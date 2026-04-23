Βρετανία και Γαλλία: Αισιοδοξία για «πραγματική πρόοδο» στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας και της Γαλλίας δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι πως μπορεί να επιτευχθεί «πραγματική πρόοδος» για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Συντονισμός και στρατιωτικός σχεδιασμός

Οι δύο χώρες φιλοξένησαν σήμερα συνάντηση στρατιωτικών σχεδιαστών με αντικείμενο τον κρίσιμο αυτό θαλάσσιο δίαυλο, σύμφωνα με το Sky News.

Σε κοινή τους δήλωση ανέφεραν:

«Η μετατροπή της διπλωματικής δυναμικής σε πράξη απαιτεί στοχευμένο σχεδιασμό, ειλικρινή συζήτηση και σαφείς δεσμεύσεις από συμμάχους και εταίρους… Είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να επιτευχθεί πραγματική πρόοδος».

Κρίσιμο σημείο έντασης

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία έντασης στον πόλεμο με το Ιράν, με το κλείσιμό τους να έχει επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλα, παραμένουν βασικό «αγκάθι» στις μέχρι στιγμής αποτυχημένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.