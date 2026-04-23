Μεξικό: 27χρονη πρώην «βασίλισσα ομορφιάς» δολοφονήθηκε από την πεθερά της – Συγκλονιστικό βίντεο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Carolina Flores Gómez

Μια αποτρόπαια δολοφονία συγκλονίζει το Μεξικό, καθώς η 27χρονη πρώην βασίλισσα ομορφιάς, Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς την περασμένη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ο σύζυγος και η πεθερά του θύματος, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η Γκόμεζ, η οποία το 2017 είχε κατακτήσει τον τίτλο της Miss Teen Universe Baja California, βρέθηκε νεκρή στις 15 Απριλίου σε διαμέρισμα στην αριστοκρατική γειτονιά Polanco της Πόλης του Μεξικού.

Πηγή: Χ

Όταν οι τραυματιοφορείς ανταποκρίθηκαν στην κλήση έκτακτης ανάγκης, η 27χρονη ήταν ήδη νεκρή, φέροντας ένα τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με αναφορές, στο διαμέρισμα την ώρα των πυροβολισμών βρίσκονταν ο σύζυγός της, Αλεχάντρο, και η μητέρα του, Έρικα Μαρία.

Ο Αλεχάντρο φέρεται να κατηγόρησε τη μητέρα του για τη δολοφονία της συζύγου του, όπως μετέδωσε το μεξικανικό μέσο Azteca Guerrero.

Βίντεο-σοκ

Σκοτεινά σημεία και ερωτήματα

Παρά τη σφοδρότητα του εγκλήματος, η έρευνα παρουσιάζει σημαντικά κενά.

Προκαταρκτικές αναφορές από το Diario Puntual αναφέρουν ότι ο φύλακας του κτιρίου δήλωσε πως δεν άκουσε πυροβολισμούς, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Πηγή: Χ

Επιπλέον, ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το Indigo, αναφέρουν ότι ο σύζυγος της Γκόμεζ θεωρείται επίσης ύποπτος για τη δολοφονία.

Ο δημοσιογράφος Αντόνιο Νιέτο προέβη σε σοβαρές καταγγελίες μέσω του X, αποκαλύπτοντας ότι ακούστηκαν συνολικά 12 πυροβολισμοί, αλλά κανείς δεν ερεύνησε το περιστατικό μέχρι την επόμενη ημέρα, 16 Απριλίου.

Κραυγή για δικαιοσύνη

Ο Νιέτο ζήτησε δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας το hashtag #JusticeForCaro, καλώντας τη Γενική Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού να ξεκαθαρίσει τις συγκεχυμένες λεπτομέρειες της δολοφονίας.

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:11 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ν...
18:53 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιρά...
18:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Ισ...
17:06 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης