Διπλωματικές πηγές: Δεν περνάμε τις συμμαχίες μας από την έγκριση τρίτων κρατών

Μήνυμα ότι δεν περνάμε τις συμμαχίες μας από την έγκριση τρίτων κρατών, στέλνει ανώτατη διπλωματική πηγή σχετικά με τις ολοένα και εντεινόμενες αντιδράσεις της Τουρκίας κατά της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας.

«Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική. Έχουμε βάλει στο τραπέζι τα επιχειρήματα μας όπως δεν είχε γίνει ποτέ στην εποχή της Μεταπολίτευσης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές και συμπληρώνουν πως «έχουμε τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό απέναντι στο ανυπόστατο θεώρημα της Γαλάζιας Πατρίδας, έχουμε τα θαλάσσια πάρκα έναντι της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, έχουμε την Chevronκαι τη Λιβύη, την οποία και θα επισκεφθούμε σύντομα, έναντι του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, έχουμε την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά έναντι της ανυπόστατης θεωρίας περί ανεξαρτητοποίησης».

Σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, η αντίδραση της Τουρκίας στους χάρτες της αλιείας εντάσσεται στην παραδοσιακή λογική της Άγκυρας.

Για το περιστατικό στην Κάσο

Σχετικά με την Κάσο και το περιστατικό με το ολλανδικό πλοίο, η ίδια πηγή ανέφερε πως είναι πάγια τακτική της Τουρκίας να παρενοχλεί. «Το ολλανδικό πλοίο σωστά πήρε την άδεια από εμάς. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν πήρε άδεια από την Τουρκία. Το βασικό είναι ότι ο καθένας αναγνωρίζει ότι αρμόδια για την έκδοση αδειών στις συγκεκριμένες περιοχές ανήκει στην Ελλάδα. Δεν αμφισβητείται ποιος εκδίδει την άδεια».

«Το τελευταίο διάστημα υπάρχει όξυνση από πλευράς Τουρκίας που δεν είναι εποικοδομητική. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται υπέρ της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή», καταλήγουν οι ίδιες πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.