ΗΠΑ: Μυστήριο με τον θάνατο πυρηνικού επιστήμονα της NASA – Βρέθηκε απανθρακωμένος στο Tesla του

Ο θάνατος ενός πυρηνικού επιστήμονα της NASA, σε ένα σφοδρό τροχαίο στην Αλαμπάμα πέρυσι, επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, την ώρα που οι ΗΠΑ συγκλονίζονται από ένα ανησυχητικό μοτίβο εξαφανίσεων και θανάτων που αφορά 11 ακόμα επιστήμονες.

Το χρονικό της μοιραίας σύγκρουσης

Ο 29χρονος Τζόσουα ΛεΜπλάνκ βρέθηκε απανθρακωμένος πέραν κάθε δυνατότητας αναγνώρισης μέσα στα συντρίμμια του Tesla Model 3 του, στις 22 Ιουλίου 2025 στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα.

Αν και η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του στις 4:32 π.μ. εκείνης της ημέρας -καθώς δεν εμφανίστηκε στην εργασία του στη NASA, κάτι που δεν συνήθιζε-, το όχημά του εντοπίστηκε τελικά στις 2:45 μ.μ.

Η ταυτοποίηση έγινε τρεις ημέρες αργότερα.

Το κενό των τεσσάρων ωρών και οι υποψίες απαγωγής

Οι αρχές κατάφεραν να ιχνηλατήσουν τις κινήσεις του ΛεΜπλάνκ χρησιμοποιώντας καταγραφές από το σύστημα «Sentry Mode» του Tesla, αποκαλύπτοντας ότι το όχημα βρισκόταν σταθμευμένο στο αεροδρόμιο του Χάντσβιλ για σχεδόν τέσσερις ώρες το πρωί του θανάτου του.

Στη συνέχεια, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα και δέντρα πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Η οικογένειά του τόνισε ότι το ξαφνικό ταξίδι δεν ήταν προγραμματισμένο, ενώ δήλωσαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο KLFY της Λουιζιάνα πως δεν συνήθιζε να εξαφανίζεται χωρίς να τους ενημερώνει.

Μάλιστα, εξέφρασαν υποψίες ότι μπορεί να απήχθη από το σπίτι του, καθώς το κινητό και το πορτοφόλι του βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα.

Η Μπρίτανι Φοξ, φίλη του ΛεΜπλάνκ, ανέφερε στη Daily Mail ότι ούτε η ίδια ούτε η οικογένειά του έχουν δεχθεί καμία επικοινωνία από τις αρχές σχετικά με την πορεία των ερευνών μετά το ατύχημα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook στις 24 Ιουλίου του περασμένου έτους, είχε γράψει: «Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να απήχθη από το διαμέρισμα και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την αναζήτηση. Έχουμε επικοινωνήσει με την Tesla πολυάριθμες φορές για να αποδεσμεύσει τα δεδομένα του Sentry, αλλά η διαδικασία είναι αργή. Αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά και υπάρχουν τόσες πιθανές κάμερες για να καταγράψουν τι συνέβη».

Ένας διακεκριμένος επιστήμονας

Ο ΛεΜπλάνκ εργαζόταν στη NASA από τον Οκτώβριο του 2019 ως ηλεκτρολόγος μηχανικός αεροδιαστημικών τεχνολογιών.

Ήταν επικεφαλής ομάδας για την ανάπτυξη οργάνων και ελέγχου της Διαστημικής Πυρηνικής Πρόωσης (Space Nuclear Propulsion – SNP).

Σύμφωνα με τη NASA, η τεχνολογία SNP «Θα επέτρεπε ταχύτερη και πιο εύρωστη μεταφορά για αποστολές πληρώματος και φορτίου στον Άρη και επιστημονικές αποστολές στο εξωτερικό ηλιακό σύστημα».

Είχε επίσης ηγετικό ρόλο στο πρόγραμμα DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operation), μια μηχανή πυρηνικής θερμικής πρόωσης.

Πρώην συγκάτοικός του έγραψε για εκείνον: «Το πάθος που είχε ο Τζος για το διάστημα ήταν πηγή έμπνευσης, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στη δική μου αναζήτηση για μια ονειρική καριέρα».

Το μυστήριο των εξαφανίσεων και των θανάτων

Ο θάνατος του ΛεΜπλάνκ ήρθε ξανά στην επιφάνεια καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ανεξήγητων θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων σε όλη τη χώρα.

Τουλάχιστον άλλοι 11 άνθρωποι, η πλειονότητα των οποίων εμπλεκόταν στην πυρηνική επιστήμη και τη διαστημική έρευνα, έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί από το 2022, ορισμένοι υπό μυστηριώδεις συνθήκες.

Εξαφανισμένοι (2023-2026): Μόνικα Ρέζα (60 ετών), Μελίσα Κάσλας (53), Άντονι Τσάβες (79), Στίβεν Γκαρσία (48) και ο συνταξιούχος Υποστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ (68). Οι εξαφανίσεις τους θεωρούνται ύποπτες.

Νεκροί (2022-2026): Μάικλ Ντέιβιντ Χικς (59 ετών), Φρανκ Μάιβαλντ (61), Νούνο Λουρέιρο (47), Τζέισον Τόμας (45), Έιμι Έσκριντζ (34) και Καρλ Γκρίλμεϊρ (47).

Την περασμένη Δευτέρα, νομοθέτες απέστειλαν επιστολές στο Πεντάγωνο, το FBI, τη NASA και το υπουργείο Ενέργειας, απαιτώντας μια σαρωτική έρευνα για τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις κορυφαίων Αμερικανών επιστημόνων, επικαλούμενοι ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, FOX News