Άγιος Δημήτριος: Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. πήγε στο σημείο της δολοφονίας χωρίς να γνωρίζει ότι θύμα ήταν ο γιος του – Στο μικροσκόπιο η διαδρομή του 25χρονου

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Άγιος Δημήτριος, Νεκρός

Δραματικές στιγμές βιώνει η οικογένεια του υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ μετά την τραγική εξέλιξη με τον γιο του, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο.

Η τραγική ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο 25χρονος γιος του, σύμφωνα με πληροφορίες της ERTNews. Όταν έφτασε, είδε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.Α.Σ. γύρω από τη σορό και αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί.

Ο 25χρονος είχε πέσει θύμα άγριας δολοφονίας, καθώς δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και έφερε το μοιραίο τραύμα στο στήθος, κοντά στην καρδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τετάρτης, όταν ένας αλλοδαπός που βρισκόταν στο σημείο εντόπισε τον 25χρονο αιμόφυρτο και χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος είχε ήδη καταλήξει.

«Τυφλό σημείο»

Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από δυνάμεις της Ασφάλειας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Το Πάρκο του Ασυρμάτου θεωρείται «τυφλό σημείο», καθώς δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τη συλλογή οπτικού υλικού.

Οι Αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του 25χρονου, ο οποίος φέρεται να περπάτησε μερικά μέτρα μετά την επίθεση, αφήνοντας ίχνη αίματος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός. Τα πρώτα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι προηγήθηκε κάποια μορφή καβγά, πριν ο δράστης ή οι δράστες τον χτυπήσουν με μαχαίρι στο θώρακα.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο οπαδικού επεισοδίου, ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το σενάριο αυτό φαίνεται να αποδυναμώνεται, χωρίς προς το παρόν να έχει αποκλειστεί πλήρως κανένα ενδεχόμενο.

Παράλληλα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε προηγούμενα περιστατικά στην ίδια περιοχή. Εξετάζεται αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση με επεισόδιο με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε κοντινό ψητοπωλείο, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να προκύπτει σαφής συσχέτιση.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

