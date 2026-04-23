Ουκρανία: Τουλάχιστον 9 νεκροί και 29 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 29 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Μαζικές επιθέσεις με drones

Η Ρωσία εξαπέλυσε 155 drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική αεράμυνα να καταρρίπτει τα 139. Ωστόσο, τουλάχιστον 11 κατάφεραν να διαπεράσουν την άμυνα και να πλήξουν εννέα σημεία, ενώ πτώσεις συντριμμιών καταγράφηκαν σε τέσσερις τοποθεσίες, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Θύματα σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια Σούμι, ρωσικά drones σκότωσαν δύο άνδρες, ηλικίας 67 ετών, στις κοινότητες Βελίκα Πισαρίβκα και Χλουχίβ.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν την πόλη Ντνίπρο, στοχεύοντας πολυκατοικία 13 ορόφων. Από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν δέκα. Τέσσερις, μεταξύ των οποίων δύο κορίτσια 9 και 14 ετών, νοσηλεύονται σε μέτρια κατάσταση, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Χάνζα.

Σε άλλη επίθεση στην περιοχή Νικόπολ, τραυματίστηκε μια 64χρονη γυναίκα, πρόσθεσε ο Χάνζα.

Στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ρωσική κατευθυνόμενη βόμβα σκότωσε μια 77χρονη γυναίκα στο χωριό Κομισουβάχα το πρωί της 23ης Απριλίου, ενώ ακόμη ένα άτομο τραυματίστηκε την προηγούμενη ημέρα.

Στην περιφέρεια Χάρκοβο, ένας 66χρονος άνδρας σκοτώθηκε στο χωριό Τσερκάσκι Τίσκι, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ρωσική επίθεση σκότωσε ένα άτομο στο χωριό Μιχαϊλίβκα, στην περιοχή του Κραματόρσκ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια Ζιτομίρ, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν σιδηροδρομικές υποδομές, σκοτώνοντας μία γυναίκα, δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιτάλι Μπουνέτσκο.

Στην περιφέρεια Χερσώνα, οι ρωσικές δυνάμεις στόχευσαν 42 οικισμούς, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Χερσώνα, τραυματίζοντας 11 άτομα.

Τραυματισμοί από επιθέσεις σε υποδομές

Περίπου στις 07:00 το πρωί της 23ης Απριλίου, ρωσικό drone έπληξε απορριμματοφόρο στο χωριό Τεκστίλνε, τραυματίζοντας τον 49χρονο οδηγό, ο οποίος υπέστη τραύματα από θραύσματα στον λαιμό, διάσειση και κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, επίθεση με drone τραυμάτισε μία 83χρονη γυναίκα στο χωριό Σεμένιβκα, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.