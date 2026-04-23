Ανακούφιση στην Ισπανία – Ο Γιαμάλ χάνει το υπόλοιπο της LaLiga, αλλά πάει στο Μουντιάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, αλλά όχι το Μουντιάλ.

Η Μπαρτσελόνα εξέδωσε ανακοίνωση διευκρινίζοντας την κατάσταση: «Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι ο παίκτης της πρώτης ομάδας, Λαμίν Γιαμάλ, υπέστη τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε συντηρητική θεραπεία. Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο».

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle). The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available… pic.twitter.com/8UU4Bg9bDh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 23, 2026

Ο σύλλογος εξέδωσε την ανακοίνωση αφού ο παίκτης υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία στο προπονητικό κέντρο Ciutat Esportiva Joan Gamper, όπου έφτασε λίγο μετά τις 12:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο 18χρονος Ισπανός διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε χθες (22/4) κατά την εκτέλεση του πέναλτι που τελικά έδωσε τη νίκη στην Μπαρτσελόνα εναντίον της Θέλτα (1-0). Σταμάτησε για λίγο πριν σουτάρει και ξαφνικά έσπρωξε το πόδι του προς τα εμπρός. Αμέσως μετά το γκολ, κατέρρευσε στο έδαφος, συνειδητοποιώντας ξεκάθαρα ότι είχε τραυματιστεί. Αμέσως δέχθηκε ιατρική φροντίδα στον αγωνιστικό χώρο και γρήγορα έγινε σαφές ότι έπρεπε να αντικατασταθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Ζοάν Κανσέλο προπονήθηκε κανονικά σήμερα (23/4) μετά το χτύπημα που υπέστη στο δεξί του πόδι στο πρώτο ημίχρονο εναντίον της Θέλτα. Ο Πορτογάλος παίκτης ένιωσε σημαντικό πόνο σε μια περιοχή πάνω από το γόνατο και έγινε προληπτικά αλλαγή. Τελικά, αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ένα δυνατό χτύπημα.