Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας

Για το αν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε χθες, Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της ασυλίας τους ρωτήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των κυβερνητικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν τις είδαν με προσοχή και ψυχραιμία, θα διαπίστωσαν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι που ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους, θέλουν να κριθούν από τη Δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά πάνω τους».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος συνέχισε λέγοντας ότι «ο λόγος, ο τρόπος και τα επιχειρήματά τους είναι η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».

Ουδέποτε η κυβέρνηση θα σταθεί κατά των δικαστικών λειτουργών

H κυβέρνηση σέβεται απολύτως τους δικαστικούς λειτουργούς, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να εκφράζει θεσμικούς προβληματισμούς, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

«Ουδέποτε αυτή η κυβέρνηση θα σταθεί κατά δικαστικών λειτουργών», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι «έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε προβληματισμούς», στο πλαίσιο του δημόσιου και θεσμικού διαλόγου.

Σχετικά με τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, επισήμανε ότι η ίδια έχει ξεκαθαρίσει πως «αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν καθιστά τη χώρα διεφθαρμένη», απορρίπτοντας ερμηνείες που, όπως είπε, αλλοιώνουν το συνολικό της μήνυμα.

Για τις δηλώσεις Καραμανλή

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις τού βουλευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή ο κ. Μαρινάκης είπε: «Το τι συνέβη στα Τέμπη πολιτικά κανείς δεν το αρνείται. Ο κ. Καραμαλής παραιτήθηκε αυθημερόν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που αναλογεί σε έναν υπουργό που επί των ημερών του συμβαίνει ένα τόσο τραγικό δυστύχημα. Το τι θα συμβεί ποινικά, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Θυμίζω, κόντρα σε αυτό το οποίο συμβαίνει κατά κανόνα στη μεταπολίτευση, ότι ο κ. Καραμαλής είναι ένας εκ των δύο διατελεσάντων υπουργών και υφυπουργών, μαζί με τον κ. Τριαντόπουλο, που χωρίς να θεωρούν εαυτούς ενόχους, θα κριθούν από τους φυσικούς τους δικαστές. Κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να έχει συμβεί πολλές φορές στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Και ως προς αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμανλής, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές για την εμπλοκή τους, θεσμικά, δεν μπορώ, όπως αντιλαμβάνεστε, να τα σχολιάσω, γιατί μετά την άρση ασυλίας τους ακολουθεί διαδικασία εξηγήσεων στη Δικαιοσύνη. Άρα εάν υιοθετούσα ή δεν υιοθετούσα θα ήταν σαν να έπαιρνα θέση για κάτι που θα ερευνήσει η Δικαιοσύνη. Ο κ. Καραμανλής έχει δικαίωμα να λέει, όπως και καθένας από εμάς, ό,τι θέλει, κρίνεται γι’ αυτό και η Δικαιοσύνη από εκεί πέρα θα αξιολογήσει την κάθε υπόθεση χωριστά, με τα πραγματικά δεδομένα και όχι αυτά τα οποία διέρρεαν πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή, που δεν είχαν καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης».

Σημείωσε ότι «ένας άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται σε μια δικογραφία και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις, έχει δικαίωμα να τοποθετείται όπως εκείνος επιθυμεί και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία κριτικής» προσθέτοντας «το ξαναλέω, για να μπορέσω να αξιολογήσω αυτά τα οποία είπε ο κ. Καραμανλής, θα πρέπει να μπω στην ουσία της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορώ να το κάνω θεσμικά, ούτε πρόκειται να το κάνω».

Για τα μέτρα στήριξης

Σε ερώτηση για το υπερπλεόνασμα και την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία με 500 εκατομμύρια ευρώ και όχι περισσότερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι αυτά ήταν τα περισσότερα που μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση και ότι υπάρχει η δυνατότητα για άλλα 200 εκατομμύρια για το 2026, τα οποία όπως σημείωσε τα κρατάει η κυβέρνηση για τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

«Ο δημοσιονομικός χώρος των συνολικά 800 εκατομμυρίων, γιατί είναι και τα προηγούμενα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί, προέρχεται πρώτον από αναγνώριση ως μόνιμων εσόδων περίπου 200 εκατομμυρίων για το 2026 και από την εξοικονόμηση δαπανών 600 εκατομμυρίων, μέρος των οποίων δίνονται τώρα τα 500 εκατομμύρια» σημείωσε.

«Τα έσοδα που αναγνωρίζονται ως μόνιμα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες προέρχονται από την νομοθετική παρέμβαση ή την κανονιστική παρέμβαση του κράτους. Παράδειγμα, ποιες είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις που εξοικονομούν έσοδα; Η επέκταση της κάρτας εργασίας σε χονδρεμπόριο, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εταιρείες ενέργειας, που έγινε τον Νοέμβριο και έφερε 120 εκατομμύρια ευρώ. Η φορολόγηση των διαδικτυακών παιγνίων 50 εκατομμύρια φέτος και 100 εκατομμύρια το 2027, που είναι ένα πλήρες έτος. 33 εκατομμύρια είναι η εκτίμηση των επιπλέον φορολογικών εσόδων από το ηλεκτρονικό πελατολόγιο στα συνεργεία, τα πλυντήρια αυτοκινήτων κ.λπ.» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και τόνισε:

«Πρώτον δεν μπορούσαμε να δώσουμε παραπάνω και δεύτερον τα έσοδα αυτά δεν είναι από υπερφορολόγηση».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο χρέος και συγκεκριμένα στον λόγο δημοσίου χρέους ως προς το ΑΕΠ από το 1980 μέχρι σήμερα.

«Η Ελλάδα σήμερα λοιπόν έχει πέσει από το 209,4% στο 146,1%. Και επειδή μεγάλη σημασία έχει και η σύγκριση, αυτός είναι ο δεύτερος πίνακας που θα σας στείλω, είναι της Eurostat και είναι το ποσοστό μείωσης του χρέους ως προς το ΑΕΠ συγκριτικά για κάθε χώρα της Ευρώπης. Και η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε μείωση χρέους ως προς το ΑΕΠ. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει συμβεί είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης χρέους σε σχέση με κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης» είπε.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί για ολόκληρες δεκαετίες κάποιοι για να γίνουν ευχάριστοι στους πολίτες και να ξαναεκλεγούν, υποθήκευαν το μέλλον των επόμενων γενιών» σημείωσε.

«Θεωρώ, λοιπόν, πως το γεγονός ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα νοικοκυρεύει τα οικονομικά της, χωρίς να υπερφορολογεί, μειώνει το χρέος της και αφήνει στις επόμενες κυβερνήσεις και στις επόμενες γενιές ένα κράτος που δεν θα αναγκαστεί να πάρει δυσάρεστα μέτρα για να πληρώσει τα σπασμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είναι αν όχι μεγαλύτερη, μία από τις μεγαλύτερες παρακαταθήκες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

Ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση.

«Νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία της χώρας μας έχει μεταπηδήσει από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στην σταθερότητα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα», είπε ο κ. Μαρινάκης και ανέλυσε:

«1. Η Ελλάδα είναι μία από τις πέντε χώρες στην ΕΕ που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών γιατί είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. 2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. 3. Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. 4. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους.

«Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς-ρεκόρ το δημόσιο χρέος, είναι η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και ανέφερε επιγραμματικά όσα συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα:

1. Η επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο.

2. Η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

3. Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

4. Η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και Ατόμων με Αναπηρία, που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας, πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Επίσης, μίλησε για την αύξηση των εισοδηματικών ορίων προκειμένου το ένα ενοίκιο, ετησίως, να επιστρέφεται σε περισσότερους, τη δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, τη δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν, πλέον, σε καθεστώς 72 δόσεων, υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023. «Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί, πλέον, να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Περνώντας στο επόμενο θέμα, είπε ότι θα επισκεφθεί την Αθήνα, στις 24 και 25 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μίας, ήδη, στενής διμερούς σχέσης, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη. «Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού και τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο, διευκρινίζοντας πως το σχέδιο συνδυάζει ήδη ενεργοποιημένα μέτρα με νέες παρεμβάσεις που συμπληρώνουν το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και αφορούν τόσο την άμεση ζημιά όσο και τις έμμεσες απώλειες καθώς και συγκεκριμένα τι αφορούν, προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα παραμένουν σε ισχύ τα αυστηρά μέτρα επιτήρησης και ελέγχου, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

«Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής στον Λίβανο, μέσω της Hellenic Aid του υπουργείου Εξωτερικών, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Η χώρα μας διέθεσε 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Κίνηση που διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων. Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος, που θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού». Επίσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά και η παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ανοίγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη της οικογένειας και η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Ακόμη, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. «Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, είπε ότι αυτήν την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει συνάντηση με την Ευρωπαία επίτροπο Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, στο Μέγαρο Μαξίμου. To απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και αύριο θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου».

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός.

Η κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία της χώρας μας έχει μεταπηδήσει από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στην σταθερότητα.

Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα:

Πρώτον: Η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν την δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών γιατί είναι μία από τις 5 μόλις χώρες (μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία) που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα ενώ 9 χώρες έχουν μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους.

Δεύτερον: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. Γιατί αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.

Τρίτον: Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του “λεφτά υπάρχουν” και του “δώστα όλα”, εμείς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και φροντίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε να φτάνουν στην τσέπη των πολιτών και να πληρούν μια ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση: αυτήν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Με απλά λόγια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα επιλέξει να γίνει προσωρινά ευχάριστη στέλνοντας το λογαριασμό στις επόμενες γενιές.

Τέταρτον: Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Ως αποτέλεσμα, το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς ρεκόρ το δημόσιο χρέος είναι η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται:

– Η επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο.

– Η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

– Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

– Η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας, πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

– Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων προκειμένου το ένα ενοίκιο, ετησίως, να επιστρέφεται σε περισσότερους. Θα στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλαδή το 86% του συνόλου.

– Η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.

– Η δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν, πλέον, σε καθεστώς 72 δόσεων, υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023.

– Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί, πλέον, να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Την Αθήνα θα επισκεφτεί στις 24 και 25 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μιας, ήδη, στενής διμερούς σχέσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας.

Πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού και τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο συνδυάζει ήδη ενεργοποιημένα μέτρα με νέες παρεμβάσεις που συμπληρώνουν το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης.

Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και αφορούν τόσο την άμεση ζημιά όσο και τις έμμεσες απώλειες. Πιο συγκεκριμένα αφορούν:

– Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα (έως 250 ευρώ), με κάλυψη όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται και καταβολή ενισχύσεων ανά ζώο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

– Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος,

– Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, για το σύνολο των παραγωγών που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού.

– Νέα ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των μέτρων.

Παράλληλα:

– Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις.

– Προωθείται η ελεγχόμενη επανέναρξη εξαγωγών ώριμων τυριών, υπό αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας.

– Ενισχύονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με επιπλέον προσωπικό, μεταξύ άλλων με την αποστολή κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την ενεργοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένουν τα αυστηρά μέτρα επιτήρησης και ελέγχου, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής στον Λίβανο, μέσω της Hellenic Aid του υπουργείου Εξωτερικών, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η χώρα μας διέθεσε 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Κίνηση που διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων.

Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος, που θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά και η παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, παραδόθηκε επισήμως από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό στο υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου και την High Relief Committee, προκειμένου να διανεμηθεί στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Ανοίγει τη Δευτέρα 27 Απριλίου η πλατφόρμα για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών στο πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”, το οποίο υλοποιείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η στήριξη της οικογένειας και η εναρμόνιση της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή, μέσω της παροχής υπηρεσιών φροντίδας για βρέφη και νήπια ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε 62 Δήμους, όπου υπογράφηκαν 925 συμφωνητικά συνεργασίας, επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.

Η φροντίδα παρέχεται είτε στην οικογενειακή εστία είτε στον χώρο του επιμελητή, κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενες μητέρες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ελεύθερες επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες, πατέρες μόνο όταν ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα, κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η αποκλειστική επιμέλεια με δικαστική απόφαση και φοιτήτριες μητέρες. Δικαιούχες είναι επίσης, και οι άνεργες μητέρες εγγεγραμμένες στη ΔΥΠΑ για διάστημα τριών μηνών.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος, υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη, “ο ρόλος του προγράμματος είναι διττός: Από τη μία πλευρά, βοηθά τις μητέρες να παραμείνουν ενεργές επαγγελματικά μετά τη γέννηση του παιδιού τους και από την άλλη, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες και άνδρες, που επιθυμούν να εργαστούν ως επιμελητές/επιμελήτριες, με εισόδημα και ασφάλιση”.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το “Μητρώο Παρόχων” της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα Άτομα με Αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Ο πρωθυπουργός αυτήν την ώρα έχει συνάντηση με την Ευρωπαία επίτροπο Διεύρυνσης, Μάρτα Κος, στο Μέγαρο Μαξίμου.

To απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Κύπρο, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Παρασκευή θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου».