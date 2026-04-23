Φλόριντα: Ζευγάρι απέκτησε λάθος μωρό – «Θα είμαστε γονείς της για πάντα»

Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα, που κατέθεσε μήνυση υποστηρίζοντας ότι ένα σφάλμα σε κέντρο γονιμότητας οδήγησε στη γέννηση ενός παιδιού που δεν έχει βιολογική συγγένεια μαζί του, ανακοίνωσε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει τους βιολογικούς γονείς του βρέφους.

Η Τίφανι Σκορ και ο Στίβεν Μιλς είχαν καταθέσει αγωγή τον Ιανουάριο κατά του «Fertility Center of Orlando» και του επικεφαλής ενδοκρινολόγου αναπαραγωγής, Δρ. Μίλτον ΜακΝίκολ.

Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι τον Απρίλιο του 2025 εμφυτεύτηκε στη μήτρα της Σκορ έμβρυο άλλου ατόμου.

Το λάθος οδήγησε στη γέννηση της Σία, η οποία είναι σήμερα 4 μηνών.

Η ταυτοποίηση και η δέσμευση αγάπης των γονέων

Σε δήλωση που εξασφάλισε το περιοδικό People την Τετάρτη, το ζευγάρι ανέφερε: «Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μας παραδόθηκαν σήμερα επιβεβαιώνουν ότι οι γενετικοί γονείς του μωρού μας έχουν ταυτοποιηθεί».

«Αυτό κλείνει ένα κεφάλαιο στο σπαρακτικό ταξίδι μας, αλλά εγείρει νέα ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν. Επιπλέον, ερωτήματα σχετικά με την τύχη των δικών μας εμβρύων παραμένουν αναπάντητα και είναι ακόμη πιο απίθανο να απαντηθούν ποτέ».

Παρά το σοκ της αποκάλυψης ότι η κόρη τους δεν είναι βιολογικό τους παιδί, η Σκορ και ο Μιλς ξεκαθάρισαν ότι αγαπούν την κόρη τους «περισσότερο από ό,τι μπορούν να εκφράσουν τα λόγια».

«Μόνο ένα πράγμα είναι εξίσου βέβαιο σήμερα όσο ήταν και την ημέρα που γεννήθηκε η κόρη μας — θα την αγαπάμε και θα είμαστε οι γονείς αυτού του παιδιού για πάντα», τόνισαν.

Το ζευγάρι πρόσθεσε ότι θα σεβαστεί την ιδιωτικότητα των βιολογικών γονέων της Σία και θα διατηρήσει την ταυτότητά τους «εμπιστευτική».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το ζευγάρι, που είναι λευκοί, είχε αποθηκεύσει τρία βιώσιμα έμβρυα στην κλινική του Λόνγκγουντ το 2020.

Πέντε χρόνια αργότερα, στις 11 Δεκεμβρίου 2025, γεννήθηκε ένα «πανέμορφο, υγιές κοριτσάκι». Ωστόσο, η εξωτερική εμφάνιση του βρέφους προκάλεσε αμέσως ερωτηματικά.

«Τραγικά, ενώ και οι δύο ενάγοντες είναι φυλετικά Καυκάσιοι, το μωρό παρουσίασε τη φυσική εμφάνιση ενός παιδιού που δεν ανήκει στη λευκή φυλή», αναφέρεται στη μήνυση που κατατέθηκε στο δικαστήριο της κομητείας Όραντζ.

Οι γενετικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η Σία δεν είχε βιολογική σχέση με κανέναν από τους δύο γονείς, εγείροντας φόβους για το πού βρίσκονται τα δικά τους έμβρυα ή αν μια άλλη γυναίκα έμεινε έγκυος με το δικό τους βιολογικό παιδί.

Το κλείσιμο της κλινικής

Αν και το ζευγάρι ανέπτυξε ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με το παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η αγωγή αναφέρει πως αναγνωρίζουν ότι η μικρή «θα έπρεπε νομικά και ηθικά να ενωθεί με τους γενετικούς της γονείς, εφόσον εκείνοι είναι ικανοί και πρόθυμοι να την αναλάβουν».

Παρ’ όλα αυτά, ο δικηγόρος τους δήλωσε ότι οι βιολογικοί γονείς δεν έχουν εγείρει μέχρι στιγμής αξιώσεις για την κηδεμονία της.

«Τα εναπομείναντα ερωτήματα σχετικά με την τύχη των αγνοούμενων εμβρύων της Τίφανι και του Στίβεν… εκκρεμούν ακόμη. Η τρέχουσα νομική διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Ωστόσο, αναμένουμε ότι τώρα θα αρχίσουμε επίσης να εστιάζουμε στην ανάγκη των πελατών μας να αποζημιωθούν για τα έξοδα που πραγματοποίησαν και το σοβαρό συναισθηματικό τραύμα που υπέστησαν και θα συνεχίσουν να βιώνουν», τόνισε ο δικηγόρος.

Σε προηγούμενη δήλωση που έλαβε το περιοδικό People, δήλωσαν ότι με την ανάληψη νομικών ενεργειών, ήλπιζαν να «αρχίσουν να ζουν πιο ελεύθερα και να γιορτάσουν επιτέλους το μοναδικό όμορφο πράγμα που προέκυψε από όλα αυτά: την κόρη μας. Η Σία είναι απολύτως αθώα και δεν της αξίζει καθόλου όλα αυτά».

Το «Fertility Center of Orlando» ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα κλείσει έως τις 20 Μαΐου, μια απόφαση που η ηγεσία της κλινικής δήλωσε ότι ελήφθη έπειτα από «προσεκτική σκέψη».

Με πληροφορίες από: New York Post, People