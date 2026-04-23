«Καρφί» Βορίδη για Σκέρτσο: Καλό είναι oι εξωκοινοβουλευτικοί να μην κάνουν κριτική αφ’ υψηλού σε εμάς που διεκδικούμε την ψήφο

Αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και την ανάρτησή του για τις σχέσεις βουλευτών – πολιτών, άφησε ο Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης μιλώντας το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» είπε χαρακτηριστικά ότι «καλό είναι να μη γίνεται κριτική αφ’ υψηλού».

Όπως ανέφερε ο πρώην υπουργός, «εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι εκ των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον Πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική» και συνέχισε:

«Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Από εκεί και πέρα και, αναφερόμενος στο αν θα είναι κατηγορούμενοι οι 13 βουλευτές όταν θα διεξάγονται εκλογές, χαρακτήρισε – εφόσον δεν αρχειοθετηθούν οι υποθέσεις – το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ως πολύ πιθανό, τασσόμενος σε κάθε περίπτωση υπέρ της ένταξής τους (των 11, γιατί οι δύο – Καραμανλής και Παπακώστα – δεν προτίθενται να κατέβουν στις εκλογές) στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Αναφερθείς, ειδικότερα, στη διαδικασία, είπε ότι «μετά τις άρσεις ασυλίας, τώρα έχουν την ιδιότητα του υπόπτου. Θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση, θα καταλήξει είτε σε αρχειοθετήσεις, είτε σε ποινική δίωξη. Ανάλογα με κακουργηματικές ή πλημμεληματικές κατηγορίες, θα υπάρξει κύρια ανακριτική διαδικασία. Τα πλημμελήματα παραγράφονται εντός 5ετίας, που δεν γίνεται, αφού πλέον εκκινεί η κύρια ποινική διαδικασία. Άρα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, πρέπει να έχουν γίνει δύο τινά: Είτε θα έχουν αρχειοθετηθεί και η υπόθεση κλείνει, είτε θα οριστεί δικάσιμος, διά της επίδοσης κλήσεως στο ακροατήριο. Για να μην υπάρξει παραγραφή, πρέπει σε 4 μήνες να έχουν γίνει τα ανωτέρω βήματα, με την Εισαγγελία να εκτιμάται ότι θα κινηθεί γρήγορα».

Ερωτηθείς αν το κλίμα θα αλλάξει, με φόντο το ότι ενδεχομένως έχουμε εξεταστική επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η μία επιλογή για την αντιπολίτευση είναι αυτή και η άλλη η πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής για τον κ. Λιβανό, για ηθική αυτουργία για το θέμα του Καραμανλή. «Κατά την άποψή μου, για να ταχθώ υπέρ ή κατά, πρέπει να κρίνω τη βασιμότητα μιας πρότασης», είπε.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω εισαγγελικές προτάσεις που μπορεί να απορριφθούν από το δικαστήριο», είπε, ενώ σημείωσε: «Αν για οποιονδήποτε πολίτη γίνει προκαταρκτική εξέταση και έχει το χαρακτήρα του υπόπτου, εφόσον αρχειοθετηθεί, θα το πάρει χαμπάρι κανείς;», αναφερόμενος στο θέμα της δημόσιας διαπόμπευσης, που έχει μεσολαβήσει, μέχρι την ενδεχόμενη αθώωση των εμπλεκομένων προσώπων.