Τσίπρας: Επιστρέφω διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξουν κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο

«Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Μαρία Νικόλτσιου, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο πρώην πρωθυπουργός αρχικά ρωτήθηκε για τον χρόνο δημιουργίας του νέου κόμματος, και είπε: «Δυσκολεύομαι να σας πω τη μέρα και την ώρα διότι δεν είμαι βέβαιος ότι ζούμε σε μία κανονική χώρα. Αν ζούσαμε σε μία κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, μετά τα όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι σε αυτό το φόρουμ, που μίλησε για διαφθορά, για έγκλημα, για απάτη, για κατάχρηση εξουσίας, για εμπορία επιρροής, και είχαμε έναν κανονικό Ευρωπαίο Πρωθυπουργό, που σεβόταν τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας που έχουμε, θα έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα και να προκηρυχθούν εκλογές. Άρα σε αυτή την υποθετική περίπτωση θα σας έλεγα ότι σε μία εβδομάδα θα ανακοινωθεί».

«Αλλά δεν έχουμε μία κανονικότητα, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην κάνω hop πριν πηδήξω στο χαντάκι. Ο αθλητής πρέπει να κάνει τo hop όταν κάνει το άλμα» συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς γιατί επιστρέφει, σημείωσε: «Για όλους αυτούς τους λόγους που περιέγραψα. Διότι ενώ βλέπω να πυκνώνουν τα σύννεφα, να είμαστε μία χώρα που έχει μία κυβέρνηση που παράγει πολύ περισσότερες ανισότητες και διαφθορά από όσο μπορεί να αντέξει αυτός ο λαός, χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, δεν μπορώ να μένω στη βολική , ίσως, σιωπή»

«Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα. Διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, δεν είναι ούτε κανονικότητα, ούτε σταθερότητα. Γι’ αυτό επιστρέφω τώρα, διότι θεωρώ αναγκαίο να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο» πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική «επιδομάτων»

Περνώντας στα αμιγώς ζητήματα οικονομίας, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική «επιδομάτων» που εφαρμόζει, αλλά και στην «άγονη» αντιπολίτευση που ζητάει απλώς «μεγαλύτερα επιδόματα». Όπως είπε, «πρέπει να αλλάξουμε δομικά την ελληνική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο για γίνει η χώρα πιο ανθεκτική στην κρίση και να δοθεί άλλη προοπτική». Συγκεκριμένα, μίλησε για ανάγκη «αλλαγής του κράτους», έτσι ώστε να μην είναι «ούτε πελατειακό ούτε διεφθαρμένο, αλλά ισχυρό, αναπτυξιακό και συνεργατικό» για να στηρίζει την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Χαρακτήρισε «μεγάλη αλλά χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς αντί να στηρίξει υποδομές που καταρρέουν, τα χρήματα πήγαν σε «30 επιχειρήσεις φίλων και γνωστών» και πρότεινε την ίδρυση ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο μέσα από την αξιοποίηση δημόσιων πόρων και τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων να μπορεί να χρηματοδοτήσει τους «παραγωγικούς τομείς της οικονομίας και επενδύσεις», δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και νέες θέσεις εργασίας, στα πρότυπα άλλων χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και καταλόγισε στην κυβέρνηση ευθύνες για το ότι οι μοναδικές επενδύσεις στη χώρα αφορούν μεγάλα funds που επενδύουν είτε σε real estate με χρήματα μάλιστα ελληνικών τραπεζών είτε στην εκμετάλλευση των κόκκινων δανείων. «Δεν είναι σοβαρή παραγωγική προοπτική αυτή», είπε και υπογράμμισε ότι υπάρχει «σχέδιο» για τη δημιουργία ενός «φιλοεπενδυτικού» περιβάλλοντος στη χώρα, το οποίο δεν είναι εφικτό στην παρούσα κατάσταση, όταν «η χώρα διακρίνεται για τη διαφθορά».

Αντέκρουσε μάλιστα την κριτική ότι η Αριστερά έχει «αλλεργία στις επενδύσεις», σημειώνοντας ότι «έχει αλλεργία με την αδικία και με την αρπαχτή και όχι με το κέρδος, την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που δέχθηκε για την άποψη που εξέφρασε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι το 2015 έπρεπε να είχε κλείσει τις τράπεζες η κυβέρνησή του από την πρώτη μέρα, σημείωσε ότι αυτό που είπε ήταν ότι ήδη είχαν φύγει 80 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες από την αρχή της κρίσης και ότι με αυτόν τον τρόπο θα είχε αποφευχθεί να φύγουν άλλα 30 δισ. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία είναι «σήμερα τι είναι επικίνδυνο», ασκώντας κριτική στις τράπεζες για τον μη παραγωγικό ρόλο τους στην οικονομία, αφού κερδίζουν κυρίως «από τις υπερβολικές χρεώσεις» εις βάρος των πολιτών. «Αυτά δεν είναι κανονικότητα. Αυτά είναι επικίνδυνα», σχολίασε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «ισχυρή πολιτική βούληση και δημόσια παρέμβαση προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο χρηματοπιστωτικό σύστημα» και να καταπολεμηθούν «τα καρτέλ και οι εναρμονισμένες πρακτικές εις βάρος του καταναλωτή».

Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την «αδιανόητη αναλογία άμεσων και έμμεσων φόρων», τονίζοντας την ανάγκη για ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα, μέσα από τη δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και των εισφορών στη μισθωτή εργασία και τη δικαιότερη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων. Ωστόσο, ως «βασικό πυλώνα» του φορολογικού προγράμματος που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε την «πατριωτική εισφορά».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους «20, 30, 100», όπως είπε χαρακτηριστικά, ισχυρότερους ανθρώπους που «τους ξέρουμε με το όνομά τους» και τους οποίους πιστεύει ότι θα τους «έπειθε» για την σημασία αυτού του μέτρου γιατί «καμία χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τόσες ανισότητες». «Θα έβλεπαν μια κυβέρνηση που δεν τους ζητάει δώρα αλλά κάτι για την πατρίδα», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν σε ειδικό λογαριασμό με στόχο τις επόμενες γενιές του τόπου και την ανασυγκρότηση κοινωνικού κράτους, και για τομείς όπως στέγη, παιδεία, υγεία και έρευνα και θα συμφωνούσαν από κοινού το πλαίσιο διαχείρισής του.

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε τη σημασία της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης για την καταπολέμηση της διαφθοράς αλλά και της ακρίβειας, ενώ τόνισε επίσης ότι επείγει η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Ερωτηθείς για τις δυνατότητες συνεργασιών μετά τις εκλογές, είπε πως το κρίσιμο δε είναι μόνο η «πολιτική αλλαγή» αλλά κυρίως η «αλλαγή πολιτικής» και δήλωσε «αποφασισμένος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του». Συγκεκριμένα, για τον Χάρη Δούκα και ενδεχόμενη «σύμπνοια», απάντησε πως είναι «καλοδεχούμενη κάθε σύμπνοια και κάθε προσέγγιση».

Κλείνοντας τη συνέντευξη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε διεθνή ζητήματα, τονίζοντας την ανάγκη να επιστρέψει η χώρα στην «πάγια εθνική στρατηγική της ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» ειδικά σε μια περίοδο που φαίνεται να επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού και καταστρατηγείται το διεθνές δίκαιο. Για το Ισραήλ, επισήμανε ότι ο ίδιος όχι μόνο συνέχισε αλλά ανέπτυξε τις σχέσεις της χώρας αλλά σε μια εποχή που το Ισραήλ δεν έπαιζε αυτόν τον «πολεμοχαρή ρόλο» και δεν γινόταν γενοκτονία στη Γάζα και επομένως τώρα θα έπρεπε η κυβέρνηση να στηρίζει τον επαναπροσδιορισμό τους.

Απαντώντας στην ερώτηση «τι σημαίνει να είσαι αριστερός σήμερα», ο Αλ. Τσίπρας κατέληξε:

«Αριστερός σήμερα είναι να αγωνίζεσαι για μια πιο δίκαιη κοινωνία να έχεις ως πυξίδα λειτουργίας τη δημοκρατία, τη συμπερίληψη, να είσαι έντιμος και αφοσιωμένος στο λαό και στην πατρίδα. Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα».

Τι είχε πει για την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος

Σημειώνεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είχε μιλήσει για το νέο κόμμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου “Ενώπιος Ενωπίω” στον ΑΝΤ1, τοποθετώντας την δημιουργία του προς τον Σεπτέμβριο, όμως δεν αποκλείεται οι εξελίξεις «τρέξουν»

«Το ραντεβού σου με την ιστορία πρέπει να γίνει στην ώρα του. Ούτε να πας και να σε στήσει, ούτε πολύ πιο πριν. Νομίζω θα γίνει στην ώρα του. Νομίζω ότι οι διεργασίες πρέπει να επιταχυνθούν μετά από αυτό το διάστημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εάν τα πράγματα κυλήσουν ομαλά, νομίζω ότι δεν θα δείτε κάποιον αιφνιδιασμό το επόμενο διάστημα. Και θα γίνει όταν θα είμαστε έτοιμοι. Όταν οι διαδικασίες οι οργανωτικές θα έχουν πληθύνει. Όταν θα έχουν βρεθεί τα πρόσωπα, οι διακηρύξεις, οι θέσεις. Γιατί θέλουμε να έχουμε μια εναλλακτική πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου. Μπορεί να είναι προς τον Σεπτέμβριο γιατί λογικό είναι αυτό. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις, όπως βλέπετε, μάς προλαβαίνουν. Άρα, με αυτή την έννοια λέω ότι εμείς ετοιμαζόμαστε», είχε πει ο κ. Τσίπρας.