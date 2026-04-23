ΝΔ: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής σφράγισε με την παρουσία του την επιστροφή της Δημοκρατίας»

«Σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής πέρασε στην Ιστορία», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

«Ο ηγέτης ο οποίος σφράγισε με την παρουσία του την επιστροφή της Δημοκρατίας και την ένταξη της πατρίδας μας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο πολιτικός ο οποίος με την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, άνοιξε τον δρόμο για την ενότητα και τη συλλογική προκοπή της κοινωνίας μας.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, η παρακαταθήκη του θα λειτουργεί για πάντα ως η πυξίδα που δείχνει στην Ελλάδα, σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα, τον δρόμο προς την κοινή και ατομική μας πρόοδο.

Με σεβασμό στο έργο του μεγάλου πολιτικού άνδρα, τιμούμε σήμερα τη μνήμη του», καταλήγει η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

