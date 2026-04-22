Άγιος Δημήτριος: Τραύμα από μαχαίρι κοντά στην καρδιά φέρει ο 25χρονος που εντοπίστηκε νεκρός – Ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας, περίπου 25 ετών, φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στην περιοχή της καρδιάς.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση του θύματος.

Νωρίτερα, περίπου στις 21:15, ένας αλλοδαπός ενημέρωσε τις αρχές πως υπήρχε ένας άνδρας αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 25χρονος ήταν γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου μίλησε για την φονική επίθεση: «Έχουμε μάθει ότι μαχαιρώθηκε στον θώρακα. Το πάρκο είναι παραχωρημένο σε εργολάβο. Είναι ένα πάρκο που είναι προς ανάπλαση. Οι κάτοικοι έχουν δίκιο που λένε ότι θα έπρεπε να έχει κάμερες. Έχουμε συγκαλέσει σύσκεψη με το υπουργείο. Μία ομάδα ΔΙΑΣ, βρίσκεται πάντα στην περιοχή. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρα και γιατί έχει συμβεί. Δεν ξέρουμε αν αυτό σχετίζεται με ένα περιστατικό πρόσφατα, σε κατάστημα εστίασης το οποίο ήταν οπαδικό επεισόδιο».

