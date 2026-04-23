Ετήσιο επίδομα σε συνταξιούχους και ευάλωτους: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις αλλαγές –Τι θα ισχύσει για την ετήσια αύξηση

Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί το διευρυμένο ετήσιο επίδομα στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το μέτρο αφορά σε 1,87 εκατ. δικαιούχους, δηλαδή την παροχή αυτή θα την λάβουν επιπλέον 420.000 δικαιούχοι από όσο προβλέπονταν. Αυτό έγκειται στο ότι η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ανακοίνωσε χθες διεύρυνση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Στο πλαίσιο αυτό, το enikonomia.gr παρουσιάζει έναν νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλες τις αλλαγές που έρχονται στη χορήγηση του ετήσιου επιδόματος σε συνταξιούχους και σε ευάλωτες ομάδες πολιτών, ύστερα από την εξειδίκευση νέων μέτρων στήριξης που έκανε χθες η ηγεσία του οικονομικού επιτελείου κυβέρνησης. Ειδικότερα:

Ποιους αφορά το επίδομα

Τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών

Τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων

Τους δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων

Τους δικαιούχους επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Και τους ανασφάλιστες υπερήλικες

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά κριτήρια για τους συνταξιούχους ηλικίας άνω των 65 ετών

Το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για:

τον άγαμο αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ

αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ τον έγγαμο ανεβαίνει στις 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ

Ουσιαστικά τα εισοδηματικά κριτήρια είναι ίδια με αυτά χρησιμοποιούνται στο «Σπίτι μου ΙΙ» και στο Fuel Pass. Με άλλα λόγια αυτά αφορούν την μεσαία τάξη.

Ποια είναι τα νέα περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση επιδόματος

Τα όριο ακίνητης περιουσίας αυξάνεται:

Στις 300.000 ευρώ από 200.00 ευρώ για τον άγαμο

Στις 400.000 ευρώ από 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Ποια εισοδήματα θα «μετρήσουν» για την καταβολή επιδόματος

Τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή αυτά που θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

Σε ποιους θα χορηγηθεί το επίδομα χωρίς εισοδηματικά και ηλιακά όρια

Στους πολίτες που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη.

Κάθε πότε καταβάλλεται το επίδομα

Κάθε Νοέμβρη κάθε έτους. Το επίδομα είναι μόνιμο μέτρο στήριξης.

Πώς φορολογείται το επίδομα και τι ισχύει για τις κατασχέσεις

Είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ασυμψήφιστο.

Ποιο αναμένεται να είναι το ετήσιο ποσοστό αύξησης που θα δοθεί τον Δεκέμβριο του 2026 στους συνταξιούχους και τι θα αλλάξει

2,6%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από 2% (ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας το 2026)+ 3,2% (πληθωρισμός για το τρέχον έτος)= 5,2%.Και μετά το 5,2% δια 2.

Σημειώνεται πως τα ποσοστά του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας τα ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αξίζει να σημειωθεί πως περισσότεροι συνταξιούχοι σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να λάβουν την εν λόγω αύξηση λόγω του ότι από τις αρχές του 2027 θα καταργηθεί η προσωπική διαφορά.