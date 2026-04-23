Ανδρουλάκης: «Ντιλάρισμα» Μαξίμου και των 13 βουλευτών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Κριτική για τα μέτρα στήριξης

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής, με αιχμή τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση αλλά και τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επικέντρωσε την ομιλία του στα όσα ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, στο Φόρουμ των Δελφών, μιλώντας για «ντιλάρισμα» ανάμεσα στους εγκαλούμενους βουλευτές και το Μέγαρο Μαξίμου, στα μέτρα που εξήγγειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην φορολόγηση των τραπεζών, υποστηρίζοντας τις δύο τροπολογίες που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «δύο σκηνές περιγράφουν την θεσμική χρεοκοπία της χώρας: Η πρώτη σκηνή εκτυλίχθηκε στους Δελφούς όπου η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέσι, είπε ότι κουράστηκε να ακούει πως στην Ελλάδα ”έτσι γίνονται τα πράγματα”. Σκηνή δεύτερη: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ επιβεβαίωσε με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι έτσι θέλουν να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα» και σχολίασε: «Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε ότι έχουμε ένα ντιλάρισμα σε δημόσια θέα;».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσέθεσε πως πριν καν οι δικογραφίες των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας φτάσουν από τη Βουλή στη Δικαιοσύνη, «έσπευσε ο κ. Μαρινάκης να τους δώσει ελευθέρας για την κάθοδό τους με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές».

«Πόσο πιο προκλητικοί; Πόσο πιο αποφασισμένοι να αγνοήσουν θεσμούς και διαδικασίες της Δικαιοσύνης; Πόσο πιο κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ύστατη διαφυγή μέσω νέων εξαγγελιών»

Αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός σχετικά με την ανακούφιση των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε ότι η ακρίβεια έχει μετατραπεί σε κανονικότητα με τον πληθωρισμό να παραμένει επίμονα υψηλός, στο 3,4% στην Ελλάδα όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης κινείται στο 2,6%, και η στεγαστική κρίση επιδεινώνεται δραματικά με τα ενοίκια το 2025 να καταγράφουν τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%.

«Ο πρωθυπουργός, μπροστά στο πολιτικό του αδιέξοδο, επιχείρησε μια ύστατη διαφυγή μέσω νέων εξαγγελιών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης επικρίνοντας ένα -ένα τα μέτρα.

«Να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της στασιμότητας»

«Έχουμε χρέος να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο της στασιμότητας και να ξαναδώσουμε στην κοινωνία ελπίδα και προοπτική για καλύτερες μέρες. Με σχέδιο και ενότητα μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εγγύηση για μια ποιότητα ζωής αντάξια των αναγκών του ελληνικού λαού».

Υποστηρίζοντας τις τροπολογίες που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών και τον αναβαλλόμενο φόρο μίλησε για ασυδοσία κερδών με στόχο να πιεστούν στην αύξηση των επιτοκίων. «Είναι επιτακτική ανάγκη να μπει φραγμός στην ασυδοσία. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια ριζικά διαφορετική οικονομική πολιτική, με τις ανάγκες του πολίτη στο επίκεντρο», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως είπε η πρώτη τροπολογία προβλέπει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις συστημικές τράπεζες για τις χρήσεις 2025 και 2026, με συντελεστή 8% επί των καθαρών κερδών, η οποία θα αποφέρει ετησίως πρόσθετα δημοσιονομικά έσοδα, της τάξης των 370 εκατ. ευρώ, κι ισχυρίστηκε ότι το έχουν πράξει πολλές ευρωπαϊκές χώρες από το 2022, όταν άρχισε ο ανοδικός κύκλος των επιτοκίων όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία,

Η δεύτερη τροπολογία αφορά την εκκρεμότητα του αναβαλλόμενου φόρου των τραπεζών η οποία προβλέπει επιπλέον 8% επί των κερδών που διανέμονται να μην κατευθύνεται σε μερίσματα, αλλά στη μείωση του. Επίσης αφορά τις τραπεζικές χρεώσεις και, κυρίως, την προστασία της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ