτυρας: Ναι, θα είχαμε θάνατο εξαιτίας των δύο αυτών κακώσεων.
  • Εισαγγελέας: Θλων και τέμνον όργανο μπορεί να είναι η προπέλα σκάφους;
  • Μάρτυρας: Μπορεί αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.

Η πλευρά της οικογένειας του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ υπέβαλε πολλές ερωτήσεις στον ιατροδικαστή ώστε να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα που έφερε η σορός θα μπορούσαν να σχετίζονται με χτυπήματα που δέχθηκε το θύμα από τους κατηγορούμενους.

  • Υποστήριξη της Κατηγορίας: Τα τραύματα θα μπορούσαν να προκλήθηκαν από το κοντάρι με γάντζο στην άκρη; (που είχαν στο σκάφος τους οι ψαράδες).
  • Μάρτυρας: Όχι. Δεν είναι θλων και τέμνον όργανο. Είναι θλων και αμβλύ.
  • Υποστήριξη της Κατηγορίας: Κάποια από τα τραύματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη και να πέσει στην θάλασσα;
  • Μάρτυρας: Ναι, εντοπίζονται δύο που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζάλη.
  • Υποστήριξη της Κατηγορίας: Η γενικευμένη αιμορραγική διήθηση που αναφέρετε στην έκθεση, παραπέμπει σε πολλαπλά χτυπήματα;
  • Μάρτυρας: Θα μπορούσε να είναι και από ένα μόνο χτύπημα.

Στο δικαστήριο είχε κληθεί και η κ. Τσάκωνα η οποία απέστειλε επιστολή, στην οποία δήλωσε ότι έχει τεθεί σε αργία και δεν εκτελεί καθήκοντα. Τόσο η Υποστήριξη της Κατηγορίας όσο και η Υπεράσπιση είπαν στο δικαστήριο ότι η υπηρεσιακή της κατάσταση δεν την εμποδίζει να προσέλθει να καταθέσει, με τον πρόεδρο να αναφέρει «θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».

