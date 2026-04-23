Μαρινάκης: Δεν υπάρχει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο – Ουδέποτε στοχοποίησε τους βουλευτές

«Δεν υπάρχει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, ούτε καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να στοχοποιείται», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη έρχεται έπειτα από τις αιχμές που άφησαν εναντίον του Άκη Σκέρτσου βουλευτές της ΝΔ, όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Στέλιος Πέτσας.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «πρώτον ο κ. Σκέρτσος ουδέποτε στοχοποίησε τους βουλευτές, δεύτερον δεν είναι το πρόβλημα της ευρύτερης συζήτησης για τα ρουσφέτια, οι βουλευτές και τρίτον, δεν φταίει κανείς, ούτε βουλευτής ούτε πολίτης, που βλέπει κενά στη δημόσια διοίκηση και προσπαθεί να βρει το δίκιο του. Δεν φταίει αυτός που μεταφέρει ένα δίκαιο αίτημα ή παράπονο αλλά το κράτος που έχει τα κενά. Φταίει το κράτος για τα χρόνια που χάθηκαν και δεν έγιναν οι μεγάλες αλλαγές».

Ο κ. Μαρινάκης σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι «δεν έχει καμία λογική αυτή η συζήτηση, ούτε ζήτημα υπάρχει, ούτε καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να στοχοποιείται ο Σκέρτσος».

