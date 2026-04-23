Μεξικό: 27χρονη πρώην «βασίλισσα ομορφιάς» δολοφονήθηκε από την πεθερά της – Συγκλονιστικό βίντεο

Μια αποτρόπαια δολοφονία συγκλονίζει το Μεξικό, καθώς η 27χρονη πρώην βασίλισσα ομορφιάς, Καρολίνα Φλόρες Γκόμεζ, έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς την περασμένη εβδομάδα.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ο σύζυγος και η πεθερά του θύματος, με τις αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η Γκόμεζ, η οποία το 2017 είχε κατακτήσει τον τίτλο της Miss Teen Universe Baja California, βρέθηκε νεκρή στις 15 Απριλίου σε διαμέρισμα στην αριστοκρατική γειτονιά Polanco της Πόλης του Μεξικού.

Όταν οι τραυματιοφορείς ανταποκρίθηκαν στην κλήση έκτακτης ανάγκης, η 27χρονη ήταν ήδη νεκρή, φέροντας ένα τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με αναφορές, στο διαμέρισμα την ώρα των πυροβολισμών βρίσκονταν ο σύζυγός της, Αλεχάντρο, και η μητέρα του, Έρικα Μαρία.

Ο Αλεχάντρο φέρεται να κατηγόρησε τη μητέρα του για τη δολοφονία της συζύγου του, όπως μετέδωσε το μεξικανικό μέσο Azteca Guerrero.

Βίντεο-σοκ

Σκοτεινά σημεία και ερωτήματα

Παρά τη σφοδρότητα του εγκλήματος, η έρευνα παρουσιάζει σημαντικά κενά.

Προκαταρκτικές αναφορές από το Diario Puntual αναφέρουν ότι ο φύλακας του κτιρίου δήλωσε πως δεν άκουσε πυροβολισμούς, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση.

Επιπλέον, ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το Indigo, αναφέρουν ότι ο σύζυγος της Γκόμεζ θεωρείται επίσης ύποπτος για τη δολοφονία.

Ο δημοσιογράφος Αντόνιο Νιέτο προέβη σε σοβαρές καταγγελίες μέσω του X, αποκαλύπτοντας ότι ακούστηκαν συνολικά 12 πυροβολισμοί, αλλά κανείς δεν ερεύνησε το περιστατικό μέχρι την επόμενη ημέρα, 16 Απριλίου.

Ella era Carolina, ASESINADA en #Polanco: La mañana del miércoles 15 recibió 12 impactos de bala. Su esposo asegura que fue su mamá (candidata a regidora en Ensenada) quien le disparó dentro de su apartamento. Fue hasta el 16 que @FiscaliaCDMX acudió al lugar para indagar. https://t.co/AuPNnV3AgK pic.twitter.com/n8Jejmmcj1 — Antonio Nieto (@siete_letras) April 21, 2026

Κραυγή για δικαιοσύνη

Ο Νιέτο ζήτησε δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας το hashtag #JusticeForCaro, καλώντας τη Γενική Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού να ξεκαθαρίσει τις συγκεχυμένες λεπτομέρειες της δολοφονίας.