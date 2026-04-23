Ουκρανία: Αιφνιδιαστική επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο Κίεβο – Μήνυμα στήριξης εν μέσω πολέμου

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο πρίγκιπας Χάρι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο την Πέμπτη, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς την Ουκρανία, η οποία διανύει τον πέμπτο χρόνο πολέμου με τη Ρωσία.

Ο Δούκας του Σάσεξ έφτασε νωρίς το πρωί στον σιδηροδρομικό σταθμό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου και καταγράφηκαν οι πρώτες εικόνες του να κατεβαίνει από το τρένο και να χαιρετά πολίτες.

«Είναι καλό που επιστρέφω στην Ουκρανία», δήλωσε με την άφιξή του, φορώντας μπουφάν με το λογότυπο των Invictus Games.

Ο πρίγκιπας Χάρι συνοδεύεται από το ITV News κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του.

Το μήνυμα προς τον κόσμο και τους Ουκρανούς

Μιλώντας στο ITV, ο Χάρι εξήγησε τον λόγο της παρουσίας του στο Κίεβο.

«Θέλω να υπενθυμίσω στους ανθρώπους πίσω στην πατρίδα και σε όλο τον κόσμο τι αντιμετωπίζει η Ουκρανία και να στηρίξω τους ανθρώπους και τους εταίρους που κάνουν εξαιρετική δουλειά κάθε ώρα, κάθε ημέρα, σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ITV News, το μήνυμά του προς τους Ουκρανούς ήταν σαφές: «Ο κόσμος σας βλέπει και σας σέβεται».

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) April 23, 2026



Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ουκρανία «μια χώρα που υπερασπίζεται με γενναιότητα και επιτυχία την ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης».

«Είναι σημαντικό να μην χάσουμε από τα μάτια μας τη σημασία αυτού», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του, ο Δούκας του Σάσεξ αναμένεται να συμμετάσχει σε διάσκεψη για την ασφάλεια στο Κίεβο.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια χρονική συγκυρία όπου η διεθνής προσοχή έχει στραφεί σε μεγάλο βαθμό προς τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ηχηρό το μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία.

— ITV News (@itvnews) April 23, 2026



Παράλληλα, αναμένεται να επισκεφθεί τη φιλανθρωπική οργάνωση αποναρκοθέτησης HALO Trust -την οποία είχε υποστηρίξει ενεργά και η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα- καθώς και να συναντηθεί με Ουκρανούς συμμετέχοντες του ιδρύματος Invictus Games.

Το συγκεκριμένο ίδρυμα, που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, βοηθά τραυματισμένους βετεράνους να αναρρώσουν μέσω του αθλητισμού, μέσα από διοργανώσεις τύπου Παραολυμπιακών Αγώνων.

Συνεχείς επισκέψεις και προσωπική εμπλοκή

Ο πρίγκιπας Χάρι, ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, έχει επισκεφθεί την Ουκρανία δύο φορές και κατά το προηγούμενο έτος.

Τον Σεπτέμβριο, σε ακόμη μία αιφνιδιαστική επίσκεψη -τη δεύτερη μέσα στη χρονιά- πέρασε μία ημέρα στο Κίεβο με το Invictus Games Foundation, έπειτα από πρόσκληση της ουκρανικής κυβέρνησης.

Τότε, είχε δηλώσει στον Guardian: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διαδικασία ανάκαμψης».

Ωστόσο, η εμπλοκή του δεν περιορίζεται μόνο στις φυσικές παρουσίες του εκεί.

Τον Φεβρουάριο, ο Χάρι είχε πραγματοποιήσει βιντεοκλήση με εργαζόμενους της HALO Trust στην Ουκρανία, σε μια συγκινητική στιγμή που δημοσιοποίησε η οργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τις εργαζόμενες Ολέσια και Μαρίνα, εξήρε το θάρρος τους για το έργο που επιτελούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Reuters, People