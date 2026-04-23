Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Αύριο η κηδεία της Ελευθερίας – Το σημείωμα που είχε αφήσει ο 40χρονος στην νέα του σύντροφο 

Αύριο, Παρασκευή (24/04), θα τελεστεί η κηδεία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, στην Κρήτη, όπου πήγαιναν οι δύο τους αρκετές φορές στο παρελθόν.

Η κηδεία της θα γίνει στις 13:00 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στον τόπο που έζησε η Ελευθερία, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00.

Η άτυχη Ελευθερία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα στο αυτοκίνητό της, 4 ημέρες αφότου είχαν χαθεί τα ίχνη της. Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, φαίνεται ότι ήταν αποφασισμένος να την σκοτώσει, και αφού την εκτέλεσε με μία σφαίρα στο κεφάλι, μετέφερε το αυτοκίνητο με τη σορό της στην Αγία Βαρβάρα, στον τόπο καταγωγής του.

Την Τρίτη, ο 40χρονος ένιωσε ότι ο κλοιός στενεύει γύρω του και αποφάσισε να αυτοκτονήσει, στο ξωκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας κοντά στον Προφήτη Ηλία. Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας, στην Αγία Βαρβάρα, εκεί που είχε προσπαθήσει να κρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Όπως είναι ήδη γνωστό, στο παρελθόν είχε κάνει τρεις απόπειρες αυτοκτονίας, ενώ από το οικογενειακό περιβάλλον της άτυχης μητέρας έγινε γνωστό ότι στο παρελθόν είχε προκαλέσει δολιοφθορά στο λευκό SUV της Ελευθερίας. Ζήλεια, εκδικητικότητα, κτητικότητα ήταν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του, ακόμα και μετά το χωρισμό του, ακόμα και μετά τη σχέση του με μια άλλη γυναίκα.

Στην ίδια, δηλαδή στην νέα του σύντροφο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται πως είχε δώσει ένα σημείωμα μέσα σε ένα κλειστό φάκελο, πριν από περίπου ένα μήνα. Της είχε πει να μην τον ανοίξει. Τελικά έγραψε ότι είχε σκοπό να αυτοκτονήσει. Ωστόσο, το έκανε μόνο όταν σκότωσε την Ελευθερία.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμα το όπλο της δολοφονίας, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών θα μπουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες του πρώην ζευγαριού και οι συνθήκες της μοιραίας συνάντησης μέσα από την εξέταση βιολογικού υλικού στις δύο σορούς και στο αυτοκίνητο.