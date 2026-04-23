Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Αποφασισμένος να σκοτώσει πήγε στο ραντεβού ο δολοφόνος της Ελευθερίας – «Δεν γνωρίζω πού βρίσκεται» έλεγε στις Αρχές

Ενδεχομένως ήταν η πρώτη φορά, που η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη δεν τήρησε την υπόσχεση που έδωσε στα παιδιά της και δεν γύρισε σπίτι της, ενώ εκείνη θεωρούσε πως δεν θα καθυστερούσε. Πιθανολογείται ότι ο 40χρονος αυτόχειρας πρώην σύντροφός της, της είχε ζητήσει να συναντηθούν με κάποιο πρόσχημα. Η άτυχη μητέρα, δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι θα βρισκόταν με τον δολοφόνο της, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, στην Κρήτη, όπου πήγαιναν οι δύο τους αρκετές φορές στο παρελθόν.

Σήμερα (23/04), θα τελεστεί στον δήμο Γόρτυνας η κηδεία του 40χρονου, στις 12:00. Ο ίδιος, έβαλε τέλος στην ζωή του, την ώρα που οι έρευνες για την εξαφάνιση της γυναίκας βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Η τελετή γίνεται στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας. Ο 40χρονος βρέθηκε νεκρός σε απομονωμένο ξωκκλήσι κοντά στον Προφήτη Ηλία.

«Δεν γνωρίζω πού βρίσκεται»

Μόλις λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του, κατέθετε στις Αρχές πως ήταν ζευγάρι για έναν χρόνο με την 43χρονη και είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες. Όπως φέρεται να δήλωσε, «δεν γνωρίζω πού βρίσκεται, δεν έχουμε επικοινωνία», υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους είχε λήξει με πρωτοβουλία της ίδιας, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Άτομα από το περιβάλλον του ζευγαριού κάνουν λόγο για ένταση στη σχέση, καθώς ο 40χρονος φέρεται να ασκούσε πίεση στην 43χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο όχημά της, προκειμένου να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της.

Οι αντιφάσεις, οι μαρτυρίες για την εμμονή που είχε με την 43χρονη με την οποία είχαν χωρίσει τους τελευταίους 2 μήνες αλλά και οι κάμερες ασφαλείας που τον έχουν καταγράψει το πρωινό της Κυριακής στην περιοχή των Αθανάτων δείχνουν στις Αρχές τον 40χρονο πρώην σύντροφό της και αυτόχειρα ως τον δράστη της δολοφονίας.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., όλα φέρεται πως έγιναν σε πολύ σύντομο χρόνο. Ο 40χρονος, φέρεται πως είχε αποφασίσει ότι θα την σκοτώσει. Μετέβη στον Άγιο Παντελεήμονα με το μηχανάκι του, έχοντας πάνω του ένα 9άρι πιστόλι, ενώ η Ελευθερία Γιακουμάκη κατέφθασε με το λευκό Honda. Ο ίδιος, την πυροβόλησε στο κεφάλι, καθώς υπάρχει διαμπερές τραύμα, ενώ ένας κάλυκας βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής, οπότε και η 43χρονη άφησε ένα σημείωμα στα παιδιά της ότι θα πάει βόλτα. Το λευκό αυτοκίνητό της καταγράφεται να αποχωρεί από το σπίτι της στις Δαφνές. Τελευταίο στίγμα του κινητού της ανάμεσα στην περιοχή των Αθανάτων και στις Αρχάνες, στην περιοχή του Γιούχτα.

Στις 11:50 ο 40χρονος καταγράφεται σε βίντεο να φτάνει πεζός σε καφετέρια στους Αθανάτους. Φαίνεται ότι μιλά στο τηλέφωνο. Έχει αμυχές σε πρόσωπο και χέρια και ζητά να του καλέσουν ταξί. Η γυναίκα οδηγός που τον μετέφερε στις Μαλάδες Ηρακλείου μίλησε στο MEGA, της ανέφερε ότι είχε ατύχημα με ένα άλογο. Τα χέρια του ήταν γεμάτα αίμα.

Λίγο αργότερα, στην κατάθεσή του στην αστυνομία αλλάζει εκδοχή. Κάνει λόγο για τροχαίο με μηχανάκι.

Το σχέδιο του 40χρονου για να κρύψει τα ίχνη του εγκλήματος

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι εκεί εκτυλίχθηκε η μοιραία συνάντηση. Εκεί όπου – σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία – ο 40χρονος φέρεται να σκότωσε την 43χρονη και στη συνέχεια να μετέφερε τη σορό της με το αυτοκίνητό της μέχρι την Αγία Βαρβάρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η άτυχη Ελευθερία δολοφονήθηκε μεταξύ 11:00 – 11:10 το πρωί της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον φερόμενο ως δράστη δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες.

Πενήντα λεπτά αργότερα, περίπου στις 12:00, καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζή στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών. Από εκεί, κάλεσε ένα ταξί και μετέβη στο σπίτι του στις Μαλάδες.

Ακολούθως ο 40χρονος επιβιβάστηκε στο Smart του και επέστρεψε στο παρεκκλήσι με σκοπό να κρύψει τα στοιχεία του εγκλήματος. Πήρε το αυτοκίνητο της 43χρονης και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα. Μπήκε στο χωράφι πίσω από ένα βενζινάδικο και έκρυψε το όχημα με τη σορό.

Στη συνέχεια, στις 13:13 το μεσημέρι, καταγράφηκε από κάμερα πεζός να καλεί ταξί και να επιστρέφει εκεί όπου είχε αφήσει το Smart, δηλαδή στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δάφνες Ηρακλείου που είχε συναντήσει την Ελευθερία. Μπήκε στο Smart και αποχώρησε.

Μετά τη μοιραία συνάντηση, ο 40χρονος έφτασε με τα πόδια στην καφετέρια των Αθανάτων και κάλεσε ταξί, λέγοντας ότι είχε ατύχημα με τη μηχανή του. Πήγε στην περιοχή των Μαλάδων και πήρε το Ι.Χ. του και επέστρεψε στο σημείο.

Άφησε προσωρινά εκεί το αυτοκίνητό του και με τη σορό της γυναίκας στο πίσω κάθισμα ο ίδιος οδήγησε το αυτοκίνητο του θύματος προς την Αγία Βαρβάρα. Όπου, καθώς φαίνεται, εγκατέλειψε το αυτοκίνητο στο βάθος μιας χαράδρας – άλλωστε η καταγωγή του ήταν από την περιοχή και τη γνώριζε καλά.

Άλλη μία από τις κινήσεις του, που οδήγησαν τις Αρχές στο να τον θεωρήσουν βασικό ύποπτο, ήταν ότι μπήκε σε ένα κατάστημα της περιοχής, κάλεσε ξανά ταξί και πήγε να πάρει το δικό του αυτοκίνητο από τον Άγιο Παντελεήμονα, όπου το είχε αφήσει.

Βασικά στοιχεία στο να βεβαιωθεί η ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτότητα του δράστη ήταν τα ευρήματα στο ξωκκλήσι, όπου υπήρξε μία ζώνη με μια θήκη όπλου και ένα πακέτο τσιγάρα από τη μάρκα που κάπνιζε ο 40χρονος.

Ο θρήνος των παιδιών

Στην άκρη του χώρου που είχαν οριοθετήσει οι Αρχές, στην περιοχή όπου βρέθηκε το αυτοκίνητο, έφτασαν τα παιδιά και άλλοι συγγενείς και φίλοι της Ελευθερίας. Εκεί διαδραματίστηκαν τραγικές σκηνές, καθώς επιβεβαιωνόταν ότι στο βάθος της ρεματιάς βρέθηκε το Ι.Χ. της 43χρονης με τη σορό της μέσα.

Τραγικές φιγούρες τα δύο αγόρια της Ελευθερίας, που προσπαθούσαν τις προηγούμενες ημέρες να συνδράμουν στις έρευνες.

Τα δύο παιδιά ήταν συντετριμμένα με την τραγική εξέλιξη και άδικα προσπαθούσαν οι συγγενείς και φίλοι τους να τους παρηγορήσουν, καθώς έχασαν τη μητέρα τους και μάλιστα με αυτόν τον τραγικό και άδικο τρόπο.

«Κατέστρεψε δύο οικογένειες»

Τα αδέλφια του 40χρονου αυτόχειρα και γυναικοκτόνου, ένιωσαν την ανάγκη να εκφραστούν δημόσια μέσα από γραπτή δήλωση τους.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των τριών αδελφών του 40χρονου στο Cretalive.gr:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε.

Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος».