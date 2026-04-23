Βουλή: Κόντρα Πολάκη με Παπασταύρου-Τσάφο για τις τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια

Οι τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια ανέβασαν στα ύψη την πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, κατά την ακρόαση των μελών της ΡΑΑΕΥ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις τόσο του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, όσο και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου, στις κατηγορίες του κ. Πολάκη ότι «μία από τις μεγαλύτερες μεταφορές πλούτου που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα από την κυβέρνηση της ΝΔ, είναι η “ληστεία” του λαϊκού εισοδήματος μέσα από τα σκαμπανεβάσματα των τιμών της ενέργειας».

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Τσάφο, ζητώντας την παραίτησή του, κατηγορώντας τον «για υπονόμευση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και συνειδητή υποβάθμιση δημόσιων υποδομών».

«Νομίζω ότι πρέπει να φύγετε από την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά υλοποιείτε ένα σχέδιο παράδοσης του δημόσιου πλούτου της χώρας σε πέντε τρωκτικά εταιρειών που κερδοσκοπούν, με τη ΔΕΗ να κρατά το φανάρι. Επιπλέον, καταστρέφετε δημόσιες υποδομές, οι οποίες αύριο, μεθαύριο, σε έναν πόλεμο, σε μια γενικότερη κρίση, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν», ανέφερε ο κ. Πολάκης.

Άμεση και έντονη ήταν η απάντηση του κ. Παπασταύρου, που έκανε λόγο για «αντιφατικές και υποκριτικές τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της δημόσιας περιουσίας».

«Το 2011 υπήρχε ένα βασικό αίτημα των δανειστών: να μεταφερθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας σε ένα ταμείο, υπό τον έλεγχό τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε “όχι”. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης είπαν “όχι”. Ο Αλέξης Τσίπρας τι έκανε; Είπε “ναι”. Και σήμερα εσείς μιλάτε για προστασία της δημόσιας περιουσίας. Συμφωνήσατε στο Υπερταμείο, στην υπερφορολόγηση, στο κλείσιμο των τραπεζών. Και τώρα ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι θα επαναλάμβανε τέτοιες επιλογές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου και συμπλήρωσε, απευθυνόμενος στον κ. Πολάκη:

«Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε σε συμφωνίες “πίσω από κλειστές πόρτες”. Γνωρίζετε καλά αυτές τις πρακτικές. Εσείς υπογράψατε τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία δεσμεύει τις επόμενες γενιές και, κατά την άποψή μας, αλλοιώνει ιστορικά δεδομένα. Αυτό είναι κάτι που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και πάντα θα σας συνοδεύει αυτό».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσάφος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την ΕΕ.

Όπως υποστήριξε, «η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε τιμή χονδρικής που ήταν στο κόκκινο, όταν σε όλη την Ευρώπη ήταν πράσινο». «Ήταν η πιο υψηλή τιμή της χονδρικής σε όλη την Ευρώπη. Ελλάδα 64, Γερμανία 38. Εβδομήντα τοις εκατό πάνω. Αυτό δεν είναι καρτέλ», επεσήμανε ο κ. Τσάφος, προκαλώντας νέα αντίδραση του κ. Πολάκη.

«Δεν μπορεί να τα λέει αυτά ο κ. Τσάφος, σαν να απευθύνεται σε ηλίθιους, όταν την παρέλαβε με 9 λεπτά να πληρώνει ο καταναλωτής και σήμερα να πληρώνει 20 και 30 λεπτά… τέρμα το μασκαραλίκι…» αντέτεινε ο κ. Πολάκης.

«Φέτος, 94 στη χονδρική στην Ελλάδα, 99 στη Γερμανία, 4% κάτω. Άρα έχουμε καρτέλ, όταν η τιμή είναι 4% κάτω από τη Γερμανία, αλλά δεν έχουμε καρτέλ όταν η τιμή είναι 70% ακριβότερη από τη Γερμανία. Για τη λιανική τα έχουμε πει πολλές φορές, 21% χαμηλότερα», σχολίασε ο κ. Τσάφος.

Η κόντρα συνεχίστηκε με τον κ. Πολάκη να κατηγορεί τον υφυπουργό Ενέργειας ότι «εκτελεί συμβόλαια κανονικά». «Λέει για τη χονδρική. Δεν λέει για την προσαύξηση που καθορίζει που πάει η τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής… να μιλάμε με πραγματικούς όρους. Σήμερα οι καταναλωτές πληρώνουν 57% ακριβότερο ρεύμα από την Γερμανία…», επέμεινε ο κ. Πολάκης.

«Η τιμή λιανικής, πρώτο εξάμηνο 2025, μείον 21% από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Ελλάδα. Με όρους αγοραστικής δύναμης, είναι λίγο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ναι, υπάρχει μεταβλητότητα μέσα στην ημέρα. Έτσι, παραδοσιακά λειτουργεί το target model και το χρηματιστήριο ενέργειας. Είναι οριακή τιμολόγηση. Μόνο στο ρεύμα υπάρχει. Στο πετρέλαιο, κάποιος που παράγει 10 ευρώ το βαρέλι, το πουλάει 10 ευρώ το βαρέλι. Δεν είναι κάτι περίεργο», τόνισε ο κ. Τσάφος και συμπλήρωσε: «Η ουσία είναι τι τιμή έχω μεσοσταθμικά, γιατί αυτή είναι που περνά στον καταναλωτή. Και όσα σας λέω: συν 70% από τη Γερμανία το 2019, φέτος πιο φθηνή από τη Γερμανία. Έβδομη φθηνότερη χονδρική σε όλη την Ευρώπη».

Τέλος, απαντώντας στις κατηγορίες για το κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων μαζί και την σύγχρονη μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ενώ διαμαρτύρεται σήμερα, όταν ήταν κυβέρνηση άφησε να πέσει η χρήση του λιγνίτη κατά 50%, φτάνοντάς τον στο 20%».

«Το 2019 εισάγαμε σχεδόν το ένα πέμπτο των αναγκών μας. Άρα, το εθνικό καύσιμο, το οποίο εσείς προασπίζετε όταν είστε στην κυβέρνηση, κατέρρεε. Και αυτό το αντικαθιστούσαν όχι οι ΑΠΕ που θέλετε ιδεολογικά να αντικαταστήσουν, αλλά οι εισαγωγές, γιατί ΑΠΕ δεν χτίσατε», ανέφερε ο κ. Τσάφος, ενώ επικαλέστηκε σειρά χωρών, όπως Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σουηδία, οι οποίες έχουν μειώσει κατά 100% τον λιγνίτη.

Τέλος, ο κ. Τσάφος ανέφερε ότι η λιγνιτική μονάδα 5 της Πτολεμαΐδας δεν είναι ανταγωνιστική και δεν μπορεί να μπει με όρους αγοράς στο σύστημα».

«Άρα, όποιος λέει “θέλω Πτολεμαΐδα 5” λέει εμμέσως ότι θέλω να πληρώσουμε πιο ακριβά το ρεύμα για να έχω την Πτολεμαΐδα 5. Αυτό συνεπάγεται το “θέλω λιγνίτη”. Για να μείνει ο λιγνίτης πρέπει κάποιος να τον πληρώσει. Επειδή δεν είναι ανταγωνιστικός, πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο να τον πληρώσουμε. Αυτό είναι το δίλημμα που έχει μια χώρα να αντιμετωπίσει. Από τη στιγμή που ο λιγνίτης δεν είναι ανταγωνιστικός, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πληρώσουμε παραπάνω από αυτό που πληρώνουμε σήμερα για να έχουμε λιγνίτη. Εμείς βλέπουμε ξεκάθαρα το ενεργειακό μέλλον της χώρας να βασίζεται στις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ είναι αυτές που μας έχουν πάει από την πιο ακριβή χονδρική στην Ευρώπη στην 7η φθηνότερη χονδρική στην Ευρώπη. Πλαισιώνουμε τις ΑΠΕ με αποθήκευση, με μπαταρίες, με αντλησιοταμίευση και φυσικά με μονάδες φυσικού αερίου και με εξαγωγές. Αυτό είναι το ενεργειακό μέλλον της χώρας και αυτό είναι που μας έχει θωρακίσει σήμερα σε μια κρίση από την αύξηση των τιμών και είναι αυτό το μείγμα το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε σήμερα χαμηλότερες τιμές, κατά 21% για τα νοικοκυριά», κατέληξε ο κ. Τσάφος.