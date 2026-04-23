Ρόδος: Μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα «εισέβαλε» σε αυλή σπιτιού – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Μπετονιέρα φορτωμένη με σκυρόδεμα κατέληξε μέσα στην αυλή σπιτιού στη Ρόδο. Από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός και οι διαμένοντες στο σπίτι στην περιοχή της Ιξιάς.

Σύμφωνα με το rodiaki.gr, 10 λεπτά πριν από το ατύχημα, στην αυλή του σπιτιού έπαιζαν παιδιά. Ο οδηγός, που βγήκε σώος (με ελαφρύ τραυματισμό) και χωρίς βοήθεια από το όχημα, είπε στους συναδέλφους του ότι τα φρένα του οχήματος δεν λειτούργησαν λίγο πριν από τη στροφή. Και ότι επιχείρησε να μειώσει ταχύτητα τραβώντας χειρόφρενο, χωρίς όμως επιτυχία.

Συνολικά, το όχημα ζυγίζει -φορτωμένο μαζί με το σκυρόδεμα- 33 τόνους και θα επιχειρηθεί να ανασυρθεί με ειδικό γερανοφόρο όχημα. Αν αυτό δεν γίνει εφικτό, τότε οι αρμόδιοι τεχνικοί θα εξετάσουν τη διαδικασία του τεμαχισμού του οχήματος σε μικρότερα κομμάτια.

Η ανακοίνωση του σωματείου

Σε ανακοίνωση του σωματείου Οδηγών Χειριστών και λοιπών ειδικοτήτων « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ» η οποία υπογράφεται από την πρόεδρο κ. Δημητρούλη Μανώλη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Βασίλη Νικολίτση, σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή στελέχη του σωματείου είναι παρόντες στο ατύχημα που σημειώθηκε εκφράζοντας έτσι τη συμπαράστασή τους στον συνάδελφο οδηγό σε βαρέου τύπου οχήματος .

Τα στελέχη του σωματείου, παρακολουθούν τις εξελίξεις και έχουν ήδη ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν ότι προβλέπεται.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου αλλά και αστυνομία για τη συνδρομή βοήθειας. Από το ατύχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυλή σπιτιού έξω από το οποίο έγινε το συμβάν.

Για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση.

