Ισραήλ – Λίβανος: Σήμερα ο δεύτερος γύρος απευθείας συνομιλιών στην Ουάσινγκτον

Εκπρόσωποι του Λιβάνου και του Ισραήλ θα συναντηθούν την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον για τον δεύτερο γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων, την ώρα που η εύθραυστη δεκαήμερη εκεχειρία στον Λίβανο -στην οποία συνέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου- παραμένει σε ισχύ.

Όπως και στον προηγούμενο γύρο, τις δύο χώρες θα εκπροσωπήσουν ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γεχιέλ Λάιτερ, και η πρέσβειρα του Λιβάνου, Νάντα Χαμαντέ Μουαουάντ.

Της συνάντησης αναμένεται να προεδρεύσει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, πλαισιωμένος από τον σύμβουλό του Μάικ Νίντχαμ και τους πρεσβευτές των ΗΠΑ σε Λίβανο και Ισραήλ, Μισέλ Ισά και Μάικ Χάκαμπι.

Κεντρικό ζήτημα των συνομιλιών είναι η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία λήγει την Κυριακή.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN την Τετάρτη, ο Λίβανος σχεδιάζει να επιδιώξει στις συνομιλίες μια παράταση 30 ημερών της κατάπαυσης του πυρός.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκιντεόν Σάαρ, σε ομιλία του την Τετάρτη, τόνισε ότι η χώρα του δεν έχει «σοβαρές διαφωνίες με τον Λίβανο».

«Είμαστε πρόθυμοι να “τείνουμε χείρα ειρήνης” σε όλους όσοι την επιδιώκουν», είπε.

Παράλληλα, ο Σάαρ απηύθυνε κάλεσμα στην κυβέρνηση του Λιβάνου να «συνεργαστούν» ενάντια στη Χεζμπολάχ, θέτοντας το πλαίσιο των ισραηλινών απαιτήσεων για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η πιο αιματηρή ημέρα από την έναρξη της εκεχειρίας

Η Τετάρτη καταγράφηκε ως η πιο πολύνεκρη ημέρα στον Λίβανο από τις 16 Απριλίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός.

Ανάμεσα στα θύματα των ισραηλινών πληγμάτων βρίσκεται η Λιβανέζα δημοσιογράφος Αμάλ Χαλίλ, όπως επιβεβαίωσαν ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος και η εφημερίδα Al-Akhbar.

Παρά την κλιμάκωση, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλωσε ότι η οργάνωση επιθυμεί τη συνέχιση της εκεχειρίας, αλλά «στη βάση της πλήρους συμμόρφωσης από τον Ισραηλινό εχθρό».

Σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου, ο Φαντλάλα επανέλαβε τις αντιρρήσεις της Χεζμπολάχ για τις απευθείας συνομιλίες, καλώντας την κυβέρνηση να ακυρώσει κάθε μορφή άμεσης επαφής με το Ισραήλ.

Σημείωσε, επίσης, ότι η πλήρης συμμόρφωση σημαίνει πως το Ισραήλ πρέπει «να σταματήσει τις δολοφονίες, να παύσει πλήρως το πυρ… να σταματήσει την καταστροφή χωριών», ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων μέσω «διαδικασιών που θα αναληφθούν από το λιβανέζικο κράτος, αλλά όχι μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων».

Το διακύβευμα των συνομιλιών

Ενώ το Ισραήλ κατέχει μια ζώνη 5 έως 10 χιλιομέτρων στον νότιο Λίβανο για να προστατεύσει το βόρειο τμήμα του, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, έθεσε τους στόχους για τις συνομιλίες της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον.

Η πρέσβειρα Νάντα Μουαουάντ θα επιδιώξει την παράταση της εκεχειρίας και τον τερματισμό των κατεδαφίσεων χωριών από το Ισραήλ.

Λιβανέζος αξιωματούχος τόνισε ότι η Βηρυτός θεωρεί την παράταση προϋπόθεση για τη μετάβαση στην επόμενη φάση, η οποία θα περιλαμβάνει:

Την αποχώρηση του Ισραήλ

Την επιστροφή Λιβανέζων κρατουμένων

Την οριοθέτηση των χερσαίων συνόρων

Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ θέτει ως στόχους την αποσύνθεση της Χεζμπολάχ και τη δημιουργία συνθηκών για μια ειρηνευτική συμφωνία, επιδιώκοντας κοινή γραμμή με την κυβέρνηση του Λιβάνου κατά της οργάνωσης.

Χάσμα

Παρά τις προσπάθειες του Ρούμπιο, οι απόψεις για τη διαμεσολάβηση διίστανται.

Η Ουάσινγκτον αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με τον πόλεμο στο Ιράν, όμως η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι η εκεχειρία στον Λίβανο ήταν αποτέλεσμα ιρανικής πίεσης και όχι της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Από τις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ προς στήριξη του Ιράν, για τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σχεδόν 2.500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον Λίβανο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.