Παρίσι: Οργή για τον θάνατο δύο Γάλλων κυανόκρανων στον Λίβανο – «Έγκλημα πολέμου» καταγγέλλει ο ΥΠΕΞ

Σε κατάσταση οργής και πένθους βρίσκεται η Γαλλία μετά την επιβεβαίωση του θανάτου δύο στρατιωτών της, οι οποίοι υπηρετούσαν στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL).

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση απευθείας πλήγμα κατά της διεθνούς κοινότητας.

Το χρονικό της μοιραίας ενέδρας

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου, όταν μονάδα Γάλλων στρατιωτών δέχθηκε σφοδρή επίθεση, στο χωριό Γκαντουρίγια, από μαχητές της Χεζμπολάχ.

Ο ανθυπασπιστής Φλοριάν Μοντόριο σκοτώθηκε ακαριαία στο πεδίο.



Την Τετάρτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι υπέκυψε στα τραύματά του και ο δεύτερος στρατιώτης, ο δεκανέας Ανισέ Ζιραρντέν, μέλος του 132ου Συντάγματος Πεζικού με σκύλους ανίχνευσης από το Σουίπ, μία ημέρα μετά τον επαναπατρισμό του στη Γαλλία.

Le caporal-chef Anicet Girardin du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique de Suippes, rapatrié hier du Liban où il avait été gravement blessé par des combattants du Hezbollah, est mort ce matin des suites de ses blessures. Il est mort pour la France.… pic.twitter.com/1eokASMl57 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 22, 2026



Η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρέν, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της επίθεσης.

«Ο δεκανέας δέχθηκε βίαιη επίθεση από πυκνά πυρά μαχητών της Χεζμπολάχ που είχαν στήσει ενέδρα σε πολύ κοντινή απόσταση. Προσέτρεξε σε βοήθεια του επικεφαλής της μονάδας του, ο οποίος μόλις είχε πέσει, όταν τραυματίστηκε και ο ίδιος σοβαρά», δήλωσε σύμφωνα με τη Le Parisien.

Στην ίδια ενέδρα, άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν, ωστόσο τα στοιχεία τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

«Έγκλημα Πολέμου»

Μιλώντας στο δίκτυο France Info την Πέμπτη, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ήταν καταπέλτης, τονίζοντας ότι οι στρατιώτες της UNIFIL βρίσκονται εκεί για την «ειρήνη».

🔴 Mort de deux soldats français au Liban ▶ Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dénonce “un crime de guerre” pic.twitter.com/m9EVPhVj7B — franceinfo (@franceinfo) April 23, 2026



«Υπάρχει θλίψη γιατί αυτοί οι δύο άνδρες αφήνουν πίσω τους οικογένειες (…) και οργή γιατί η επίθεση εναντίον Κυανόκρανων συνιστά έγκλημα πολέμου και αποτελεί επίθεση εναντίον ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας», τόνισε.

Διαβεβαίωσε ότι οι αρχές του Λιβάνου θα κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν» για να εντοπίσουν και να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη τους υπεύθυνους, προσθέτοντας ότι η Βηρυτός έχει ήδη παράσχει στη Γαλλία «όλες τις πληροφορίες» που διαθέτει για την υπόθεση.

Η τρίτη απώλεια για τη Γαλλία

Ο θάνατος του Ζιραντέν είναι η τρίτη απώλεια Γάλλου στρατιώτη από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, μετά τον Μοντοριό και το θάνατου του Αρνό Φριόν τον περασμένο μήνα από ιρανικό drone στο Κουρδιστάν του Ιράκ.

Η UNIFIL έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον προσδιορισμό των συνθηκών του τραγικού συμβάντος, ενθαρρύνοντας παράλληλα την κυβέρνηση του Λιβάνου να ολοκληρώσει ταχέως τη δική της έρευνα, ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων.