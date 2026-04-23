Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Οι κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα και οι έρευνες για το 9άρι πιστόλι – «Το είχε σχεδιάσει πολύ καιρό» ξεσπά ο αδελφός της 43χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε ο αδελφός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της γυναίκας που έπεσε νεκρή από τη σφαίρα του πρώην συντρόφου της στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο θύμα γυναικοκτονίας στην Ελλάδα.
Ο Αλέξανδρος, όπως είναι το όνομά του, μίλησε μία ημέρα πριν την κηδεία της αδελφής του, που είναι αύριο Παρασκευή, σε εκπομπή του STAR.
«Το τελευταίο δίμηνο που είχαν χωρίσει δεν ήξερα τίποτα. Στην αρχή ήξερα ότι δεν την ενοχλούσε. Δεν ξέρω. Σίγουρα η αστυνομία θα ξέρει κάτι παραπάνω από μας. Ο λόγος, που ξέρω, που τον άφησαν να φύγει (τον δράστη και αυτόχειρα) ήταν ότι δεν είχαν ακόμα στοιχεία ότι όντως είχε κάνει αυτός κάτι, πληροφορίες απλά είχανε. Ίσως τον άφησαν κι επίτηδες για να τους πάει στο σημείο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Να κάνει το λάθος να πάει στο αμάξι».
«Το ‘χε οργανώσει πολύ καιρό πιστεύω. Έκανε λάθη πολλά μετά που έκανε τη δολοφονία αλλά πιστεύω ότι το ‘χε οργανώσει πολύ πιο πριν το σκηνικό.»
«Το κορίτσι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα»
Στην ερώτηση της παρουσιάστριας για το πώς είναι ένα από τα παιδιά της γυναίκας, ο Αλέξανδρος απάντησε:
«Νομίζω είναι η μοναδική που δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τίποτα. Έχει κάνει τα πιο λίγα ξεσπάσματα. Δεν ξέρω πώς θα τραβήξει το θέμα. Θα προσπαθήσουμε πάντως, ότι μπορεί ο καθένας να βοηθήσουμε όλοι.»
Στο σημείο αυτό ο Αλέξανδρος ξέσπασε σε κλάματα.
«Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε με τον πατέρα μου και ήρθε η αδελφή μου», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».
Μαρτυρία – ντοκουμέντο: Ήταν πεταμένη στα πίσω πατάκια
Ο δράστης της γυναικοκτονίας ρωτούσε για την Ελευθερία και εμφανιζόταν ότι αγωνιούσε για την τύχη της, ενώ την είχε σκοτώσει. Μάλιστα, μιλούσε με τον αδελφό και τα παιδιά της και τους έδειχνε σημεία για να ψάξουν. Επί τρεις ημέρες έπαιζε θέατρο, μέχρι που κατάλαβε ότι ο κλοιός είχε σφίξει ολόγυρά του.
«Δεν την έχω δει εδώ και δύο μήνες που χουμε χωρίσει. Δεν ξέρω που είναι.»
Μάρτυρας αναφέρει:
«Η γυναίκα ήταν πεταμένη στα πίσω πατάκια ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου και την είχε σκεπάσει το πρόσωπό της και μέχρι τη μέση του σώματος με ένα μαύρο μπουφάν.»
«Είχε αδιέξοδο στο συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος, 5 μέτρα πριν το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα διότι βρήκε από κάτω σε έναν βράχο. Είχε έναν δρόμο ο οποίος κατέβαινε σε ένα ποτάμι που ήταν μια πολύ μεγάλη καλαμιά και θα δυσκόλευε τις αρχές να βρουν το όχημα».
«Η περιοχή που βρέθηκε είναι δύσκολη, δύσβατη. Κρίμα για τη γυναίκα. Πρέπει κάποτε όλοι μας να αλλάξουμε επίπεδο, παιδεία, τρόπο σκέψης διότι αυτά τα συμβάντα δεν μας χαρακτηρίζουν», αναφέρει μάρτυρας.
Η σήμανση εντόπισε τη σφαίρα από το 9αρι πιστόλι καρφωμένο στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Η 43χρονη δέχτηκε τη σφαίρα εξ’ επαφής. Η εκτίμηση των αρχών είναι πως ο δολοφόνος πλησίασε το παράθυρο στη θέση του οδηγού και την πυροβόλησε.
Ο 39χρονος επέστρεψε στο σημείο δύο φορές, την πρώτη με σκοπό να εξαφανίσει το όχημα της γυναίκας.
«Κυριακή γύρω στη μία ερχόμουν προς τα πάνω και είδα το αμάξι κι έμπαινε μέσα στο χωράφι. Μου κίνησε την περιέργεια ήταν ένα παλιό μοντέλο, αν το ‘χαν δείξει στην τηλεόραση θα μπορούσα να βοηθήσω πολύ πιο γρήγορα , σημειώνει κάτοικος της περιοχής.
Ο δράστης πήγε σε κατάστημα και ζήτησε από την υπάλληλο να του καλέσει ταξί. Με αυτό πήγε για δεύτερη φορά στο σημείο του εγκλήματος για να πάρει το όχημά του.
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του. Τα αδέλφια του με ανακοίνωσή τους εκφράζουν τη λύπη τους και ζητούν συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
Αναζητούν το πιστόλι
Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς δεν έχει εντοπισθεί ακόμα το 9άρι πιστόλι που χρησιμοποίησε ο δράστης της γυναικοκτονίας, ενώ αναμένεται και το πόρισμα του ιατροδικαστή.
Οι αστυνομικοί είχαν στην κατοχή τους βίντεο στο οποίο φαινόταν το όχημα του δράστη να κατευθύνεται προς την Αγία Βαρβάρα, οπότε και επικεντρώθηκαν εκεί. Μέσω drone σε χαράδρα εντόπισαν κάποιο λευκό αντικείμενο. Πήγαν εκεί και εντόπισαν το όχημα της γυναίκας.
Ο 39χρονος είχε λύσει το χειρόφρενο αλλά το όχημα κόλλησε σε βράχο. Αλλιώς θα είχε πέσει σε ρυάκι με πυκνή βλάστηση.
Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 39χρονου λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη
Σε οπτικό υλικό που έφερε στη δημοσιότητα ο ANT1 και η εκπομπή Αποκαλύψεις φαίνεται ο δράστης να πηγαίνει στην επιχείρηση απ’ όπου ζήτησε να του βρουν ταξί. Έχει σκισμένα ρούχα, σκισμένο τζιν, ενώ είχε και εκδορές σύμφωνα με μαρτυρίες.