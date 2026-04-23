Μητσοτάκης: Ο διάλογος με την Πρωθυπουργό της Λετονίας – «Μας φέρατε λίγη βροχή»

Ευανθία Τασσοπούλου

Πολιτική

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ EVIKA SILINA

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με την Πρωθυπουργό της Λετονίας Evika Siliņa. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Αντηλλάγησαν ακόμη απόψεις για κοινές εθνικές και ευρωπαϊκές προκλήσεις, όπως οι οικονομικές επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, η ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και το μεταναστευτικό.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και η Λετονή ομόλογός του είχαν τον ακόλουθο διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλώς ήρθατε στην Αθήνα και σας ευχαριστούμε που μας φέρατε λίγη βροχή, είναι καλοδεχούμενη. Όπως γνωρίζετε, ο ευρωπαϊκός νότος πλήττεται από παρατεταμένη ξηρασία. Αλλά, ευτυχώς, αυτός ο χειμώνας ήταν πολύ καλός, καθώς καταφέραμε να αναπληρώσουμε όλες τις δεξαμενές νερού μας. Στη Βόρεια Ευρώπη δεν αντιμετωπίζετε αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά αυτό που σίγουρα μοιραζόμαστε είναι μια γενική ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις συνολικά, από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή. Επομένως, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα και να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας.

Έχει περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που ηγέτης της χώρας σας επισκέφθηκε την Ελλάδα. Είναι, λοιπόν, μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίζω εδώ στην Αθήνα για να συζητήσουμε επίσης τα ζητήματα που θα εξετάσουμε στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Evika Siliņa: Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή σας. Και ναι, φέραμε όντως βροχή, γνωρίζουμε πόσο απεγνωσμένα τη χρειάζεστε.

Είμαστε κι εμείς ιδιαίτερα ευγνώμονες για τον άψογο συντονισμό και τη φιλία που μας συνδέει μαζί σας, Κυριάκο, καθώς ανήκουμε στην ίδια οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Γνωρίζω πόσο πολύ σας απασχολεί ό,τι συμβαίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και ότι είστε πάντα πάρα πολύ ενεργός σε όλα τα θέματα που μπορούν να ενισχύσουν την ενότητα της Ευρώπης.

Εκτιμώ, λοιπόν, πραγματικά τον προσωπικό ηγετικό σας ρόλο, καθώς και την υποστήριξή σας σε ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί πιστεύω ότι χωρίς αυτήν θα ήταν πολύ δύσκολο για όλους τους Ευρωπαίους φίλους μας να παραμείνουν ενωμένοι. Αντιλαμβανόμαστε επίσης πόσο δύσκολη είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο Ορμούζ. Γι’ αυτό και βρίσκομαι εδώ σήμερα, επειδή κατανοούμε την κατάσταση σε αυτό το μέρος του κόσμου και μας ενδιαφέρει.

Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, βρίσκομαι εδώ, εκ μέρους της Λετονίας, από την Ανατολική Ευρώπη, και γνωρίζω ότι αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση όσον αφορά τη μετανάστευση. Ο λαός μας, οι συνοριοφύλακές μας εργάζονται επίσης σκληρά εδώ, παρέχοντάς σας βοήθεια. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για την πολύ θερμή υποδοχή σας.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
18:13 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά τον θεσμικό του ρόλο

«Όσο κι αν πιέζεται ο κ. Ανδρουλάκης από τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του αλλά και τις ε...
17:50 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας

«Κατανοούμε τη δυσάρεστη θέση του κ. Μαρινάκη να προσπαθεί να μαζέψει το χάσμα Μαξίμου και Κοι...
17:40 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Μετωπική Θεοδωρικάκου – Ανδρουλάκη στη Βουλή – «Όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ρουσφέτι;» – «Δεν δέχομαι κανέναν συμψηφισμό, θα απολογηθείτε»

Ανέβηκαν οι τόνοι στη βουλή μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Τάκη Θεοδωρικάκου, με φόντο τη...
16:57 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Καρυστιανού κατά Κοβέσι: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει παραβιάσει το Ενωσιακό Δίκαιο»

Σφοδρή κριτική ασκεί η Μαρία Καρυστιανού στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Λάουρα Κοβέσι σε βίν...
LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης