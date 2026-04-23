Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: «Από την αρχή μέχρι το τέλος έλεγε ψέματα» λέει ο αδελφός της 43χρονης για τον δράστη

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της 43χρονης Ελευθερίας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή χθες το απόγευμα μέσα στο αυτοκίνητό της, τέσσερις ημέρες αφού είχαν χαθεί τα ίχνη της.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης στο Ηράκλειο έληξαν με τον πλέον τραγικό τρόπο, αφού η άτυχη γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τραύμα από όπλο, με τις αρχές να είναι πεπεισμένες ότι δράστης που την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι ήταν ο πρώην σύντροφός της, ο οποίος αυτοκτόνησε λίγα 24ωρα μετά τη γυναικοκτονία.

Ο αδελφός της 43χρονης Ελευθερίας μίλησε σήμερα στην εκπομπή Το Πρωινό και τόνισε ότι ήταν βέβαιο το τέλος της γυναίκας, μετά την αυτοκτονία του 40χρονου. «Με την αυτοκτονία του δράστη ήταν σχεδόν σίγουρο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, ο δράστης έλεγε ψέματα από την αρχή της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας. «Είχαμε βρεθεί κάποια στιγμή στο τμήμα για καταθέσεις. Από την αρχή μέχρι το τέλος έλεγε ψέματα», τόνισε ο αδελφός της δολοφονημένης γυναίκας. «Μου είπε ότι είχε να τη δει δύο μήνες και δεν έχουν μιλήσει…», συμπλήρωσε.

Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας

Η κηδεία της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή (24/04) στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο που έζησε η Ελευθερία, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00. Εκεί, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι θα της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η γυναικοκτονία και η σκηνοθεσία

Η 43χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, στην Κρήτη, όπου πήγαιναν οι δύο τους αρκετές φορές στο παρελθόν. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένος να την σκοτώσει, και αφού την εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, στον τόπο καταγωγής του.

Το ραντεβού που είχε δώσει η Ελευθερία με τον πρώην σύντροφό της, αποδείχτηκε «μοιραίο», αφού εκείνος έφτασε στο σημείο της συνάντησης οπλισμένος. Την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Από την πόρτα του οδηγού κι ενώ εκείνη είχε μόλις φτάσει. Άγνωστο είναι αν της είπε τις προθέσεις του, πάντως η ίδια πήγε μάλλον ανυποψίαστη και σίγουρα δεν πρόλαβε να αντιδράσει στη θέα του όπλου, από το οποίο έφυγε μία και μοναδική σφαίρα που διαπέρασε το κεφάλι της και σφηνώθηκε στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Μετά το έγκλημα, ο 40χρονος Μαρίνος Ανδρεαδάκης, τοποθέτησε το νεκρό σώμα της 43χρονης μητέρας στο πίσω κάθισμα του μεγάλου SUV με το οποίο είχε πάει στο μοιραίο ραντεβού, το σκέπασε και έφυγε με το μηχανάκι του προς το Ηράκλειο. Λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω, το μηχανάκι του ανετράπη και έπεσε σε γκρεμό, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά. Είχε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο στο μυαλό του για να εξαφανίσει τη σορό της πρώην συντρόφου του μαζί με το αυτοκίνητό της. Μεθοδικά κάλεσε ταξί από την καφετέρια που βρίσκεται στον κεντρικό Ηρακλείου Μοιρών, στο ύψος των Αθανάτων, κάλεσε την οδική βοήθεια για να παραλάβει το δίκυκλο όχημά του, και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες, για να επιστρέψει με το διθέσιο αυτοκίνητό του στον τόπο του εγκλήματος και να καλύψει τα ίχνη του.

Πιθανότατα επειδή, γνώριζε καλά την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, λόγω της καταγωγής της μητέρας του, ο 340χρονος αποφάσισε να κρύψει το αυτοκίνητο μαζί με τη σορό της γυναίκας σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο, για το οποίο αστυνομικοί έλεγαν ότι έπρεπε να πλησιάσουν λιγότερα από δέκα μέτρα για να το δουν. Στη συνέχεια επέστρεψε με τα πόδια στον κεντρικό δρόμο, έφτασε μέχρι το βενζινάδικο λίγο πριν από την Αγία Βαρβάρα και από εκεί κάλεσε δεύτερο ταξί για να επιστρέψει στον Άγιο Παντελεήμονα και να πάρει το αυτοκίνητό του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, drone, δασοπυροσβέστες, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, εθελοντές, μέλη της οικογένειάς της, όλοι έψαχναν από το πρωί της Δευτέρας στην ευρύτερη περιοχή που είχε εντοπιστεί το σήμα του κινητού της. Τα στελέχη της ασφάλειας Ηρακλείου είχαν βάλει στο κάδρο των μαρτύρων τον 40χρονο και τον κάλεσαν να δώσει μια πρώτη κατάθεση το βράδυ της Δευτέρας. Εκεί ρωτήθηκε για τις κινήσεις του, τις αμυχές του, τη σχέση του με την 43χρονη και εκείνος απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις με αληθοφάνεια. Όταν όμως η αστυνομία τον κάλεσε για μια διευκρινιστική κατάθεση, τότε κατάλαβε ότι σφίγγει ο κλοιός γι’ αυτόν και πήρε την απόφαση να σκοτώσει και να αυτοκτονήσει.

Το σημείωμα στην σύντροφό του

Η αυτοχειρία ήταν κάτι που είχε στο μυαλό του και στο παρελθόν, έχοντας κάνει τρεις απόπειρες, ενώ από το οικογενειακό περιβάλλον της άτυχης μητέρας έγινε γνωστό ότι στο παρελθόν είχε προκαλέσει δολιοφθορά στο λευκό SUV της πρώην συντρόφου του ενώ τής είχε αποσπάσει και το κινητό για λίγες μέρες. Ζήλεια, εκδικητικότητα, κτητικότητα ήταν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του, ακόμα και μετά το χωρισμό του, ακόμα και μετά τη δημιουργία σχέσης με μια άλλη γυναίκα. Στη νέα του σύντροφο μάλιστα είχε δώσει ένα σημείωμα μέσα σε ένα κλειστό φάκελο, πριν από ένα μήνα, λέγοντάς της να μην τον ανοίξει, στο οποίο έγραφε ότι είχε σκοπό να αυτοκτονήσει. Κάτι που έκανε, αφού όμως είχε σκοτώσει μια μητέρα τριών παιδιών.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο της δολοφονίας, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών θα μπουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του πρώην ζευγαριού και οι συνθήκες της μοιραίας συνάντησης μέσα από την εξέταση βιολογικού υλικού στις δύο σορούς και στο αυτοκίνητο.