Συνάντηση Μητσοτάκη με Ντομπρόβσκις: «Αξιοσημείωτη ανάκαμψη της Ελλάδας από κάθε άποψη»

Δήμητρα Κόκκορη

Πολιτική

Μητσοτάκης - Ντομπρόβσκις

Συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις, είχε σήμερα, Πέμπτη 23/4, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την συνάντηση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε τα εντυπωσιακά, όπως είπε, αποτελέσματα της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις, στην εξέλιξη του χρέους και την ανεργία.

«Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας», τόνισε.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι «το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ από το προ-COVID υψηλό του 2018. Η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραματικά από το υψηλό του 28% στα μέσα του 2013 στο 8,4% στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη».

