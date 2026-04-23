Φάμελλος για Πιερρακάκη: Πρόεδρος του Eurogroup είναι για να βοηθάει τη χώρα, όχι για να κουνάει το δάχτυλο

Στα οκτώ μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση, ενώ απάντησε και στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος ανέφερε χθες ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του ΟΡΕΝ με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε τον «επικοινωνιακό χαρακτήρα των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να καλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» και υπογράμμισε πως: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει ένα ελάχιστο ποσοστό του πρωτογενούς πλεονάσματος 5% την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και η Κοβέσι ήταν στην Ελλάδα».

Απαντώντας στον Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος χαρακτήρισε παράνομη την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να υπάρχει μια δίκαιη φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφελούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες. Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο χαμηλότερο της ΕΕ. Να ανασταλεί ο ΦΠΑ για ένα εξάμηνο και να δοθεί 13η σύνταξη που παρότι την είχε ψηφίσει ο κ. Μητσοτάκης, την κατήργησε όταν βγήκε κυβέρνηση».

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε: «Λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ ο κ. Πιερρακάκης; Πρόεδρος του Eurogroup είναι για να βοηθάει τη χώρα, όχι για να κουνάει το δάχτυλο. Το κόστος των μέτρων που προτείνουμε είναι 1,8 δις και βγαίνουν από τα έκτακτα έσοδα του υπερπλεονάσματος μια χαρά».

«Δουλεύουμε ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης και συμπόρευσης»

Αναφερόμενος στο ζήτημα των συνεργασιών στην Κεντροαριστερά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, τονίζοντας: «Έχουμε αποφασίσει ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει ένας δυνατός προοδευτικός πόλος στις επόμενες εκλογές. Προτείναμε μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία όμως ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο παίζοντας το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη και η Νέα Αριστερά ταλαντευόταν εσωτερικά ενώ θα έπρεπε να έχουμε συμπόρευση εδώ και ένα χρόνο».

«Θα κάνουμε κάτι;», ρώτησε και πρόσθεσε: «Εμείς αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε με όσους θέλουν και μπορούν και είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Δουλεύουμε ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης και συμπόρευσης».

Αναφερόμενος στους βουλευτές που κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ είπε: «Καταλαβαίνω την ανησυχία που υπάρχει αλλά δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση με προσωπικές αγωνίες».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος επικοινώνησε με τους δύο βουλευτές Ανδρέα Παναγιωτόπουλο – ο οποίος στην συνέχεια έκανε διευκρινιστικές δηλώσεις ξεκαθαρίζοντας ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ- και με τον Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος αναγνώρισε το λάθος του.

Για τις δηλώσεις Αρβανίτη

Τέλος ως προς το δήθεν θέμα που ανακάλυψε «η κυβερνητική κυρίως προπαγάνδα με αφορμή δηλώσεις του Κώστα Αρβανίτη», ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ποτέ δεν κατέθεσε σχόλιο για νοθεία στην κάλπη. Ωστόσο, υπάρχει στη συζήτηση ότι με συστηματικό τρόπο υπήρχε διεκδίκηση εκλογικής επιρροής».