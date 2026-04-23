«Καρφί» Βορίδη για Σκέρτσο: Καλό είναι oι εξωκοινοβουλευτικοί να μην κάνουν κριτική αφ’ υψηλού σε εμάς που διεκδικούμε την ψήφο

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Βορίδης
Φωτογραφία: Intime

Αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και την ανάρτησή του για τις σχέσεις βουλευτών – πολιτών, άφησε ο Μάκης Βορίδης.

Ο κ. Βορίδης μιλώντας το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά» είπε χαρακτηριστικά ότι «καλό είναι να μη γίνεται κριτική αφ’ υψηλού».

Όπως ανέφερε ο πρώην υπουργός, «εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι εκ των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον Πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική» και συνέχισε:

«Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’ υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Από εκεί και πέρα και, αναφερόμενος στο αν θα είναι κατηγορούμενοι οι 13 βουλευτές όταν θα διεξάγονται εκλογές, χαρακτήρισε – εφόσον δεν αρχειοθετηθούν οι υποθέσεις – το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ως πολύ πιθανό, τασσόμενος σε κάθε περίπτωση υπέρ της ένταξής τους (των 11, γιατί οι δύο – Καραμανλής και Παπακώστα – δεν προτίθενται να κατέβουν στις εκλογές) στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Αναφερθείς, ειδικότερα, στη διαδικασία, είπε ότι «μετά τις άρσεις ασυλίας, τώρα έχουν την ιδιότητα του υπόπτου. Θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση, θα καταλήξει είτε σε αρχειοθετήσεις, είτε σε ποινική δίωξη. Ανάλογα με κακουργηματικές ή πλημμεληματικές κατηγορίες, θα υπάρξει κύρια ανακριτική διαδικασία. Τα πλημμελήματα παραγράφονται εντός 5ετίας, που δεν γίνεται, αφού πλέον εκκινεί η κύρια ποινική διαδικασία. Άρα, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, πρέπει να έχουν γίνει δύο τινά: Είτε θα έχουν αρχειοθετηθεί και η υπόθεση κλείνει, είτε θα οριστεί δικάσιμος, διά της επίδοσης κλήσεως στο ακροατήριο. Για να μην υπάρξει παραγραφή, πρέπει σε 4 μήνες να έχουν γίνει τα ανωτέρω βήματα, με την Εισαγγελία να εκτιμάται ότι θα κινηθεί γρήγορα».

Ερωτηθείς αν το κλίμα θα αλλάξει, με φόντο το ότι ενδεχομένως έχουμε εξεταστική επιτροπή που ζητά το ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών, είπε ότι η μία επιλογή για την αντιπολίτευση είναι αυτή και η άλλη η πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής για τον κ. Λιβανό, για ηθική αυτουργία για το θέμα του Καραμανλή. «Κατά την άποψή μου, για να ταχθώ υπέρ ή κατά, πρέπει να κρίνω τη βασιμότητα μιας πρότασης», είπε.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούω εισαγγελικές προτάσεις που μπορεί να απορριφθούν από το δικαστήριο», είπε, ενώ σημείωσε: «Αν για οποιονδήποτε πολίτη γίνει προκαταρκτική εξέταση και έχει το χαρακτήρα του υπόπτου, εφόσον αρχειοθετηθεί, θα το πάρει χαμπάρι κανείς;», αναφερόμενος στο θέμα της δημόσιας διαπόμπευσης, που έχει μεσολαβήσει, μέχρι την ενδεχόμενη αθώωση των εμπλεκομένων προσώπων.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
18:13 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο

«Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις ε...
17:50 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας

«Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοι...
17:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μετωπική Θεοδωρικάκου – Ανδρουλάκη στη Βουλή – «Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;» – «Δεν δέχομαι κανέναν συμψηφισμό, θα απολογηθείτε»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με φόντο τη...
16:57 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Καρυστιανού κατά Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο»

Σφοδρή κριτική ασκεί η Μαρία Καρυστιανού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι σε βίν...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης