Τραμπ: Εντολή για βύθιση και πυροβολισμούς σκαφών που τοποθετούν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να ανοίγει πυρ και να καταστρέφει κάθε σκάφος που επιχειρεί να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

«Καμία διστακτικότητα» – Ενίσχυση των επιχειρήσεων

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι η εντολή αφορά ακόμη και μικρά σκάφη, τονίζοντας πως «δεν πρέπει να υπάρξει καμία διστακτικότητα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αμερικανικά ναρκαλιευτικά επιχειρούν ήδη στην περιοχή για την εκκαθάριση των θαλάσσιων ναρκών και έδωσε εντολή η δραστηριότητα αυτή να ενταθεί σημαντικά.

«Έχω διατάξει το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών να πυροβολεί και να βυθίζει οποιοδήποτε σκάφος — όσο μικρό κι αν είναι — που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ. Δεν θα υπάρξει καμία καθυστέρηση. Τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα Στενά και δίνω εντολή η δραστηριότητα αυτή να συνεχιστεί σε τριπλάσιο επίπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

