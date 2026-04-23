Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Οι κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα και οι έρευνες για το 9άρι πιστόλι – «Το είχε σχεδιάσει πολύ καιρό» ξεσπά ο αδελφός της 43χρονης – ΒΙΝΤΕΟ

Σε τηλεοπτική εκπομπή μίλησε ο αδελφός της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της γυναίκας που έπεσε νεκρή από τη σφαίρα του πρώην συντρόφου της στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το πιο πρόσφατο θύμα γυναικοκτονίας στην Ελλάδα.

Ο Αλέξανδρος, όπως είναι το όνομά του, μίλησε μία ημέρα πριν την κηδεία της αδελφής του, που είναι αύριο Παρασκευή, σε εκπομπή του STAR.

«Το τελευταίο δίμηνο που είχαν χωρίσει δεν ήξερα τίποτα. Στην αρχή ήξερα ότι δεν την ενοχλούσε. Δεν ξέρω. Σίγουρα η αστυνομία θα ξέρει κάτι παραπάνω από μας. Ο λόγος, που ξέρω, που τον άφησαν να φύγει (τον δράστη και αυτόχειρα) ήταν ότι δεν είχαν ακόμα στοιχεία ότι όντως είχε κάνει αυτός κάτι, πληροφορίες απλά είχανε. Ίσως τον άφησαν κι επίτηδες για να τους πάει στο σημείο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Να κάνει το λάθος να πάει στο αμάξι».

«Το ‘χε οργανώσει πολύ καιρό πιστεύω. Έκανε λάθη πολλά μετά που έκανε τη δολοφονία αλλά πιστεύω ότι το ‘χε οργανώσει πολύ πιο πριν το σκηνικό.»

«Το κορίτσι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα»

Στην ερώτηση της παρουσιάστριας για το πώς είναι ένα από τα παιδιά της γυναίκας, ο Αλέξανδρος απάντησε:

«Νομίζω είναι η μοναδική που δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τίποτα. Έχει κάνει τα πιο λίγα ξεσπάσματα. Δεν ξέρω πώς θα τραβήξει το θέμα. Θα προσπαθήσουμε πάντως, ότι μπορεί ο καθένας να βοηθήσουμε όλοι.»

Στο σημείο αυτό ο Αλέξανδρος ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν προλάβαμε να τελειώσουμε με τον πατέρα μου και ήρθε η αδελφή μου», είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Μαρτυρία – ντοκουμέντο: Ήταν πεταμένη στα πίσω πατάκια

Ο δράστης της γυναικοκτονίας ρωτούσε για την Ελευθερία και εμφανιζόταν ότι αγωνιούσε για την τύχη της, ενώ την είχε σκοτώσει. Μάλιστα, μιλούσε με τον αδελφό και τα παιδιά της και τους έδειχνε σημεία για να ψάξουν. Επί τρεις ημέρες έπαιζε θέατρο, μέχρι που κατάλαβε ότι ο κλοιός είχε σφίξει ολόγυρά του.

«Δεν την έχω δει εδώ και δύο μήνες που χουμε χωρίσει. Δεν ξέρω που είναι.»

Μάρτυρας αναφέρει:

«Η γυναίκα ήταν πεταμένη στα πίσω πατάκια ανάμεσα στα μπροστινά και τα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου και την είχε σκεπάσει το πρόσωπό της και μέχρι τη μέση του σώματος με ένα μαύρο μπουφάν.»

«Είχε αδιέξοδο στο συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος, 5 μέτρα πριν το σημείο που ακινητοποιήθηκε το όχημα διότι βρήκε από κάτω σε έναν βράχο. Είχε έναν δρόμο ο οποίος κατέβαινε σε ένα ποτάμι που ήταν μια πολύ μεγάλη καλαμιά και θα δυσκόλευε τις αρχές να βρουν το όχημα».

Τέσσερις μέρες μετά την εξαφάνισή της το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε δύσβατη περιοχή.