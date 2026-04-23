Αυστραλία: Δραματική διάσωση οικογένειας που εγκλωβίστηκε σε γκρεμό – «Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση» – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Πηγή: Facebook / @NSWSESBMB

Στιγμές τρόμου έζησε μια οικογένεια επτά ατόμων στην Αυστραλία, όταν εγκλωβίστηκε στη βάση ενός γκρεμού σε θαλάσσιο εθνικό πάρκο, έπειτα από αιφνίδια άνοδο της παλίρροιας, με τη διάσωσή τους να διαρκεί ώρες και να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο σημείο North Head lookout, στο Εθνικό Πάρκο Μουραμαράνγκ, στην περιοχή Ντουράς της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Πώς εγκλωβίστηκαν

Τέσσερις ενήλικες και τρία παιδιά περπατούσαν στη βάση των βράχων, όταν η παλίρροια άρχισε να ανεβαίνει, αιφνιδιάζοντάς τους και εγκλωβίζοντάς τους κοντά στο νερό.

Περίπου στις 9 το πρωί κάλεσαν την αστυνομία για βοήθεια και, στην προσπάθειά τους να σωθούν, σκαρφάλωσαν περίπου 10 μέτρα πάνω στον βράχο, όπου παρέμειναν για ώρες περιμένοντας τη διάσωση.

Επιχείρηση υψηλού κινδύνου

Αρχικά, οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο επέμβασης με ελικόπτερο διάσωσης, ωστόσο κρίθηκε ότι η επιχείρηση ήταν υπερβολικά επικίνδυνη, καθώς οι έλικες θα μπορούσαν να παρασύρουν τους εγκλωβισμένους από τα βράχια.


Τελικά, μονάδες της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης NSW SES έστησαν ειδικό σύστημα διάσωσης στην κορυφή του γκρεμού και κατέβηκαν με σχοινιά στο σημείο όπου βρίσκονταν τα μέλη της οικογένειας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σταδιακά, με κάθε άτομο να ανασύρεται ξεχωριστά.


«Ήξερα ότι αυτή δεν θα ήταν μια συνηθισμένη διάσωση. Ήταν μια πολύ, πολύ επικίνδυνη κατάσταση», δήλωσε ο επικεφαλής της επιχείρησης, Πίτερ Κόλινς.

«Βρίσκονταν τόσο κοντά στα κύματα που έσκαγαν από κάτω και σκέφτηκα, “Θεέ μου, αν έρθει ένα τεράστιο κύμα, θα τους παρασύρει κατευθείαν και θα χαθούν”».

Σύμφωνα με την υπηρεσία NSW SES, η επιχείρηση διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες.

«Αυτό περιλάμβανε την κατάβαση των διασωστών 40 μέτρα κάτω από τον γκρεμό και στη συνέχεια την ανάσυρση κάθε τραυματία στην κορυφή», ανέφερε.

Χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς

Μετά τη διάσωση, στήθηκε πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών στην κορυφή του γκρεμού.

Τα μέλη της οικογένειας υπέστησαν ελαφρά τραύματα και μώλωπες, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Ο Κόλινς χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη μεγαλύτερη στην οποία έχει συμμετάσχει.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

ΕΟΔΥ: Ένας θάνατος από γρίπη και 41 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα

Άδωνις Γεωργιάδης: Εισαγωγές φαρμάκων και αύξηση τιμής αν δεν αναβληθεί το Urban Management Directive

Πιερρακάκης: Με τον Ντομπρόβσκις συμφωνήσαμε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πέρα από τη διαχείριση των κρίσεων

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Εκταμίευση πόρων ύψους 1,18 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το έξυπνο εργαλείο της Google για φθηνότερα ξενοδοχεία – Πώς η νέα λειτουργία σας γλιτώνει χρήματα στις διακοπές σας

Τα 4 ζώδια που ερωτεύονται πάντα ανθρώπους που δεν πρέπει
περισσότερα
19:11 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Λίβανος: Ιταλοί στρατιώτες παρέδωσαν νέο άγαλμα του Ιησού στο χωριό Ντεμπέλ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιταλοί στρατιώτες της αποστολής Unifil, παρέδωσαν σήμερα ένα νέο άγαλμα του Ιησού, στο χωριό Ν...
18:53 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Τραμπ για Ιράν στο BBC: «Ό,τι κάνω φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά» – Αιχμές εναντίον Στάρμερ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι κινήσεις του απέναντι στο Ιρά...
18:19 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ παρά την εκεχειρία

Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαξαν νέα πλήγματα χθες και σήμερα, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Ισ...
17:06 , Πέμπτη 23 Απριλίου 2026

Ζελένσκι: Οι συνομιλίες για την Ουκρανία δεν μπορούν να περιμένουν – «Ζήτημα επιβίωσης» η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο μ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης