Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο με τη μηχανή του – Συγκρούστηκε με αγροτικό

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν άνδρα 61 ετών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22/4) στη Δυτική Αχαΐα.

Το τροχαίο συνέβη όταν ο 61χρονος, που οδηγούσε μηχανή, συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα στον δρόμο που συνδέει το Καλαμάκι με τα Νιφορέικα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 61χρονο στο νοσοκομείο, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.