Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον «πλήρη έλεγχο» των Στενών του Ορμούζ – Αναφορές σε εσωτερικές συγκρούσεις στο Ιράν

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν «πλήρη έλεγχο» στα Στενά του Ορμούζ, σε νέα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Σφραγισμένα» τα Στενά μέχρι συμφωνία

Ο Τραμπ ανέφερε ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Κανένα πλοίο δεν μπορεί να μπει ή να βγει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι “ερμητικά σφραγισμένα”, μέχρι τη στιγμή που το Ιράν θα καταλήξει σε ΣΥΜΦΩΝΙΑ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναφορές σε εσωτερική ένταση στο Ιράν

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει εσωτερικές συγκρούσεις, κάνοντας λόγο για αντιπαράθεση μεταξύ σκληροπυρηνικών και μετριοπαθών κύκλων.

Η δήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Το Ιράν δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει ποιος είναι ο ηγέτης του! Απλώς δεν ξέρουν! Οι εσωτερικές συγκρούσεις είναι ανάμεσα στους «σκληροπυρηνικούς», που έχουν υποστεί ΜΕΓΑΛΕΣ ήττες στο πεδίο της μάχης, και στους «μετριοπαθείς», που δεν είναι και τόσο μετριοπαθείς (αλλά κερδίζουν σε εκτίμηση!), και η κατάσταση είναι ΤΡΕΛΗ!

Έχουμε πλήρη έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ. Κανένα πλοίο δεν μπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την έγκριση του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι «ερμητικά σφραγισμένα», μέχρι τη στιγμή που το Ιράν θα καταλήξει σε ΣΥΜΦΩΝΙΑ!!!

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

truth social

