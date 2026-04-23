Παχλαβί: «Ντροπή η στάση της Γερμανίας, εκβιάζεται από το καθεστώς του Ιράν» – Του πέταξαν ντοματοχυμό – ΒΙΝΤΕΟ

Για «ντροπή» της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία αρνήθηκε να τον συναντήσει, έκανε λόγο ο Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου Ιρανού Σάχη και υποστήριξε ότι το Βερολίνο επιτρέπει να εκβιάζεται από το καθεστώς της Τεχεράνης. Προειδοποίησε επίσης για «αντίποινα» από την πλευρά των μουλάδων, τους οποίους περιέγραψε ως «πληγωμένα θηρία» και τόνισε ότι οι συμπατριώτες του θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, με ή χωρίς βοήθεια από το εξωτερικό.

«Είναι ντροπή που αρνούνται να μιλήσουν μαζί μου», δήλωσε ο Ρεζά Παχλαβί σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα σήμερα στο Βερολίνο και τόνισε ότι οι δημοκρατικές κυβερνήσεις «θα πρέπει να μιλήσουν με τους ανθρώπους που είναι η φωνή των άφωνων». Σημείωσε μάλιστα ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν απευθύνεται π.χ. στη Ρωσία ή στην Κίνα, αλλά σε δημοκρατικές χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα του, ο κ. Παχλαβί μίλησε για φρικαλεότητες του καθεστώτος και για «πόλεμο εναντίον των ίδιων των πολιτών του Ιράν» και απέρριψε τα επιχειρήματα που προσπαθούν να παρουσιάσουν την ιρανική ηγεσία ως θύμα των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι τα χτυπήματα αφορούν στρατιωτικούς και όχι πολιτικούς στόχους. «Όσο πιο γρήγορα εξαφανιστεί αυτό το καθεστώς, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσει η σύγκρουση. Όχι μέσω διαπραγματεύσεων με τα απομεινάρια αυτού του καθεστώτος, αλλά βοηθώντας τον ιρανικό λαό να το ξεπεράσει», δήλωσε και κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις «να σταματήσουν να προσπαθούν να κατευνάσουν την Τεχεράνη ή να διαπραγματευτούν» μαζί της. Ειδικά μάλιστα για τον καγκελάριο Μερτς, ο γιος του Σάχη χαρακτήρισε απογοητευτικό το γεγονός ότι, όπως είπε, ενώ αναγνώρισε ότι το καθεστώς έχει χάσει τη νομιμοποίησή του με τις σφαγές του λαού του, έχει έκτοτε αμβλύνει την κριτική του. Η Ευρώπη, συνέχισε, δεν χρειάζεται να επέμβει στρατιωτικά, αλλά θα μπορούσε π.χ. να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του Διαδικτύου, να απαιτήσει τον άμεσο τερματισμό των εκτελέσεων, να απελάσει Ιρανούς διπλωμάτες και να διαλύσει τα δίκτυα του καθεστώτος στο έδαφός της.

«Παρόλα αυτά, η Ευρώπη δεν αξιοποιεί τις δυνατότητές της (…) Σήμερα όμως οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν de facto αναλάβει τον έλεγχο του κράτους και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν μιλούν με την ιρανική κυβέρνηση, διαπραγματεύονται με μια τρομοκρατική οργάνωση», τόνισε και διαβεβαίωσε ότι οι συμπατριώτες του είναι τώρα πιο αποφασισμένοι από ποτέ να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Έχει χυθεί πολύ αίμα μεταξύ του λαού και του καθεστώτος. Ο λαός είναι ανθεκτικός και δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα. Προς το παρόν, διατηρεί μια στρατηγικά προσεκτική προσέγγιση μέχρι να προκύψει η ευκαιρία να επιστρέψει στους δρόμους – μόλις τα όργανα καταναγκασμού του καθεστώτος εξουδετερωθούν ή εξαλειφθούν. Αυτό συνδέεται στενά με τη συνέχιση μιας στρατιωτικής επιχείρησης που στοχεύει στον περιορισμό της ικανότητας του καθεστώτος να σκοτώνει τον ίδιο του τον λαό. Η ελπίδα είναι ότι ο λαός δεν θα εγκαταλειφθεί σε αυτόν τον αγώνα και τελικά θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει εκεί που ανήκει», επισήμανε.

Ο γιος του Σάχη, ο οποίος ζει εξόριστος στις ΗΠΑ και έχει αυτοπροταθεί ως υποψήφιος μεταβατικός ηγέτης του Ιράν, πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη στο Βερολίνο και θα συναντηθεί με βουλευτές της Bundestag, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ‘Αρμιν Λάσετ (CDU), αλλά όχι με εκπροσώπους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. «Δεν είμαι εδώ για να κάνω εκστρατεία για τον εαυτό μου (…) Δεν είμαι εγώ το θέμα, αλλά ο ιρανικός λαός», υπογράμμισε επανειλημμένα ο Ρεζά Παχλαβί, απαντώντας ωστόσο σε ερώτηση γιατί υποστηρίζει ένα νέο καθεστώς μοναρχίας για το Ιράν, παρέπεμψε σε χώρες όπως η Σουηδία ή Ολλανδία, οι οποίες, όπως είπε, είναι μοναρχίες, αλλά και χωρίς αμφισβήτηση δημοκρατίες.

Του πέταξαν ντοματοχυμό

Με αφορμή την επίσκεψη του Ρεζά Παχλαβί στο Βερολίνο, έχουν ανακοινωθεί διαδηλώσεις, υπέρ αλλά και εναντίον του, ενώ ο ίδιος, αποχωρώντας από τον χώρο της συνέντευξης Τύπου, δέχθηκε επίθεση με ντοματοχυμό στην πλάτη, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένα άτομο έχει ήδη συλληφθεί.

